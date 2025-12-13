Perú

La Navidad cada vez más en lo digital: 61% de los peruanos decidirá sus compras a través de redes sociales

Las ventas por Navidad alcanzarían cerca de S/16.000 millones, impulsando al comercio con un crecimiento de 10 % respecto al año pasado

Guardar
Las ventas de la campaña
Las ventas de la campaña navideña representan entre el 30 % y 40 % de las ventas anuales del comercio, aportando el 2.6 % al PBI nacional. (Andina/Difusión)

La campaña navideña de 2025 se perfila como una de las más dinámicas para el comercio peruano, impulsada por la recuperación del consumo privado y un mayor flujo de dinero en los hogares. Según estimaciones del Ministerio de la Producción (Produce), las ventas por Navidad alcanzarían alrededor de S/16.000 millones, lo que representa un crecimiento del 10 % frente al año pasado.

Este desempeño estaría acompañado por un mayor gasto de los consumidores. De acuerdo con el Observatorio PRODUCEmpresarial, el gasto promedio por persona durante esta temporada se ubicaría entre S/300 y S/400, lo que supone un incremento del 15 % respecto a la campaña navideña anterior. Este aumento en el gasto se debe, en gran parte, a factores como el incremento en la distribución de gratificaciones, CTS, y los retiros de fondos de las AFP, lo que da un respiro a las familias y permite incrementar el consumo en uno de los periodos más comerciales del año.

Un impulso clave para el comercio y la economía

El impacto de la campaña navideña es decisivo para el sector comercial. Produce estima que las ventas de diciembre representan entre el 30 % y 40 % de las ventas anuales de muchos establecimientos, especialmente de las micro y pequeñas empresas (MYPE), que concentran buena parte de sus ingresos en esta temporada. Además, el comercio minorista se ve reforzado por las promociones y ofertas estacionales que convierten a diciembre en un mes clave para las ventas.

Ventas por campaña navideña 2025
Ventas por campaña navideña 2025 alcanzarán los S/16 000 millones. 10% más que el año anterior. (Produce/Difusión)

La campaña navideña aportaría aproximadamente el 2.6 % al PBI nacional y cerca del 24.7 % al PBI del sector comercio, consolidando su importancia en la dinámica económica del país. La temporada no solo beneficia a los comercios formales, sino también a las MYPE, que se benefician especialmente del aumento de la demanda.

Redes sociales marcan la decisión de compra

Uno de los cambios más relevantes de esta campaña es el rol de las redes sociales en las decisiones de consumo. Según Produce, más del 61 % de los peruanos define qué comprar luego de ver contenido en plataformas digitales, lo que ha llevado a los comercios a reforzar su presencia en estos canales. De hecho, el marketing digital se ha convertido en un pilar esencial para las estrategias comerciales, lo que ha permitido a muchas empresas conectar con consumidores que ya llegan con una decisión previamente formada.

Esta tendencia influye tanto en el comercio electrónico como en las ventas presenciales, ya que muchos consumidores llegan a las tiendas con la intención de compra definida tras haberse informado en redes sociales.

Más del 61 % de
Más del 61 % de los peruanos decide sus compras navideñas tras ver contenido en redes sociales. Foto: Pexels

Productos más demandados y empleo temporal

Entre los rubros con mayor movimiento en esta campaña navideña destacan los electrodomésticos, artículos para el hogar, muebles, ropa y calzado, así como productos tecnológicos, videojuegos y juguetes, impulsados por promociones y ofertas estacionales. Los compradores, en su mayoría, están motivados por el deseo de encontrar productos útiles para la familia o la renovación de artículos en el hogar.

El aumento de la demanda también tendrá un efecto positivo en el empleo. Produce proyecta que la campaña navideña generará más de 60.000 nuevos puestos de trabajo temporales, principalmente en los sectores de logística, retail y consumo masivo. Los perfiles más solicitados serán empaquetadores, repartidores, auxiliares de despacho, mercaderistas, impulsadores y promotores.

Temas Relacionados

ProduceNavidad 2025MYPEperu-noticiasNavidad en Perú

Más Noticias

Lima seguirá con mañanas frías y cielo nublado a días del verano, alerta Senamhi

Según explicó la experta de la entidad, el cambio de clima se irá sintiendo de forma progresiva conforme se acerque el inicio del verano, por lo que instó a la ciudadanía a continuar abrigándose y a no confiarse por los días soleados

Lima seguirá con mañanas frías

Se registró un sismo de 4 en Sullana, Piura

A lo largo de su historia, la nación ha enfrentado diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Se registró un sismo de

Imitador de Diego Bertie conmueve al público al cantar a dúo con el original en el ‘reto del espejo’ de Yo Soy

La puesta en escena del concursante, que replicó gestos y voz del artista original, despertó recuerdos entre jurados y espectadores, resaltando el legado musical de Bertie en la televisión peruana.

Imitador de Diego Bertie conmueve

Elecciones 2026: ¿Qué pasa si no elijo mi local de votación hasta este domingo 14 de diciembre?

A menos de 24 horas de finalizar el plazo, millones de peruanos tienen la posibilidad de seleccionar virtualmente los centros donde prefieren acudir a sufragar

Elecciones 2026: ¿Qué pasa si

Sicarios asesinan a dos hermanos en San Luis: víctimas fueron atacados cuando iban de camino a su trabajo

Ambos jóvenes, de 31 y 30 años, fueron interceptado por desconocidos en moto lineal. Vecinos de la zona escucharon más de 30 disparos

Sicarios asesinan a dos hermanos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Asociación de Jueces rechaza inhabilitación

Asociación de Jueces rechaza inhabilitación de Delia Espinoza y advierte “injerencia indebida” del TC

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

Pedro Castillo denuncia asalto a su hermano y cree que ataque es por “amedrentamiento político” en su contra

Premier Ernesto Alvarez acusa que los migrantes irregulares formaron bandas criminales en Perú: “ningún Gobierno lo puede permitir”

CIDH expresa su preocupación por la inhabilitación de Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Imitador de Diego Bertie conmueve

Imitador de Diego Bertie conmueve al público al cantar a dúo con el original en el ‘reto del espejo’ de Yo Soy

Expareja acusa a influencer de ‘A comer’ de haberle sido infiel y las redes explotan: así fue como los usuarios se enteraron

Magaly Medina cuestiona a Christian Cueva por enfrentar a la prensa: “La falta de educación se le nota”

Latina presentó adelanto de ‘Valentina Valiente’: confirmó a Rodrigo Brand como su protagonista con Mayra Goñi

José Peláez regresa a Latina TV este 2026 con programa propio y que fue un éxito internacional ‘Me caigo de risa’

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal TV online de la final vuelta de la Liga Femenina 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario HOY: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Resultados de las semifinales del Mundial de Clubes de vóley 2025: así quedaron los partidos

Alianza Lima reveló contundente motivo por el que se eligió a Pablo Guede como DT: refuerzos y renovaciones para el 2026