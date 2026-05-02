Perú Deportes

Universitario resolvió desvinculación con Javier Rabanal: ¿Jorge Araujo podrá dirigir contra Juan Pablo II?

El técnico español llegó a un acuerdo con los ‘cremas’ y marcó su salida de manera legal. La ‘U’ se alista para visitar al cuadro de Chongoyape en Trujillo este domingo 3 de mayo

Guardar
El técnico español llegó a un acuerdo con la 'U' y terminó su contrato. (L1 Max)

La relación contractual entre Universitario de Deportes y Javier Rabanal quedó oficialmente concluida tras varios días de negociaciones. Aunque el club había anunciado la salida del técnico hace más de una semana, este anuncio respondía a un acuerdo verbal alcanzado con el entrenador español para su desvinculación.

Legalmente, español seguía ocupando el cargo de director técnico, ya que aún no se habían firmado los documentos requeridos para formalizar la salida. Durante ese periodo, ambas partes sostuvieron conversaciones para resolver los detalles pendientes y llegar a un consenso sobre el finiquito.

PUBLICIDAD

Finalmente; la ‘U’ y el DT concretaron el acuerdo definitivo, lo que permitió formalizar la rescisión del contrato el pasado viernes 1 de mayo. La negociación no estuvo exenta de dificultades, pero la voluntad de ambas partes evitó que el proceso se prolongara en exceso. Desde ese momento, el entrenador dejó de pertenecer oficialmente al club de Ate.

“La ‘U’ ha terminado por desvincularse definitivamente, ahora sí, de Javier Ravanal y ya se firmó la rescisión de contrato”, se informó en L1 Max.

PUBLICIDAD

Los periodistas Gustavo Peralta y Eduardo Combe explican la contratación del nuevo director técnico de Universitario de Deportes y la situación del ex-entrenador Javier Rabanal. L1Max

¿Jorge Araujo podrá dirigir en Universitario vs Juan Pablo II?

La formalización de la salida de Javier Rabanal era indispensable para Universitario de Deportes, ya que solo así el club podía inscribir oficialmente a Jorge Araujo como entrenador ante la Liga de Fútbol Profesional Peruana. El interinato de Araujo permitía su presencia en el banquillo solo por un número limitado de partidos, por lo que la resolución contractual resultaba un paso obligatorio.

De este modo, ‘Coco’ podrá dirigir sin restricciones el encuentro frente a Juan Pablo II, programado para este domingo 3 de mayo en Trujillo. La directiva crema, no obstante, continúa evaluando candidatos para asumir el mando del primer equipo tras la etapa interina de Araujo.

“Lo que permite que se registre el contrato del Coco Araujo como técnico principal y pueda dirigir este domingo sin problemas, porque de no haberse hecho este registro de contrato del Coco Araujo, no podía justamente sentarse en el banco ante Juan Pablo II”, aseguró Eduardo Combe.

A pesar de los buenos resultados conseguidos por el técnico, incluido el triunfo 4-2 sobre Nacional en la Copa Libertadores, la dirigencia mantiene otros planes para el futuro del banquillo. Así lo expresó Franco Velazco, administrador provisional, durante su última comparecencia ante la prensa.

Jorge Araujo resaltó el triunfo de Universitario ante Nacional, pero advirtió. - captura: INKA DIGITAL TV
Jorge Araujo resaltó el triunfo de Universitario ante Nacional, pero advirtió. - captura: INKA DIGITAL TV

El perfil del nuevo DT de Universitario tras salida de Javier Rabanal

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, definió los parámetros clave para la elección del próximo entrenador del club. Según sus declaraciones, la búsqueda se orienta principalmente hacia técnicos provenientes de la escuela uruguaya o argentina, mercados que históricamente han dado buenos resultados a la institución.

El directivo subrayó que la selección será minuciosa y responderá a los estándares de exigencia que caracterizan al club ‘merengue’. “El perfil de técnico de la ‘U’ siempre es la escuela uruguaya o argentina, ese es el mercado al que estamos apuntando”, puntualizó, reafirmando la preferencia por entrenadores que aporten solidez táctica y experiencia en escenarios de alta presión.

Franco Velazco, administrador de Universitario, se refirió a la posibilidad de que Fabián Bustos sea el próximo DT del cuadro crema. YouTube Universitario

El dirigente de la ‘U’ precisó que el futuro entrenador deberá garantizar la continuidad del proyecto deportivo hasta el cierre del campeonato y aportar nuevas variantes en el aspecto táctico, así como un conocimiento detallado del plantel. Velazco explicó que la salida de Javier Rabanal estuvo motivada por la necesidad de contar con mayor flexibilidad en el sistema de juego.

“Cuando se tomó la decisión con Rabanal, buscábamos tener mayor variedad en la parte táctica, teníamos un sistema 3-5-2 que todo el mundo lo conoce pero que en algunos casos termina siendo predecible y buscábamos tener un poco de mayor variedad en la parte táctica y ese es el perfil que nos dio inicialmente Javier”, expresó.

Temas Relacionados

Javier RabanalJorge AraujoUniversitario de DeportesJuan Pablo IILiga 1peru-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, sábado 2 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presenta duelos emocionantes: Alianza Lima recibe a CD Moquegua en Matute, FC de Cajamarca se mide con Sport Boys, Barcelona visita a Osasuna, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 2 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Apertura

Universitario visitará a Juan Pablo II en Trujillo, Alianza Lima recibirá a CD Moquegua en Matute y Los Chankas chocarán con Deportivo Garcilaso en casa

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Apertura

¿Paola Rivera jugará la final?: lo que sabe de su lesión previo al Alianza Lima vs San Martín por ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La mexicana no terminó el duelo de vuelta por una dolencia al muslo, y su presencia está en duda en la definición del título nacional de este domingo 3 de mayo en el Polideportivo Lucha Fuentes

¿Paola Rivera jugará la final?: lo que sabe de su lesión previo al Alianza Lima vs San Martín por ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Resultados de la fecha 13 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Arranca la jornada que será crucial para definir al ganador del campeonato: Alianza Lima recibe a CD Moquegua, Los Chankas se mide con Garcilaso, Universitario choca con Juan Pablo II, Sporting Cristal hará lo suyo con Cusco FC

Resultados de la fecha 13 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El cuadro ‘blanquiazul’ buscará sostener su liderato y dar otro paso firme en la cima del campeonato con una nueva victoria. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abencia Meza está “ansiosa” por lo que decida el TC sobre su semilibertad, revela Humberto Abanto

Abencia Meza está “ansiosa” por lo que decida el TC sobre su semilibertad, revela Humberto Abanto

PJ impone reglas de conducta a fiscales implicados en presunta red criminal de Patricia Benavides

TC rechaza demanda de Juan José Santiváñez: Exministro denunciaba supuesto intento para detenerlo

Relatoras de la ONU condenan no ratificación del juez Oswaldo Ordóñez por parte de la JNJ: “Intento de silenciar”

PJ ordena la captura del abogado aprista Luis Pacheco Mandujano por no presentarse a juicio

ENTRETENIMIENTO

“Se fue un grande de la comicidad”: ‘Cachay’ lamenta la muerte de Pompinchú y le dedica un sentido adiós

“Se fue un grande de la comicidad”: ‘Cachay’ lamenta la muerte de Pompinchú y le dedica un sentido adiós

Madre de Hugo García sorprende al revivir anécdotas de su adolescencia con el ‘Loco’ Wagner: “¿No te acuerdas en Cusco?"

Pompinchú y los cómicos ambulantes que partieron: historias de risas, éxitos y finales tristes

Murió Pompinchú: la enfermedad que apagó la vida del querido cómico ambulante Alonso Gonzales Mendoza

Diego Chávarri pide disculpas públicas a Thalía Bentín tras filtración de conversaciones con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 2 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 2 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Apertura

¿Paola Rivera jugará la final?: lo que sabe de su lesión previo al Alianza Lima vs San Martín por ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Resultados de la fecha 13 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026