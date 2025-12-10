Perú

Navidad 2025 en Perú: precios de árboles desde S/ 55 hasta opciones premium para todo presupuesto

La oferta de decoración y árboles para Navidad es amplia. Las familias pueden encontrar opciones que van desde los S/ 55 hasta más de los S/ 1000

(Freepik)
(Freepik)

A menos de dos semanas de la Navidad, las principales zonas comerciales del país, como Mesa Redonda y el Centro de Lima, ya exhiben una amplia variedad de árboles navideños para todo tipo de presupuestos. Las familias pueden encontrar opciones sencillas pero elegantes por menos de S/ 50.

Un árbol básico de aproximadamente 1 metro 80 centímetros tiene un costo desde S/ 55,93, incluyendo modelos frondosos de estilo tradicional. Los precios varían según el tamaño y la densidad del follaje, factores que determinan el realismo y la apariencia del árbol.

En el segmento intermedio destacan los árboles verdes frondosos de 1,8 metros y más de 500 ramas, cuyo precio supera los S/ 120 y resultan ideales para salas amplias. También sobresalen los árboles semidecorados, diseñados para agilizar el armado. Este año predomina la preferencia por modelos rústicos con piñas integradas y árboles nevados plegables de 180 x 50 centímetros, disponibles desde S/ 209,93.

Árboles de Navidad 2025: precios,
Árboles de Navidad 2025: precios, tamaños y las tendencias que marcarán la temporada en Perú.

Para quienes buscan alternativas compactas, los comercios ofrecen árboles pequeños con iluminación incluida, como los pinos nevados de 35 centímetros con luces LED, desde S/ 79. Además, se han incorporado combos que simplifican la compra. Uno de los más demandados incluye un árbol nevado de 180 centímetros con 530 ramas, 88 bolas rojas y una tira de 10 metros con 200 luces LED cálidas por menos de S/ 300.

Novedades en árboles de Navidad

La temporada 2025 llega con una oferta ampliada de árboles con tecnología aplicada a la iluminación y nuevas tendencias de color. Entre los productos de gama alta destacan los modelos con sistemas de luces LED integradas, que facilitan el montaje y mejoran la distribución de la iluminación.

El modelo más costoso es un árbol de 180 centímetros con más de 1.000 ramas y luces incorporadas, que alcanza los S/ 1.680. Versiones de 240 centímetros con 1.798 ramas pueden costar hasta S/ 1.290. La gama de 270 centímetros inicia en S/ 1.250 en versión simple y llega a S/ 1.690 con luces LED. En el segmento premium, los árboles de 300 centímetros con más de 3.000 ramas rondan los S/ 1.650.

Tendencias navideñas 2025: árboles con
Tendencias navideñas 2025: árboles con luces LED, colores innovadores y decoraciones temáticas

La diversidad de colores también marca la temporada, con opciones en blanco, dorado o rojo, disponibles en versiones plegables y con decoraciones integradas. Estas propuestas buscan practicidad, personalización y facilidad de armado.

El interés por árboles compactos sigue en aumento debido a la necesidad de optimizar espacios reducidos en departamentos y oficinas. Son alternativas eficientes que no renuncian al espíritu festivo.

Tendencias para decorar tu árbol de Navidad

La Navidad 2025 apuesta por árboles más creativos, personalizados y visualmente coherentes. Las principales tendencias incluyen:

1. Paletas de color coherentes: Elegir una combinación cromática consistente es clave. Destacan las mezclas de dorado y cobre, plateado con blanco o tonos tierra con detalles metálicos. Se recomienda combinar adornos mate y brillantes, además de cintas en espiral de satén u organza.

2. Iluminación estratégica: Las luces LED cálidas, con configuraciones dinámicas controladas desde el celular, son protagonistas. La instalación debe iniciar desde la base del árbol para lograr una distribución uniforme. Un fondo de cortinas de luces potencia el efecto visual.

3. Estilo natural: Piñas, ramas, flores secas y adornos de madera lideran la tendencia rústica. Las cintas de yute y arpillera aportan calidez y armonía.

Decoraciones navideñas y un árbol
Decoraciones navideñas y un árbol gigante iluminan un centro comercial en California. A pesar del auge del e-commerce, muchos consumidores buscan experiencias físicas durante la temporada.

4. Árboles temáticos: Conceptos como renos, elfos, dulces navideños o paisajes invernales permiten una decoración coherente y divertida, especialmente para hogares con niños.

5. Tecnología aplicada: Luces inteligentes, proyectores y adornos interactivos ofrecen una experiencia moderna y dinámica.

6. Escandinavo moderno: Una propuesta minimalista en tonos blancos, grises y madera natural que brinda elegancia y simplicidad.

Un árbol de Navidad colgante,
Un árbol de Navidad colgante, compuesto por esferas rojas, doradas y verdes suspendidas en aros metálicos, adorna una habitación de paredes blancas. El diseño innovador y minimalista ofrece una alternativa contemporánea a la decoración navideña tradicional, destacando por su elegancia y creatividad.

7. Personalización con recuerdos: Fotos familiares y adornos hechos a mano convierten el árbol en un espacio emocionalmente significativo.

8. Entornos acogedores: Cojines temáticos, mantas y zonas de descanso realzan la experiencia alrededor del árbol.

9. Decoración exterior: Los árboles al aire libre, con luces impermeables y adornos resistentes, ganan presencia en jardines y patios, ampliando el espíritu navideño más allá del hogar.

