Operativo en Lima Norte: PNP interviene a más de 300 extranjeros

La operación contó con la participación de más de 400 policías especializados, así como el respaldo estratégico del Ejército - Créditos: Mininter.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un amplio operativo nocturno en Lima Norte, en el marco del control territorial dispuesto por el Gobierno, que incluyó la intervención de cerca de 20 establecimientos, entre hostales, discotecas y bares.

Más de 300 ciudadanos extranjeros fueron trasladados a la comisaría de Independencia para la verificación de su situación migratoria, como parte de los esfuerzos para reforzar la seguridad y mantener el orden en uno de los principales puntos urbanos de la capital.

El despliegue policial fue significativo, con la participación de más de 400 efectivos de distintas unidades especializadas, entre ellas los Halcones, el Escuadrón Verde y la Unidad de Servicios Especiales (USE).

El personal contó también con el apoyo de miembros del Ejército. Ellos apoyaron con una cobertura exhaustiva y capacidad de respuesta ante cualquier situación irregular en los locales inspeccionados.

Las acciones buscan garantizar la paz social y el respeto a la legalidad en Lima Metropolitana, especialmente en zonas de alta incidencia nocturna - Créditos: Mininter.

Durante las diligencias, se detuvo a 220 varones y 110 mujeres extranjeros, hallados en su mayoría en hostales y otros recintos nocturnos que fueron registrados por las fuerzas del orden, según detalló el jefe de la División Policial Norte 2, coronel Ramiro Trauco.

La intervención tuvo como objetivo principal la verificación de la identidad y el estatus migratorio de los presentes, en cumplimiento con las disposiciones emitidas por el Ejecutivo.

“Todos los extranjeros intervenidos pasarán por los respectivos controles de identidad”, confirmó el secretario general del sector Interior, Pedro Hernández. Además, la importancia de mantener registros actualizados de quienes residen o transitan por la zona.

Estas operaciones forman parte de un plan mayor orientado a prevenir hechos delictivos y fortalecer el control sobre actividades nocturnas en la ciudad. El Mininter recalcó que la acción coordinada entre Policía y Ejército busca responder a las preocupaciones de los vecinos sobre la incidencia de delitos en Lima Norte, especialmente en espacios donde suelen concentrarse personas con estatus migratorio irregular.

Más de 300 ciudadanos extranjeros fueron trasladados para verificar su situación migratoria con prioridad en el registro e identificación precisa - Créditos: Mininter.

La presencia policial y militar en los operativos permitió la identificación y registro ordenado de los ciudadanos extranjeros, lo que constituyó una de las claves para el éxito de la jornada. Los controles se extendieron a diversos locales de alto tránsito nocturno, logrando el cierre temporal de algunos establecimientos que incumplían normas de funcionamiento o seguridad.

Las autoridades adelantaron que las labores de vigilancia territorial continuarán en los próximos días con el objetivo de reforzar los patrullajes para evitar la comisión de delitos y garantizar el respeto a la legalidad en los diversos distritos de la capital. Mientras tanto, los ciudadanos intervenidos permanecerán bajo investigación hasta que se esclarezca su situación migratoria y se determine la regularidad de su permanencia en el país.

Cabe precisar que las acciones se desarrollaron bajo la supervisión del secretario general del sector Interior, Pedro Hernández, quien representó al ministro Vicente Tiburcio durante los operativos. Hernández explicó que estas estrategias responden a la intensificación de los controles y patrullajes nocturnos en toda Lima Metropolitana en el contexto del estado de emergencia, con el propósito de “garantizar la seguridad y la paz social”.