Universitario resolvió desvinculación con Javier Rabanal: ¿Jorge Araujo podrá dirigir contra Juan Pablo II?

El técnico español llegó a un acuerdo con la 'U' y terminó su contrato. (L1 Max)

La relación contractual entre Universitario de Deportes y Javier Rabanal quedó oficialmente concluida tras varios días de negociaciones. Aunque el club había anunciado la salida del técnico hace más de una semana, este anuncio respondía a un acuerdo verbal alcanzado con el entrenador español para su desvinculación.

Legalmente, español seguía ocupando el cargo de director técnico, ya que aún no se habían firmado los documentos requeridos para formalizar la salida. Durante ese periodo, ambas partes sostuvieron conversaciones para resolver los detalles pendientes y llegar a un consenso sobre el finiquito.

PUBLICIDAD

Finalmente; la ‘U’ y el DT concretaron el acuerdo definitivo, lo que permitió formalizar la rescisión del contrato el pasado viernes 1 de mayo. La negociación no estuvo exenta de dificultades, pero la voluntad de ambas partes evitó que el proceso se prolongara en exceso. Desde ese momento, el entrenador dejó de pertenecer oficialmente al club de Ate.

“La ‘U’ ha terminado por desvincularse definitivamente, ahora sí, de Javier Ravanal y ya se firmó la rescisión de contrato”, se informó en L1 Max.

PUBLICIDAD

Los periodistas Gustavo Peralta y Eduardo Combe explican la contratación del nuevo director técnico de Universitario de Deportes y la situación del ex-entrenador Javier Rabanal. L1Max

¿Jorge Araujo podrá dirigir en Universitario vs Juan Pablo II?

La formalización de la salida de Javier Rabanal era indispensable para Universitario de Deportes, ya que solo así el club podía inscribir oficialmente a Jorge Araujo como entrenador ante la Liga de Fútbol Profesional Peruana. El interinato de Araujo permitía su presencia en el banquillo solo por un número limitado de partidos, por lo que la resolución contractual resultaba un paso obligatorio.

De este modo, ‘Coco’ podrá dirigir sin restricciones el encuentro frente a Juan Pablo II, programado para este domingo 3 de mayo en Trujillo. La directiva crema, no obstante, continúa evaluando candidatos para asumir el mando del primer equipo tras la etapa interina de Araujo.

PUBLICIDAD

“Lo que permite que se registre el contrato del Coco Araujo como técnico principal y pueda dirigir este domingo sin problemas, porque de no haberse hecho este registro de contrato del Coco Araujo, no podía justamente sentarse en el banco ante Juan Pablo II”, aseguró Eduardo Combe.

A pesar de los buenos resultados conseguidos por el técnico, incluido el triunfo 4-2 sobre Nacional en la Copa Libertadores, la dirigencia mantiene otros planes para el futuro del banquillo. Así lo expresó Franco Velazco, administrador provisional, durante su última comparecencia ante la prensa.

PUBLICIDAD

Jorge Araujo resaltó el triunfo de Universitario ante Nacional, pero advirtió. - captura: INKA DIGITAL TV

El perfil del nuevo DT de Universitario tras salida de Javier Rabanal

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, definió los parámetros clave para la elección del próximo entrenador del club. Según sus declaraciones, la búsqueda se orienta principalmente hacia técnicos provenientes de la escuela uruguaya o argentina, mercados que históricamente han dado buenos resultados a la institución.

El directivo subrayó que la selección será minuciosa y responderá a los estándares de exigencia que caracterizan al club ‘merengue’. “El perfil de técnico de la ‘U’ siempre es la escuela uruguaya o argentina, ese es el mercado al que estamos apuntando”, puntualizó, reafirmando la preferencia por entrenadores que aporten solidez táctica y experiencia en escenarios de alta presión.

PUBLICIDAD

Franco Velazco, administrador de Universitario, se refirió a la posibilidad de que Fabián Bustos sea el próximo DT del cuadro crema. YouTube Universitario

El dirigente de la ‘U’ precisó que el futuro entrenador deberá garantizar la continuidad del proyecto deportivo hasta el cierre del campeonato y aportar nuevas variantes en el aspecto táctico, así como un conocimiento detallado del plantel. Velazco explicó que la salida de Javier Rabanal estuvo motivada por la necesidad de contar con mayor flexibilidad en el sistema de juego.

“Cuando se tomó la decisión con Rabanal, buscábamos tener mayor variedad en la parte táctica, teníamos un sistema 3-5-2 que todo el mundo lo conoce pero que en algunos casos termina siendo predecible y buscábamos tener un poco de mayor variedad en la parte táctica y ese es el perfil que nos dio inicialmente Javier”, expresó.

PUBLICIDAD