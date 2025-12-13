Perú tendrá su primer ‘puerto seco’ en Lima y generará 120 mil puestos de trabajo

Este proyecto iniciará su ejecución en 2025 también, además de su adjudicación. - Crédito Andina

Perú tendrá cuatro Proyectos en Activos adjudicados hasta el 2027. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), proyecta adjudicar cuatro iniciativas mediante la modalidad de Proyectos en Activos entre 2025 y 2027, las cuales que permitirán movilizar más de US$ 3.500 millones en inversiones.

De estas, la que se adjudicará para este 2025 es la denominada como el primer “puerto seco” del país, el cual será el proyecto más importante de Lima Norte y generará más de 120 mil nuevos puestos de trabajo.

Se trata de la ejecución del Parque Industrial de Ancón (PIA), cuya adjudicación supone una inversión superior a US$ 1.200 millones. Ambos procesos han sido anunciados para este 2025.

Parque Industrial de Ancón

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), junto al Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Producción y la Municipalidad de Ancón han anunciado la adjudicación e inicio de ejecución del Parque Industrial de Ancón (PIA).

Este será “el proyecto más importante de Lima Norte y uno de los más ambiciosos del país, que tendrá una inversión de más de US$ 1.200 millones y se construirá en más de 1.300 hectáreas”, en palabras del Ejecutivo.

“Será el primer puerto seco del Perú, un gran hub comercial y logístico que podrá conectarse directamente con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y con dos de los puertos más importantes de América Latina: Chancay y el Callao”, destacó el director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio.

Según se informó, el proyecto fue adjudicado al Consorcio Junefield Ancon Industrial Park, siguiendo un proceso ordenado y transparente liderado por la Agencia. “Este anuncio reafirma la confianza de los inversionistas, pero, sobre todo, devuelve esperanza a la población, al demostrar que las obras que transforman territorios sí se pueden ejecutar cuando el Estado trabaja de la mano con el sector privado”, afirma el Ejecutivo.

El proyecto lograría que más de 400 mil personas se verán beneficiadas con esta infraestructura moderna, que permitirá agilizar despachos aduaneros, almacenamiento, consolidación de mercancías y operaciones comerciales para toda la zona norte de la capital.

Los beneficiados

El PIA albergará a más de 200 empresas, organizadas en una red que dinamizará las exportaciones, el movimiento de carga y la actividad productiva del país. “El diseño de este gran proyecto permite la generación de encadenamientos productivos, Pymes que abastecerán a empresas tractoras, impulsando la transferencia tecnológica, el valor agregado y la creación de más de 120 mil nuevos puestos de trabajo”, aseguró el Ministro de la Producción, César Quispe.

“El inicio de ejecución del Parque Industrial de Ancón representa, además, una clara muestra de la decisión política del Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional de impulsar proyectos estratégicos que posicionarán al Perú como un nuevo punto clave para el comercio internacional”, afirman el Ejecutivo.

Los otros proyectos

Adjudicación del Parque Industrial de Ancón, con una inversión superior a US$ 1.200 millones, en 2025 Adjudicación del proyecto Proyectos en Activos Sechura, con una inversión estimada de US$ 2.157 millones, en 2026 Adjudicación del IPPA Parque 23, proyecto de vivienda social del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con una inversión aproximada de US$ 186 millones, en 2027. Adjudicación del Centro Comercial El Pinar en Independencia (Huaraz), con una inversión cercana a US$ 16 millones, también en 2027.