Aguinaldo y gratificación: ¿Quiénes reciben S/300 y quiénes un sueldo extra?

Los trabajadores púiblicos cobrarán justo luego de la quincena del mes. - Crédito Andina

¿Sabías que el cronograma de pagos del Banco de la Nación detalla las fechas de desembolso del aguinaldo y de la gratificación? Sin embargo, en el caso de esta última es la que va directamente a pensionistas de la ONP.

Por un lado, los trabajadores del sector público reciben según sus fechas, antes de Navidad, el pago de S/300 extra a sus sueldos como bono por las fiestas —un monto que lleva siendo el mismo hace 15 años, se debe agregar—.

Por otro lado, los pensionistas bajo la ONP recibirán una gratificación, un monto equivalente a su pensión, conocido como la doble pensión de diciembre. Esto son los del régimen general: es decir,quienes tengan más de 20 años o más de aportes. Como se sabe, también los trababajadores privados y los que están bajo el régimen del sector privado en el Estado reciben la gratificación equivalente a un sueldo extra (más montos adicionales, según sea el caso).

Ojo a las últimas fechas del año para cobrar los sueldos y pensiones. En diciembre acaban los cronogramas de 2025, y se espera la publicación del de 2026. - Crédito Banco de la Nación

Fechas de pago de la grati

Como se sabe, los jubilados cobrarán su pensión doble (monto normal más gratificación equivalente a su pensión), según el cronograma de pagos del Banco de la Nación. Estos seran los de la Ley N° 19990, en los primeros días del mes de diciembre, según estas fechas:

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C - viernes 5 de diciembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L - miércoles 10 de diciembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q - jueves 11 de diciembre

Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z - viernes 12 de diciembre

Mientras, los domiciliados que tengan pago a domicilio deberán estar atentos a las fechas del domingo 16 al sábado 29 de diciembre.

Trabajadores del Estado y pensionistas cobran sus remuneraciones y montos de jubilaciones en el Banco de la Nación, en grupos grandes, y en fechas determinadas por el cronograma BN. - Crédito Andina

También los trabajadores privados recibirán su gratificación (más el 6,75% o 9%, según el aporte del seguro de salud sea a una EPS o EsSalud, y asignación familiar, si fuese el caso) hasta más tardar el lunes 15 de diciembre.

Pago de aguinaldo

Como se sabe, el pago de aguinaldo se hará en las mismas fechas de las remuneraciones para el sector público. Según la resolución ya aprobada, estas son las fechas para que cobren los trabajadores estatales:

martes 16 de diciembre cobran las planillas de sueldos de las entidades de Educación (inc. Universidades), la Elcobran las planillas de sueldos de las entidades de Educación (inc. Universidades), la Presidencia del Consejo de Ministros , el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Agrario y Riego, y el Ministerio de Energía y Minas

El miércoles 17 de diciembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Defensoría del Pueblo

El jueves 18 de diciembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Registro Nacional de identificación y Estado Civil

El viernes 19 de diciembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.