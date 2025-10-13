Perú

Ventas de MYPE no levantan y crecerán a menor ritmo en 2025, según Mibanco: optimismo moderado por Navidad con menos ahorro y expansión

El porcentaje de microempresarios que destinan utilidades al ahorro cayó de 11% a 9%, reflejando una tendencia a priorizar la actividad principal sobre la diversificación, advierte Mibanco

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
El optimismo de las MYPE
El optimismo de las MYPE se enfría: solo 9% ahorrará y expansión cae, advierte Mibanco.

Las micro y pequeñas empresas (MYPE) en Perú enfrentan la campaña navideña de 2025 con un optimismo moderado en medio de mejores condiciones financieras, aunque con menor inclinación al ahorro y una expansión más limitada.

El escenario, informado por la vertical de microfinanzas del Banco de Crédito del Perú (BCP) y Credicorp, combina avances en acceso a crédito con señales de cautela en las proyecciones de crecimiento y sostenibilidad de los negocios frente a la desaceleración de algunos indicadores clave.

Mibanco reporta mejora en expectativas de ventas para mypes en Perú

Según el reporte de Mibanco, cerca de la mitad de los microempresarios consultados prevé que las ventas de la próxima temporada superarán las de 2024. Solo un 17% espera un retroceso, mientras el 60% de los optimistas proyecta un aumento superior al 10%.

El contexto actual, marcada por una recuperación paulatina del consumo en los hogares de menores ingresos, impulsa un mejor ánimo en las zonas de Lima y el sur, mientras segmentos en el norte y oriente muestran mayor precaución. Mibanco remarca un ambiente de recuperación que aún no logra consolidar una expansión completa del sector, fenómeno que influye en los niveles de inversión y ahorro.

Uno de los datos más relevantes es la caída en la tasa de ahorro dentro del sector. Cada vez menos mypes ahorrarán, detalla el reporte, que muestra una disminución del 11% al 9% en la proporción de emprendedores que priorizan este destino para sus utilidades frente al año anterior.

En paralelo, la expansión de negocios proyectada para 2025 se ha reducido, pasando de 13% a 12%, según Mibanco. Señales como esta sugieren una preferencia por fortalecer el negocio principal en lugar de diversificarse, en un entorno todavía marcado por cierta incertidumbre.

¿Reducción en tasa de ahorro preocupa a sector mype en Perú?

El destino de las utilidades mantiene un enfoque en el núcleo operativo: el 41% de las micro y pequeñas empresas planea reinvertir en mercadería y el 16% busca fortalecer su equipamiento. El pago de deudas sigue formando parte de las obligaciones, aunque no con mayor presión que en periodos anteriores, lo que podría facilitar la disposición a tomar nuevos créditos. Por otro lado, el interés por invertir en nuevos proyectos o negocios alternativos se encuentra en niveles bajos.

El acceso a financiamiento muestra signos de mayor flexibilidad. Un 34% de los encuestados declara que las condiciones han mejorado durante los últimos tres meses, frente al 27% del periodo anterior. Además, el 38% refiere que los procesos de aprobación ahora son más ágiles, y cerca del 50% aprecia un incremento en las ofertas crediticias.

Mibanco también apunta a un dato crucial: “El 57% observa que las tasas de interés permanecen estables luego de varias etapas de incremento”, lo que mejora las expectativas en el manejo de pasivos. Durante el último año, la morosidad ha descendido, un factor que da respaldo a la sostenibilidad del crédito en este sector.

Morosidad desciende y fortalece sostenibilidad del crédito en mypes

Finalmente, la estructura del financiamiento apenas ha variado y se mantiene centrada en el capital propio y préstamos del sistema bancario tradicional. El 60% de los emprendedores planea iniciar nuevas inversiones entre octubre y noviembre del próximo año, lo que podría sostener la demanda de crédito en el corto plazo.

Aunque los empresarios valoran la rapidez, liquidez y flexibilidad al momento de gestionar recursos, solo tres de cada diez que anticipan pérdidas estudia recurrir a un préstamo, cifra menor a la registrada en campañas previas.

Para Mibanco, la sostenibilidad del crecimiento de las MYPE dependerá de la combinación entre un entorno financiero más abierto y la cautela de los empresarios para priorizar el fortalecimiento de sus negocios antes que la diversificación. El reporte reitera que, si bien la tendencia es positiva, los avances muestran matices y exigen monitoreo constante de variables como el ahorro empresarial y el acceso efectivo a financiamiento, factores determinantes para el futuro del sector.

Temas Relacionados

MYPEventasMibancocampaña navideñaBCPCredicorpcreditosmicro y pequeña empresaempresasperu-economia

Más Noticias

Qué significa soñar con personas fallecidas y verlas con vida en los sueños

Cuando personas fallecidas aparecen con vida en los sueños, el significado puede ir más allá de la mera nostalgia. Este tipo de sueños tiene varias interpretaciones según la perspectiva psicológica

Qué significa soñar con personas

Ricardo Gareca lamentó la decisión de Raziel García por disputar la Liga 2: “Fue titular en la selección peruana”

El volante nacional alcanzó notoriedad en el profesionalismo con Cienciano, lo que le permitió llegar a la ‘bicolor’. Con el ‘Tigre’ fue parte del proyecto de las Eliminatorias Qatar 2022. La Copa América 2021 marcó su debut

Ricardo Gareca lamentó la decisión

¿Suspenderán las clases escolares este 15 de octubre por el paro y marcha anunciados? Lo que se sabe

Mientras algunos transportistas confirman su participación en la paralización, otros respaldan el diálogo con el Ejecutivo, generando incertidumbre sobre el impacto de la medida

¿Suspenderán las clases escolares este

Damnificados del incendio en Pamplona Alta siguen durmiendo a la intemperie y denuncian abandono de las autoridades

Vecinos de San Juan de Miraflores protestan por las condiciones en las que viven luego de que el fuego haya consumido sus hogares

Damnificados del incendio en Pamplona

Día de las escritoras: cinco narradoras peruanas cuya obra luce en el escenario literario

La iniciativa nació en España y se ha expandido mediante actividades institucionales y debates que interrogan la relación entre género y literatura

Día de las escritoras: cinco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña renuncia al Gobierno

César Acuña renuncia al Gobierno Regional de La Libertad para postular a la Presidencia en 2026

Beto Ortiz criticó con dureza a Dina Boluarte: “Ha sido una presidenta mediocre, patética, cínica y arribista”

Gabinete de José Jerí EN VIVO: Últimas noticias y todo lo que se sabe del nombramiento del nuevo premier y ministros

Rafael López Aliaga renunciará hoy a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia de la República

Cierre del padrón electoral: hasta hoy tienen las autoridades para renunciar y ser candidatos en las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Micaela Belmont, la

¿Quién es Micaela Belmont, la actriz que se casó en la aristocracia española?

Final de Yo Soy: ¿Cuánto rating logró con el triunfo de Pedro Infante?

Imitador de Pedro Infante ganó la nueva temporada de ‘Yo Soy’ y se llevó los 20 mil soles

Edison Flores se refirió a su vínculo con Antonella Martorell tras ser captados en una salida nocturna

Actriz de ‘Los Vilchez’ se casó con el hermano de la duquesa de Huéscar en España: la cultura peruana estuvo presente

DEPORTES

Ricardo Gareca lamentó la decisión

Ricardo Gareca lamentó la decisión de Raziel García por disputar la Liga 2: “Fue titular en la selección peruana”

Reimond Manco arremetió contra dirigencia de Alianza Lima tras alejarse de la lucha por la Liga 1 2025: “Es un fracaso y no me voy a hacer el ciego”

A qué hora juega Argentina vs Puerto Rico: amistoso en Florida por la fecha FIFA 2025

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Rusia por fecha FIFA

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026