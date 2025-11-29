Perú

Ulises Villegas a prisión: ¿De qué trata el caso UDEL por el que fue condenado el alcalde de Comas?

Sala de Apelaciones ratificó que el burgomaestre es culpable del delito de colusión agravada y deberá purgar 6 años en prisión por ello

Ulises Villegas en una actividad
Ulises Villegas en una actividad oficial de recepción de 20 unidades motorizadas para la Comisaría PNP de Comas. Foto: Municipalidad de Comas

El alcalde de Comas, Ulises Villegas, será ingresado a una cárcel una vez que sea ubicado y capturado por la Policía Nacional del Perú. Y es que la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte, ratificó la sentencia que lo declara culpable del delito de colusión agravada en agravio del Estado, en el marco del denominado “caso UDEL”.

El caso se remonta a mayo de 2017, cuando la Municipalidad Distrital de Independencia suscribió un contrato con la empresa UDEL Group Constructores y Servicios Generales E.I.R.L., representada por Ulises Villegas, para la ejecución de la obra “Mejoramiento de vías de la Prolongación Santa Rosa y Pasaje de la Cruz”. El monto del contrato ascendía a S/ 1.942.013 y el plazo de ejecución era de 90 días.

Según la acusación fiscal, la obra fue recepcionada y liquidada en tiempo récord, en apenas 62 días, y sin que se hubieran cumplido todas las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico. Un informe de auditoría posterior detectó que la obra presentaba deficiencias: baches, fisuras, irregularidades y un espesor de asfalto menor al requerido.

El Ministerio Público sostuvo que funcionarios municipales y representantes de la empresa contratista, entre ellos Villegas, concertaron para simular la culminación de la obra y así proceder a su recepción y pago, pese a que no estaba terminada ni cumplía con los estándares técnicos. La Fiscalía presentó como pruebas actas de verificación, informes técnicos y testimonios de funcionarios y peritos.

Durante el proceso, la defensa de Villegas y de los demás implicados argumentó que la obra sí fue concluida conforme al contrato y que las observaciones técnicas fueron levantadas posteriormente, incluso con la devolución de un pago en exceso por parte de la empresa. Además, cuestionaron la validez del informe de Contraloría, señalando que fue elaborados por un bachiller en ingeniería.

Sentencia que confirma la condena
Sentencia que confirma la condena de Ulises Villegas.

Ulises Villegas condenado

En mayo de este año, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte condenó a Villegas y a otros funcionarios y contratistas. La Sala de Apelaciones, en apelación, confirmó la condena, señalando que existieron “indicios plurales y concordantes” de concertación para defraudar al Estado. Entre los elementos considerados estuvieron la inusitada celeridad en la recepción de la obra, la existencia de pagos en exceso y la falta de cumplimiento de las especificaciones técnicas.

La Sala desestimó los argumentos de la defensa sobre la supuesta invalidez de los informes técnicos y la ausencia de dolo, señalando que la “prueba indiciaria” era suficiente para acreditar la colusión. Además, se estableció una reparación civil solidaria de S/ 50,000 a favor del Estado.

Ulises Villegas, alcalde de Comas.
Ulises Villegas, alcalde de Comas. (Foto: Municipalidad de Comas)

En la mira de la Policía

Con la confirmación de la sentencia, se ejecutará las órdenes de ubicación y captura de Ulises Villegas para que cumpla la pena de 6 años de prisión efectiva. La condena también alcanza a otros funcionarios y representantes de la empresa UDEL Group.

La defensa de Villegas aún podría llevar su caso a la Corte Suprema a través de un recurso de casación, pero ello no suspenderá su captura y reclusión en un centro penitenciario.

