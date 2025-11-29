Perú

Ulises Villegas: confirman sentencia de 6 años de prisión efectiva contra el alcalde de Comas y ordenan su captura

La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte dispuso cárcel efectiva para el burgomaestre por el delito de colusión agravada. Además, ordenó la ubicación y captura de la autoridad municipal

Ulises Villegas es sentenciado a prisión efectiva de Lima Norte (Créditos: Exitosa)

La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte ratificó la condena de seis años de prisión efectiva para el alcalde de Comas, Ulises Villegas Rojas, por el delito de colusión agravada.

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte, a través de un comunicado en X, informó que el tribunal dispuso la ubicación y captura de la autoridad municipal.

El Ministerio Público reportó el 23 de abril de 2025 que Villegas Rojas fue sentenciado con ejecución diferida. La resolución judicial también alcanzó a exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Independencia, Rubén Jiménez (gerente municipal), Elizabeth Espinoza (gerente de Infraestructura), Pedro Ancajima (ingeniero de planta) y César Cervantes (supervisor de obra).

Además, se dispuso una sentencia de tres años de pena efectiva (con ejecución diferida) a los exservidores municipales: Santos Espinoza (gerente de Gestión Ambiental) y Raymundo Concepción (gerente de Administración y Finanzas), por ser coautores del delito de falsedad ideológica.

La sentencia también alcanza a
La sentencia también alcanza a varios exfuncionarios municipales de Independencia, incluyendo a exgerentes y supervisores relacionados con la adjudicación irregular de una obra pública - Créditos: Municipalidad de Comas.

Todos fueron hallados responsables de irregularidades en una obra pública, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado.

El caso se origina en un contrato firmado en 2017 para el mejoramiento de vías en diversos asentamientos humanos del distrito de Independencia, obra que fue adjudicada a la empresa UDEL Group.

De acuerdo con la Fiscalía, el proyecto fue declarado como culminado pese a que permanecía inconcluso, lo que generó un perjuicio económico para el Estado.

La sentencia incluye, además de la pena de prisión, una inhabilitación de cinco años para desempeñar cargos públicos o contratar con el Estado, así como el pago de una multa. La resolución judicial implica el cese de Villegas en la alcaldía de Comas.

La Corte Superior de Justicia
La Corte Superior de Justicia ordenó la ubicación y captura del alcalde y comunicó la decisión mediante sus canales oficiales - Créditos: Municipalidad de Comas.

Acusación contra Ulises Villegas

En septiembre, profesionales que laboran en la Municipalidad de Comas denunciaron que, por indicación de altos funcionarios, fueron forzadas a asumir roles ajenos a sus responsabilidades habituales y a participar como animadoras en actividades oficiales y en eventos vinculados al partido Somos Perú, organización política del alcalde Ulises Villegas.

Las denunciantes señalaron que recibieron presiones para presentarse con vestimenta representativa del partido y realizar coreografías en actos públicos, bajo la amenaza de enfrentar consecuencias laborales si se negaban.

De acuerdo con testimonios presentados por el programa Punto Final, las afectadas incluyen abogadas, ingenieras, comunicadoras y otras profesionales de diferentes áreas de la municipalidad.

Ulises Villegas, alcalde de Comas,
Ulises Villegas, alcalde de Comas, acusado de obligar a trabajadoras a convertirse en porristas - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Afirmaron que eran retiradas de sus puestos durante la jornada laboral mediante mensajes enviados por WhatsApp, siguiendo instrucciones directas del alcalde o de funcionarios de nivel gerencial y subgerencial, sin posibilidad de negarse.

La investigación aportó registros fotográficos, videos y mensajes de chat, en los que se evidencia que las trabajadoras eran convocadas al Centro Cívico y a otros espacios públicos del distrito para ensayos y presentaciones en calidad de animadoras, utilizando uniformes y pompones. Esta situación se extendió incluso fuera del horario regular, incluyendo fines de semana y eventos deportivos en los que el alcalde también participaba, portando los colores de Somos Perú.

“Para mí no son porristas. Son personas que llevan alegría. Son parte de un programa que tiene la municipalidad que llevamos a los colegios el apoyo social. No es permanente. […] y seguirá pasando. El programa no va a acabar”, mencionó y calificó de falso que dentro de los horarios administrativos ensayen.

