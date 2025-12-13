Los cuatro proyectos en activos que MEF adjudicará: Movilizarán más de US$ 3.500 millones hacia el 2027

Los cuatro proyectos se adjudicarían hacia el 2027: uno este año, otro en el año 2026 de las elecciones y dos luego. - Crédito MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha informado sobre un nuevo hito en inversiones. A través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), proyecta adjudicar cuatro iniciativas mediante la modalidad de Proyectos en Activos entre 2025 y 2027, que permitirán movilizar más de USD 3500 millones en inversiones, principalmente en los sectores minero e inmobiliario.

“Esta cartera confirma el dinamismo del mecanismo de Proyectos en Activos como una herramienta clave para poner en valor bienes públicos, atraer capital privado y generar desarrollo económico sostenible sin comprometer recursos fiscales”, sostiene el MEF. Así, se tratan de estos cuatro proyectos en activos:

Adjudicación del Parque Industrial de Ancón, con una inversión superior a US$ 1.200 millones, en 2025 Adjudicación del proyecto Proyectos en Activos Sechura, con una inversión estimada de US$ 2.157 millones, en 2026 Adjudicación del IPPA Parque 23, proyecto de vivienda social del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con una inversión aproximada de US$ 186 millones, en 2027. Adjudicación del Centro Comercial El Pinar en Independencia (Huaraz), con una inversión cercana a US$ 16 millones, también en 2027.

MEF informó sobre los Proyectos en Activos que adjudicará hacia el 2027. - Crédito Andina

Parque Industrial de Ancón

El MEF considera como un hito clave de esta proyección, la próxima la adjudicación del Parque Industrial de Ancón (PIA) al Consorcio Junefield Ancón Industrial Park. El proyecto demandará una inversión superior a US$ 1.200 millones y se perfila como uno de los complejos industriales y logísticos más importantes del país, con una generación estimada de más de 120 mil empleos de calidad.

“El PIA permitirá consolidar un corredor logístico y productivo estratégico que articulará el Puerto del Callao, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el parque industrial y el Puerto de Chancay, fortaleciendo la competitividad del país y su integración a los mercados internacionales”, acotaron.

Así, el proyecto se desarrollará sobre un área total de 1338,22 hectáreas, de las cuales el 53,49 % corresponde a suelo urbanizable, e incluirá zonas industriales, empresariales, comerciales, de innovación tecnológica (I+D), áreas de recreación pública, servicios complementarios y un moderno truck center, bajo un enfoque de desarrollo ordenado y sostenible.

Denisse Miralles - MEF

“La buena pro del Contrato de Opción de Compraventa con Compromiso de Inversión se otorgó tras una oferta de USD 180,6 millones, más de tres veces el precio base, lo que evidencia el alto interés del sector privado y la confianza en el potencial del país”, agregan.

Por su lado, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que esta adjudicación “ratifica la confianza de los inversionistas en el Perú y en la estabilidad del entorno económico que el Gobierno viene fortaleciendo”. Añadió que el Parque Industrial de Ancón “marca un antes y un después en la forma de promover inversión productiva, empleo formal y desarrollo territorial de largo plazo”.

“Estamos construyendo polos de desarrollo que ordenan el crecimiento urbano, generan empleo de calidad y elevan la competitividad del país. Nuestro compromiso es seguir impulsando inversiones responsables que se traduzcan en bienestar real para la población”, enfatizó.

El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley para pedir facultades legislativos que había anunciado. Esto propone en matería económica. - Crédito MEF

Los otros proyectos a 2027

Además del Parque Industrial de Ancón, Proinversión tiene en cartera tres iniciativas adicionales. En 2026, se prevé la adjudicación del proyecto Proyectos en Activos Sechura, con una inversión estimada de USD 2157 millones, orientado a la transformación de roca fosfórica en productos de alto valor agregado.

Para 2027, se proyecta la adjudicación del IPPA Parque 23, proyecto de vivienda social del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con una inversión aproximada de USD 186 millones, y del Centro Comercial El Pinar, en Independencia (Huaraz), con una inversión cercana a USD 16 millones, que beneficiará a más de 190 mil ciudadanos.

De manera complementaria, en coordinación con 27 entidades públicas de 18 regiones, Proinversión ha identificado 186 oportunidades de inversión mediante Proyectos en Activos, por más de S/ 8000 millones, que abarcan proyectos comerciales, turísticos, energéticos, culturales, deportivos y de vivienda social.

“En los últimos 23 años, el Perú ha adjudicado 107 iniciativas bajo esta modalidad, movilizando más de USD 11 000 millones en sectores estratégicos, como telecomunicaciones, minería, inmuebles y electricidad, consolidando a los Proyectos en Activos como un mecanismo eficaz para impulsar inversión, desarrollo e inclusión, sin trasladar riesgos al Estado”, resumió.