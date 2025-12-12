Las ferias de Perú esperan anotar un año récord en 2026: ¿Cuántos millones moverán?

La Asociación de Ferias del Perú, bajo la presidencia de Jorge León Benavides, busca consolidar a las ferias como motor clave de la economía nacional.

La Asociación de Ferias del Perú (AFEP) prevé para 2026 un crecimiento del 10% en el sector ferial, estimando que el movimiento económico anual alcanzará los 6.600 millones de dólares. Esta meta fue anunciada por Jorge León Benavides, quien acaba de asumir la presidencia de la asociación para el periodo 2025-2026.

Según las cifras actuales, el sector ferial mueve 5.607 millones de dólares al año, monto que representa el 3% del producto bruto interno (PBI) nacional y marca el rol estratégico que tienen estos eventos para la economía del país.

La AFEP prevé que las ferias generen 6.600 millones de dólares en 2026

Las ferias organizadas por los miembros de la AFEP generan cada año un movimiento económico de 2.400 millones de dólares, con más de 2.010 millones en ventas, contratos y negocios concretados durante los eventos.

En el último ciclo, las 32 ferias asociadas convocaron a más de 726.000 visitantes y 3.080 expositores. El sector ferial generó un total de 11.556 empleos directos e indirectos en 2025, consolidándose como fuente de trabajo y dinamismo económico.

La proyección al alza de la AFEP se da en un contexto electoral, atravesado por la urgencia de impulsar inversiones y reactivar la confianza empresarial.

El nuevo presidente, Jorge León Benavides, aseguró que el reto inmediato será incrementar las cifras de visitantes, expositores y empleos en 2026.

Se propone posicionar a las ferias como un motor relevante para la generación de puestos de trabajo, especialmente en un escenario político que demanda respuestas concretas para la recuperación económica.

La industria ferial genera más de 11.500 empleos directos e indirectos en Perú

La AFEP centra su actividad en 16 miembros que agrupan a organizadores, proveedores y recintos feriales. Su presencia se extiende a sectores estratégicos como minería, alimentos, arquitectura, pesca, gas, salud, textil y vivienda.

Esta representación le permite cubrir más del 70% del sector ferial nacional, con una contribución aproximada del 2,84% al PBI, según datos reunidos por Infobae Perú.

En cuanto a la proyección internacional, la asociación busca convertir a Perú en un centro de negocios relevante en la costa del Pacífico. Para ello, impulsa la realización de eventos de gran convocatoria como EXPOMINA 2026, aprovechando el impulso de obras clave de infraestructura y el crecimiento de las inversiones en el rubro minero.

De acuerdo con la organización gremial, las ferias son vistas como espacios para el desarrollo, la innovación, la articulación comercial y el turismo, lo que refleja su valor transversal en la economía.

La AFEP abarca más del 70% del sector ferial nacional

El consejo directivo que acompañará a Jorge León Benavides está integrado por Manuel Centeno Martino, Antonio Olazo Ramos, Alfredo De las Casas Cáceres, Luisa Mesones Torres y Justo Zaragoza Caldas. Este equipo tendrá la misión de fortalecer la industria ferial y expandir el impacto económico de las ferias en el país.

Al consolidar proyectos como EXPOMINA 2026 y potenciar la articulación público-privada, la AFEP pretende que el sector ferial peruano marque un hito en 2026, tanto en cifras como en posicionamiento regional, con mayores oportunidades de empleo, inversión y desarrollo económico.