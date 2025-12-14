Perú

Megaoperativos en Lima Sur: 600 agentes, 37 extranjeros intervenidos y detenciones por drogas y armas

La madrugada en tres distritos de la capital estuvo marcada por controles simultáneos, presencia militar y la supervisión de altos funcionarios del gobierno

En San Juan de Miraflores,
En San Juan de Miraflores, el secretario general del Mininter, Pedro Hernández, supervisó, junto con el jefe de la Región Policial Lima, Gral. Enrique Felipe, un operativo de control territorial que tuvo lugar en la avenida Los Lirios. - Mininter

La Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de más de 600 efectivos, en coordinación con el Ejército Peruano y el serenazgo municipal, realizó dos megaoperativos de control territorial en Lima Sur. Según el Ministerio del Interior (Mininter), estas acciones permitieron la intervención de 37 ciudadanos extranjeros y la detención de personas vinculadas a diversos delitos en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.

Megaoperativos en Lima Sur: despliegue y coordinación interinstitucional

De acuerdo con información del Mininter, los megaoperativos se llevaron a cabo en la madrugada en tres distritos clave de Lima Sur. En cada intervención participaron 300 efectivos policiales, sumando más de 600 agentes en total, junto a personal del Ejército Peruano y del serenazgo municipal. La supervisión estuvo a cargo del ministro del Ambiente Miguel Espichán, los secretarios generales del Ministerio del Ambiente (Minam) Edgar Sánchez y del Mininter Pedro Hernández, el comandante general de la PNP Óscar Arriola y el jefe de la Región Policial Lima general Enrique Felipe Monroy.

Los operativos se realizaron en
Los operativos se realizaron en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo - Mininter

Las acciones se concentraron en puntos estratégicos. En Villa El Salvador, más de 200 policías realizaron controles de identidad en una discoteca ubicada en la avenida Revolución. En el Boulevard de Villa María del Triunfo, los efectivos verificaron la identidad de los presentes en diversos establecimientos. Por su parte, en San Juan de Miraflores, el operativo se centró en la avenida Los Lirios, donde se intervinieron hostales para el control de identidad de los ocupantes.

Intervención a extranjeros y verificación migratoria

El Mininter informó que durante los megaoperativos se intervino a 37 ciudadanos extranjeros. La situación migratoria de estas personas está en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes. Los controles de identidad se realizaron tanto a nacionales como a extranjeros, con el objetivo de identificar posibles situaciones irregulares y reforzar la seguridad ciudadana en las zonas intervenidas.

En Villa El Salvador, más
En Villa El Salvador, más de 200 efectivos policiales realizaron esta madrugada un operativo de control territorial en la Av. Revolución. - Mininter

Resultados: detenciones y delitos identificados

Como resultado de las acciones policiales, se detuvo a un presunto extorsionador que portaba un arma de fuego, así como a otras nueve personas por delitos relacionados con la posesión de más de 1.800 ketes de droga, delitos contra la salud y robo al paso. El general Felipe Monroy destacó: “Los resultados son tangibles, son visibles. Todos los días estamos presentando resultados, tanto de investigación como de orden público”, en declaraciones recogidas por el Mininter. Además, señaló que las 12 divisiones policiales de la Región Policial Lima ejecutaron operativos simultáneos similares en otras zonas de la capital.

Supervisión y declaraciones oficiales

La supervisión de los megaoperativos contó con la presencia de altos funcionarios del Mininter y del Minam, quienes acompañaron a los mandos policiales durante las intervenciones. El secretario general del Mininter Pedro Hernández y el general Felipe Monroy encabezaron la supervisión en San Juan de Miraflores, reforzando el mensaje de coordinación interinstitucional en el marco del estado de emergencia vigente.

En cada megaoperativo policial participaron
En cada megaoperativo policial participaron 300 efectivos. Señaló que se intervino a 37 ciudadanos extranjeros - Mininter

Al cierre de las operaciones, el Mininter subrayó que la articulación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y las municipalidades constituye una herramienta clave para fortalecer la seguridad ciudadana y avanzar en los objetivos establecidos durante el estado de emergencia.

