Fernando Sosa, Gustavo Cerati’ de Yo Soy, ofrecerá concierto gratuito para sus seguidores: fecha y lugar

Imitador de ‘Cerati’ anuncia concierto gratuito en feria

La Feria Fortuna se prepara para recibir a miles de visitantes durante el feriado largo del 2 y 3 de mayo en la concha acústica, bajo el lema “Otoño Rockero”. El principal atractivo será el concierto gratuito de Fernando Sosa, conocido imitador de Gustavo Cerati y participante destacado del programa “Yo Soy”. El espectáculo se realizará el domingo 3 de mayo a las 7:00 p.m., prometiendo un reencuentro especial entre el artista y los seguidores del rock en español.

La presencia de Fernando Sosa, quien ha consolidado su carrera rindiendo tributo al exlíder de Soda Stereo, marca una oportunidad única para los fanáticos. El acceso libre a la presentación permite que personas de distintas edades disfruten en vivo de los clásicos de Cerati, en un formato poco frecuente dentro del circuito nacional de tributos. “Estoy muy feliz de volver a reencontrarme con los fans. Será una noche para cantar juntos y revivir grandes canciones”, expresó el artista, anticipando una jornada cargada de nostalgia y emoción.

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Un festival que celebra la música

La Feria Fortuna adopta este año un perfil musical más marcado, transformando su espacio en un escenario para el homenaje al rock nacional e internacional. Además de la actuación de Sosa, el programa incluye tributos a Pedro Suárez-Vértiz y Jorge González, así como un set especial dedicado a Enanitos Verdes.

El público también podrá disfrutar de un show noventero conducido por el animador “Chiki”, un tributo a José José, un torneo de Street Fighter y un espectáculo de k-pop infantil. Esta propuesta busca atraer a públicos diversos, uniendo generaciones en torno a la música y el entretenimiento.

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Público que asista a la Feria Fortuna podrá asistir al show gratuito de “Cerati” de Yo Soy, en el marco del evento “Otoño Rockero”.

La organización anunció que más de 100 emprendimientos participarán de esta edición, consolidando la feria como una plataforma para la exhibición y venta de productos locales. Los asistentes encontrarán propuestas de moda, tecnología, artesanía, lectura de cartas, productos naturales, joyería, bisutería y decoración. De este modo, la Feria Fortuna se posiciona como un espacio clave para el impulso de marcas independientes y la promoción del talento nacional.

Compromiso solidario e inclusión

Uno de los ejes centrales de la feria será su componente solidario. En esta edición, el evento brindará apoyo al albergue Milagros Perrunos, organización dedicada a la adopción responsable de perros con discapacidad. Como parte de esta iniciativa, se realizará un colorido desfile de mascotas orientado a sensibilizar sobre el bienestar animal y fomentar la adopción consciente.

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“Cerati” se ganó un lugar en el reality de canto Yo Soy.

El enfoque inclusivo de la feria se refuerza con la participación de la asociación Manos Creativas, conformada por mujeres con discapacidad que elaboran productos hechos a mano. La visibilidad de sus propuestas contribuye a la integración y al desarrollo de oportunidades laborales para este colectivo, en línea con el propósito de la feria de unir cultura, comunidad y solidaridad.

Los organizadores adelantaron que, tras el éxito esperado de la edición de mayo, ya se preparan nuevas fechas en la misma concha acústica. Además, anunciaron una edición especial que se llevará a cabo del 17 al 19 de julio en el Parque Próceres de la Independencia en Jesús María, ampliando así el alcance y la oferta de la Feria Fortuna en Lima.

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La expectativa es alta por el concierto gratuito de Fernando Sosa, que se perfila como uno de los momentos más esperados del evento. La posibilidad de escuchar en vivo los éxitos de Gustavo Cerati y Soda Stereo, interpretados por uno de los imitadores más reconocidos del país, representa una oportunidad para revivir la obra de un ícono latinoamericano en un entorno accesible y comunitario.

Fernando Sosa, imitador de Gustavo Cerati, durante una de sus presentaciones en vivo, interpretando clásicos del rock en español ante el público.