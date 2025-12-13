Perú

Hugo García y su reacción a las imágenes de Alessia Rovegno besando a su nueva pareja: “Les deseo lo mejor”

El modelo se mostró sorprendido al ver el ampay de su expareja, pero comentó que se encuentra iniciando una nueva historia con Isabella Ladera.

Hugo García, sorprendido: su reacción a las imágenes de Alessia Rovegno besando a su nueva pareja. TikTok.

Totalmente sorprendido lució Hugo García cuando fue abordado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, quienes le mostraron las imágenes de su expareja Alessia Rovegno besando al empresario Álvaro Villacorta.

La escena quedó registrada por las cámaras del programa de espectáculos cuando Hugo García, recién llegado a Perú, fue interceptado para mostrarle el ampay de su expareja.

Su primer comentario, entre confuso y sorprendido, fue: “¿Qué es eso?”. La situación lo tomó tan desprevenido que incluso, en un acto reflejo, confundió su propio vehículo.

El modelo y exchico reality, aún consternado, aseguró no estar al tanto del nuevo romance de Alessia: “No sé, la verdad recién llego a Perú, pero Alessia, como te digo, este no es mi carro, es el otro... No tengo ningún problema con Alessia”, aclaró mientras trataba de evadir la presión mediática.
Hugo García y su reacción
Hugo García y su reacción a las imágenes de Alessia Rovegno besando a su nueva pareja. Captura de TV - Amor y Fuego.

Palabras de Hugo: respeto para Alessia

Más allá de la sorpresa, Hugo García dejó claro ante las cámaras que su relación con Alessia Rovegno quedó en buenos términos, pero con poca comunicación:

“Tampoco es que hable con Alessia todos los días, ni hablo con ella. Hay una buena relación porque no hemos terminado mal, pero más allá, no tengo comunicación con ella. Le tengo un gran cariño a su familia y a ella y por ese lado creo que no hay ningún problema”.

Esta declaración subraya la madurez con la que ambos han elegido transitar el final de su historia y su decisión de enfocarse en nuevas etapas personales lejos del ruido mediático.

Con respecto que si conoce a Villacorta, señaló que no es así pero les desea lo mejor. “No, no lo conozco. Yo he terminado superbién con ella. O sea, obviamente, le deseo lo mejor siempre y todo bien”.

Hugo García y sus palabras a Alessia Rovegno tras el ampay con su nueva pareja. Willax: 'Amor y Fuego'.

Alessia Rovegno y Álvaro Villacorta: el ampay que lo reveló todo

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron a Alessia Rovegno junto al empresario Álvaro Villacorta Canessa en la puerta de su residencia en Lima. Imágenes del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre la mostraron sonriente, cómoda, y vestida de manera informal, recibiendo a Villacorta quien la esperaba en una camioneta Porsche.

El breve reencuentro incluyó besos, abrazos y gestos de complicidad, confirmando que la relación entre ambos va más allá de una simple amistad. Minutos después, Villacorta entregó algunas pertenencias a Alessia y se despidió, sellando el momento con nuevas muestras de cariño.

Alessia Rovegno sorprende con nuevo
Alessia Rovegno sorprende con nuevo romance: es captada besándose con empresario fuera de su residencia. . Captura de TV - 'Amor y Fuego'.

¿Quién es Álvaro Villacorta Canessa?

El nuevo galán de Alessia tiene 37 años, se especializa en comercio exterior y actualmente gerencia un portafolio de cuatro empresas, además de participar en otros negocios familiares. Si bien hay una diferencia de edad de aproximadamente diez años con la exMiss Perú, su perfil empresarial y reservado contrasta marcadamente con los anteriores romances mediáticos de la modelo.

El romance entre Alessia y Álvaro fue registrado días antes por seguidores del programa, quienes los fotografiaron paseando de la mano por Miami junto a un perrito, lo que añadiría solidez y tiempo a esta nueva relación.

Registro migratorio revelado por el programa indica que ambos regresaron juntos de Miami al Perú el 8 de diciembre, aportando datos que refuerzan la versión de un vínculo ya consolidado y estable.

Alessia Rovegno sorprende con nuevo
Alessia Rovegno sorprende con nuevo romance Álvaro Villacorta. Captura de TV - 'Amor y Fuego'.

Alessia y Hugo realizaron sus propios caminos

Con este nuevo inicio, Alessia Rovegno parece haber optado por una relación lejos de la exposición mediática extrema que implicó su pasado con figuras como Hugo García. “Ahora priorizo mi felicidad personal”, declaró en entrevistas recientes, dando a entender que su vida actual gira en torno a la discreción y la búsqueda de estabilidad lejos del espectáculo tradicional.

El perfil bajo de Álvaro Villacorta, centrado en sus empresas y muy distante de los flashes, coincide con el momento que atraviesa la hija de Bárbara Cayo, quien ha defendido varias veces la importancia de la privacidad para cuidar sus sentimientos y proyectos.

Mientras Alessia vive un romance tranquilo con Villacorta, Hugo García está enfocado en su relación con la modelo venezolana Isabella Ladera y en sus nuevos proyectos personales. Al ser consultado si tienes planes de formar una familia con la influencer, el modelo señaló que no lo descarta por completo.

“Quién sabe. Yo no puedo leer el destino. Entonces, si Dios quiere que sea así, bienvenido sea. Yo por el momento te puedo decir y hablar del presente, y mi presente es que estoy superfeliz, supercontento”, expresó a las cámaras de Willax TV.

Alessia Rovegno y Hugo García
Alessia Rovegno y Hugo García son captados juntos en una playa de Chorrillos: ¿Reconciliación a la vista?. Captura TV - 'Amor y Fuego'.

