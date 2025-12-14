Acción Popular rechaza que el JNE los deje fuera de las elecciones y afirma que la decisión fue tomada “de manera ilegal”

Acción Popular emite comunicado para rechazar enérgicamente la resolución del JNE y exige respeto al debido proceso y a la voluntad popular. Foto: Composición Infobae Perú

El partido político Acción Popular respondió este domingo calificando de ilegal la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que anuló sus elecciones primarias. Según el pronunciamiento publicado por la organización, la resolución excede lo solicitado por sus afiliados, transgrede el principio de congruencia procesal y pone en riesgo su inscripción de cara a las Elecciones Generales 2026.

La medida del JNE deja sin efecto la proclamación de Alfredo Barnechea como candidato presidencial y provoca, según el partido, una situación de incertidumbre que compromete la vigencia de la organización y limita su participación electoral. Acción Popular sostiene que el órgano electoral debió pronunciarse solo sobre mesas específicas, tal como pedían los afiliados, y no anular la totalidad de la jornada a nivel nacional, como finalmente se resolvió.

En su comunicado, el partido advierte además que esta decisión podría llevar a la cancelación de su inscripción como organización política, afectando el derecho de millones de ciudadanos a elegir y ser elegidos a través de sus estructuras internas.

Acción Popular denuncia extralimitación del JNE

En su pronunciamiento, el partido de “la lampa” expresó un rechazo “enérgico” a la Resolución N.º 0745-2025-JNE. La organización considera que la anulación total de las primarias se hizo “de manera ilegal” y subraya que el Pleno del JNE “extralimitó el petitorio de las impugnaciones presentadas, transgrediendo el principio de congruencia procesal”.

El partido explicó que sus afiliados solo solicitaron la nulidad de ciertas mesas de sufragio, exigiendo que se proclamen resultados sobre el cómputo de las mesas no impugnadas. “Al declarar la nulidad de todas las elecciones a nivel nacional, el JNE actuó más allá de lo peticionado. El JNE tiene la obligación de resolver con arreglo a ley, y el Pleno debe limitarse a lo peticionado”, enfatizó Acción Popular.

De acuerdo con la agrupación, la decisión del JNE afecta el ejercicio democrático de sus miembros y representa una interferencia sin precedentes en la vida interna del partido, alejándose de los parámetros legales y del respeto a los procedimientos legítimos.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió anular las elecciones primarias del partido Acción Popular, destinadas a elegir a sus candidatos para las Elecciones Generales 2026, debido a "vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso". | Canal N

Incertidumbre sobre la vigencia partidaria

Acción Popular advirtió que la medida, al dejarlos sin candidatos formalmente reconocidos, constituye un “grave riesgo” para la vigencia de la organización de cara a 2026. El comunicado advierte que ello supone “una causal directa para la cancelación de nuestra inscripción como organización política”.

El comunicado también cuestiona la legitimidad de la decisión señalando que el Pleno del JNE emitió un voto en minoría, destacando que “las reglas para las impugnaciones en elecciones primarias se limitan al sustento numérico y, por lo tanto, las impugnaciones que cuestionan requisitos o estatutos, distintas al sustento numérico, debieron ser declaradas improcedentes”. Esta posición deja en evidencia discrepancias dentro del propio JNE respecto a los alcances de la resolución.

Frente a este panorama, la agrupación exigió el respeto irrestricto al debido proceso y al principio de legalidad, mientras expresó confianza en que el JNE rectificará la medida y garantizará la participación institucional del partido en los próximos comicios. Además, exhortó a su militancia a mantener la unidad y la prudencia ante esta coyuntura.

JNE deja fuera a Acción Popular de las elecciones 2026

De acuerdo con la Resolución N.º 0745-2025-JNE difundida por el organismo electoral, la anulación se sustentó en la detección de vicios sustanciales que vulneraron la democracia interna y el debido proceso. El JNE identificó inconsistencias entre la lista de delegados proclamados y el material electoral elaborado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, así como la sustitución irregular de veintiocho delegados en diferentes circunscripciones.

Tras la anulación de sus elecciones primarias, el partido no participará en las elecciones generales. Sin embargo, sí podrá presentar candidatos para las elecciones regionales y municipales | Canal N

Además, la resolución expuso que se empleó un padrón adulterado y se impidió que los delegados legítimos ejercieran su derecho al voto. El JNE subrayó que, ante estas irregularidades, no era posible retrotraer el procedimiento ni convocar a nuevas primarias, ya que esto pondría en riesgo el calendario electoral nacional.

Como consecuencia, la elección de candidatos de Acción Popular quedó sin efecto, suspendiendo su representación en las próximas elecciones y destacando la necesidad de legalidad y transparencia en los procesos internos de los partidos políticos, según los argumentos del propio órgano electoral.