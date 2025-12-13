La Navidad cada vez más en lo digital: 61% de los peruanos decidirá sus compras a través de redes sociales

Las ventas de la campaña navideña representan entre el 30 % y 40 % de las ventas anuales del comercio, aportando el 2.6 % al PBI nacional. (Andina/Difusión)

La campaña navideña de 2025 se perfila como una de las más dinámicas para el comercio peruano, impulsada por la recuperación del consumo privado y un mayor flujo de dinero en los hogares. Según estimaciones del Ministerio de la Producción (Produce), las ventas por Navidad alcanzarían alrededor de S/16.000 millones, lo que representa un crecimiento del 10 % frente al año pasado.

Este desempeño estaría acompañado por un mayor gasto de los consumidores. De acuerdo con el Observatorio PRODUCEmpresarial, el gasto promedio por persona durante esta temporada se ubicaría entre S/300 y S/400, lo que supone un incremento del 15 % respecto a la campaña navideña anterior. Este aumento en el gasto se debe, en gran parte, a factores como el incremento en la distribución de gratificaciones, CTS, y los retiros de fondos de las AFP, lo que da un respiro a las familias y permite incrementar el consumo en uno de los periodos más comerciales del año.

Un impulso clave para el comercio y la economía

El impacto de la campaña navideña es decisivo para el sector comercial. Produce estima que las ventas de diciembre representan entre el 30 % y 40 % de las ventas anuales de muchos establecimientos, especialmente de las micro y pequeñas empresas (MYPE), que concentran buena parte de sus ingresos en esta temporada. Además, el comercio minorista se ve reforzado por las promociones y ofertas estacionales que convierten a diciembre en un mes clave para las ventas.

Ventas por campaña navideña 2025 alcanzarán los S/16 000 millones. 10% más que el año anterior. (Produce/Difusión)

La campaña navideña aportaría aproximadamente el 2.6 % al PBI nacional y cerca del 24.7 % al PBI del sector comercio, consolidando su importancia en la dinámica económica del país. La temporada no solo beneficia a los comercios formales, sino también a las MYPE, que se benefician especialmente del aumento de la demanda.

Redes sociales marcan la decisión de compra

Uno de los cambios más relevantes de esta campaña es el rol de las redes sociales en las decisiones de consumo. Según Produce, más del 61 % de los peruanos define qué comprar luego de ver contenido en plataformas digitales, lo que ha llevado a los comercios a reforzar su presencia en estos canales. De hecho, el marketing digital se ha convertido en un pilar esencial para las estrategias comerciales, lo que ha permitido a muchas empresas conectar con consumidores que ya llegan con una decisión previamente formada.

Esta tendencia influye tanto en el comercio electrónico como en las ventas presenciales, ya que muchos consumidores llegan a las tiendas con la intención de compra definida tras haberse informado en redes sociales.

Más del 61 % de los peruanos decide sus compras navideñas tras ver contenido en redes sociales. Foto: Pexels

Productos más demandados y empleo temporal

Entre los rubros con mayor movimiento en esta campaña navideña destacan los electrodomésticos, artículos para el hogar, muebles, ropa y calzado, así como productos tecnológicos, videojuegos y juguetes, impulsados por promociones y ofertas estacionales. Los compradores, en su mayoría, están motivados por el deseo de encontrar productos útiles para la familia o la renovación de artículos en el hogar.

El aumento de la demanda también tendrá un efecto positivo en el empleo. Produce proyecta que la campaña navideña generará más de 60.000 nuevos puestos de trabajo temporales, principalmente en los sectores de logística, retail y consumo masivo. Los perfiles más solicitados serán empaquetadores, repartidores, auxiliares de despacho, mercaderistas, impulsadores y promotores.