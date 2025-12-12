Alessia Rovegno y Hugo García: Así fue el tenso, pero elegante encuentro de la expareja, en el evento de Carolina Herrera. Video: OHLUX Magazine

El reciente reencuentro entre Alessia Rovegno y Hugo García en un evento de la marca Carolina Herrera en Lima ha generado gran expectativa, no solo por tratarse de su primera aparición pública conjunta tras la ruptura, sino también por el contexto de sus nuevas vidas sentimentales.

La expareja, que terminó su relación en octubre de 2024 y lo hizo público en diciembre, mantuvo una actitud cordial pero distante durante la reunión. Este encuentro se produce mientras ambos han iniciado nuevas relaciones, lo que añade un matiz de interés a la situación.

Alessia Rovegno y Hugo García reaparecen juntos en un evento de Carolina Herrera

Durante la sesión de fotos grupales, Alessia Rovegno optó por ubicarse en uno de los extremos, mientras que Hugo García se situó junto a Alondra García Miró, evitando así cualquier cercanía directa. Las imágenes, difundidas por cuentas como @ohlux__magazin en TikTok y el programa de farándula Instarándula, de Instagram, muestran a ambos sonrientes, aunque sin interactuar entre sí.

Además de Rovegno y García, asistieron otras figuras como Natalie Vértiz, Ivana Yturbe y Ale Venturo, consolidando el evento como un punto de encuentro de personalidades influyentes de la farándula peruana. La reacción del público en redes sociales no se hizo esperar.

Alessia Rovegno y Hugo García: Así fue su tenso pero elegante encuentro en el evento de Carolina Herrera.

Comentarios como “Hugo y Alessia juntos OMG. Hugo está nervioso” y “Qué incómodo, pobre Huguito” reflejaron la atención que generó la coincidencia de la expareja, mientras otros destacaron la presencia de las demás celebridades invitadas. Al paprecer, la decisión de mantener la distancia habría sido motivada por respeto a sus actuales parejas. La separación entre Alessia Rovegno y Hugo García fue descrita por la modelo como un proceso amistoso y reflexivo.

En una entrevista pasada con la revista Cosas, Rovegno explicó: “No fue fácil salir y gritar a los cuatro vientos que terminamos la relación amorosa, cuando todavía hay mucho amor y mucho cariño de por medio. Entonces, fue como que nos tomamos el tiempo para asimilar, y simplemente quisimos hacer todo de una manera más personal”. Ambos han manifestado públicamente su deseo de que el otro sea feliz y han evitado polémicas tras la ruptura.

Alessia Rovegno inicia un romance con el empresario Álvaro Villacorta

Sin embargo, este encuentro coincide con la nueva vida sentimental de Alessia Rovegno, la cual ha dado un giro. La exMiss Perú fue captada besándose y abrazando al empresario Álvaro Villacorta en Lima, según se pudo ver en las imágenes difundidas por el programa Amor y Fuego. Villacorta, de 37 años, se dedica al comercio exterior, gerencia varias empresas y forma parte del directorio de una reconocida firma de recursos humanos.

La pareja también fue vista paseando de la mano por Miami y, según registros migratorios, regresaron juntos al Perú el 8 de diciembre. El nuevo romance de Rovegno ha sido interpretado como una señal de que la modelo ha dejado atrás definitivamente su relación con Hugo García. Las imágenes muestran a la pareja en actitudes cariñosas, con besos y abrazos en los exteriores de la vivienda de Alessia en Lima y Villacorta cumpliría con el perfil que la modelo habría buscado en una pareja, destacando su bajo perfil mediático y su dedicación al mundo empresarial.

Diversos usuarios captaron el tenso encuentro entre Alessia Rovegno y Hugo García. Video: Instarándula

Por su parte, Hugo García mantiene una relación sentimental con la modelo venezolana Isabella Ladera, con quien ha sido visto en diversas ocasiones. Esta situación habría influido en la decisión de García de mantener la distancia durante el evento, para evitar incomodidades y mostrar respeto hacia ambas partes.

La historia de Alessia Rovegno y Hugo García, marcada por una ruptura en buenos términos y la rápida adaptación a nuevas etapas personales, sigue generando interés en el público. La reciente aparición de ambos en un mismo evento, sumada a la confirmación de sus nuevas relaciones, evidencia que la expareja está tomando todo este proceso con madurez.