Keiko Fujimori se reúne con víctimas del terrorismo en Ayacucho: “Me emociona el cariño que le tienen a mi padre”

La lideresa política Keiko Fujimori recibe una calurosa bienvenida en una comunidad de los Andes peruanos. Entre danzas, trajes típicos y con una bandera peruana, los comuneros la agasajan e incluso le entregan una cría de alpaca como muestra de cariño. | Video: Fuerza Popular

La candidata presidencial Keiko Fujimori intensificó sus actividades en el interior del país con una visita a la región Ayacucho, como parte de su estrategia política en el contexto del proceso electoral y una eventual segunda vuelta.

Durante su recorrido por distintos puntos de la provincia de Huamanga —entre ellos los centros poblados de Occollo (Vinchos) y Ocoyo Alto (Pichus)— sostuvo encuentros con familias de la zona y expuso propuestas dirigidas a sectores como la agricultura, la ganadería y la producción local.

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En sus intervenciones, señaló que, de llegar a la Presidencia, impulsará obras de infraestructura y medidas orientadas a mejorar las condiciones de vida en zonas rurales. “Ha llegado nuestro momento y que nuevamente las obras se hagan realidad. Trabajaremos juntos por la unidad de todos los peruanos, con un gobierno eficiente y con capacidad de gestión”, expresó.

Asimismo, se refirió a los cuestionamientos que ha recibido durante su trayectoria política. “Durante todos estos años han dicho tantas mentiras de mí. Yo no he sido presidenta todavía, pero me han echado la culpa de todo sin haber sido presidenta”, indicó.

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Una líder comunitaria, ataviada con vestimenta tradicional, se dirige a los asistentes con un micrófono y saluda a un hombre en un evento al aire libre. (Keiko Fujimori)

Referencias al gobierno de Alberto Fujimori y al periodo de violencia

Durante su discurso, también hizo alusión al gobierno de su padre, Alberto Fujimori, destacando obras ejecutadas durante ese periodo y vinculándolo con la lucha contra el terrorismo.

“Me emociona escuchar el cariño y el recuerdo que le tienen a mi padre, porque no podemos olvidar lo que significó el terrorismo, las víctimas y algunos sobrevivientes que hoy están acá”, señaló. En esa línea, remarcó la importancia de preservar la memoria histórica: “Eso es algo que para nuestros hijos y para los jóvenes tenemos que tenerlo presente y que nunca más vuelva”.

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También recordó que algunas de las localidades visitadas fueron afectadas por la violencia interna, mencionando que aún hay sobrevivientes en la zona.

Promesas de campaña

La visita formó parte de una agenda denominada “ruta del diálogo”, que incluyó previamente una parada en Ica. De acuerdo con lo informado, estas actividades no contaron con cobertura de prensa tradicional y fueron difundidas a través de sus plataformas digitales.

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En relación con la conectividad, Fujimori mencionó el estado de la carretera Libertadores, una vía que conecta el sur del país. Según indicó, su traslado por esta ruta tomó varias horas y evidenció deficiencias.

“Hemos venido recorriendo la carretera Libertadores para poder estar con ustedes y me demoré casi 11 horas. Lamentablemente, esa obra hoy se encuentra abandonada”, afirmó, y planteó su rehabilitación como parte de sus propuestas.

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En materia social y económica, la candidata planteó el fortalecimiento de programas dirigidos a poblaciones vulnerables, así como iniciativas para el sector productivo.

Entre ellas, mencionó el relanzamiento del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), la construcción y remodelación de colegios, y la entrega de implementos escolares. “Se construirán colegios y los que actualmente hay serán remodelados. Se entregarán buzos, calzados escolares y relanzaremos el PRONAA para ayudar a los más vulnerables”, sostuvo.

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Asimismo, propuso medidas para el agro, como la compra de excedentes de producción. “El programa PRONA comprará la leche cuando haya sobreproducción de papa. Y la fibra de alpaca también la compraremos para garantizar un buen precio”, indicó.