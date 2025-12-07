Incautan en Piura cargamento narco de más de 3 toneladas de cocaína camuflada listo para salir del país

La Policía Nacional decomisó más de 3.400 kilos de cocaína en Piura tras interceptar un camión que transportaba la droga camuflada entre banano orgánico, frustrando así su salida fuera del país. Fuente: Latina Noticias

En un operativo considerado uno de los más significativos del año, la Policía Nacional del Perú (PNP) decomisó un total de 3.407 kilogramos de clorhidrato de cocaína en la región Piura, impidiendo que un cargamento de alta pureza alcanzara el mercado internacional. La intervención, realizada gracias a labores de inteligencia especializadas, permitió no solo el decomiso de la droga, sino también la desarticulación parcial de una organización criminal que operaba en la frontera con Ecuador.

El trabajo conjunto de agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) fue clave para interceptar el camión en la carretera Sullana-La Tina, a la altura del centro poblado El Cucho. La droga, organizada en 3.037 paquetes tipo ladrillo, se ocultaba entre productos destinados a la exportación, específicamente banano orgánico, en un intento por burlar los controles rutinarios.

Este reciente hallazgo se suma a antecedentes en la región, donde hace casi dos años la policía encontró varios paquetes abandonados por narcotraficantes en la zona de Somate Alto, sector Alto Chira.

Durante la operación se detuvo al conductor del vehículo y se incautaron S/ 2.520 en efectivo, presuntamente vinculados a la operación ilícita, según informó el Ministerio del Interior. La incautación en Piura confirma la utilización sistemática de productos agrícolas como camuflaje y evidencia la sofisticación de las rutas y métodos empleados.

Incautan más de 3 toneladas de cocaína en Piura y frenan envío al extranjero. Foto: Composición Infobae Perú

El camino de la droga: de Piura a los mercados internacionales

Las rutas empleadas por los narcotraficantes revelan un patrón bien establecido. El corredor Sullana-La Tina funciona como un punto estratégico, dado su acceso directo hacia la frontera con Ecuador y su proximidad a importantes vías marítimas. La droga estaba destinada a ser acopiada en jurisdicciones como el sector Alto Chira, para luego trasladarla hacia el puerto de Paita, punto desde donde estas organizaciones buscan sacar grandes volúmenes al extranjero, principalmente por vía marítima.

El uso de productos de exportación, especialmente el plátano orgánico, constituye una de las estrategias de camuflaje preferidas. Los paquetes de droga se acondicionan meticulosamente entre las cargas legales para evadir controles y revisiones convencionales. De esta manera, los traficantes apuestan por rutas formales y la logística de comercio exterior para introducir la mercancía ilícita en contenedores rumbo a mercados internacionales.

En recientes intervenciones previas, la policía halló evidencias similares: en octubre, un operativo en el Terminal Portuario de Paita permitió recuperar 40 paquetes tipo ladrillo de droga escondidos en un contenedor, todos con logotipos identificativos. Estos casos muestran la recurrencia de un mismo modus operandi y la constante adaptación de las organizaciones para lograr el tránsito de grandes cargamentos sin ser detectados.

Origen de la droga y bandas implicadas

Según explicó el general PNP Manuel Lozada Morales, la droga incautada en Piura tiene su origen en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una de las zonas de mayor producción cocalera del Perú. La cocaína producida en esa región destaca por su alta pureza y es trasladada en diferentes vehículos hacia el norte, donde comienza su proceso de logística para la exportación ilícita.

La organización criminal desarticulada en este operativo, autodenominada Los Algarrobos, figura como responsable del traslado, acopio y preparación de la droga en colaboración con redes más amplias y, posiblemente, con conexiones transnacionales no descartadas hasta el momento. Las autoridades sospechan que podrían existir vínculos con cárteles extranjeros, aunque la investigación sigue en curso para determinar la profundidad de esas conexiones.

Este caso puntual refleja además el importante papel que cumplen las organizaciones criminales locales en la articulación de la cadena productiva, desde la recepción de la materia prima hasta la exportación, aprovechando los vacíos de control en las rutas legales y la complicidad de terceros en el sector logístico.

El operativo policial frustró el envío de cocaína a través del puerto de Paita hacia mercados internacionales. Captura: Latina

La lucha contra el narcotráfico en la región

La acción de las autoridades en Piura responde a los lineamientos de una política de lucha frontal contra el crimen organizado. Tanto el Gobierno Central como el Ministerio del Interior han reiterado su compromiso de fortalecer el trabajo estratégico y permanente, con despliegues de inteligencia que permitan anticipar los movimientos de las redes ilícitas.

El decomiso reciente se suma a antecedentes que evidencian la presencia de mafias dedicadas al narcotráfico en la zona norte. En ocasiones previas, miembros de la Dirandro y la División de Investigaciones Especiales han realizado importantes incautaciones, como la de octubre en el puerto de Paita y el hallazgo de múltiples paquetes en Somate Alto. Estas operaciones contribuyen, no solo a la reducción del flujo de drogas hacia el extranjero, sino también al desmantelamiento progresivo de las estructuras delictivas.

Las autoridades anunciaron la continuidad de las investigaciones para identificar a toda la red involucrada y reforzar los sistemas de vigilancia en rutas y puertos clave. Se espera que la coordinación interinstitucional y la modernización de los controles permitan enfrentar de manera más efectiva estos desafíos.