Quién es Valeria Flórez, la modelo peruana que participa en el Miss Supranational 2023 y que podría ser coronada

Valeria Flórez es la representante peruana en el Miss Supranacional 2023.

Valeria Flórez podría conseguir la corona del Miss Supranational 2023, certamen de belleza que se viene llevando a cabo en el país de Polonia. Su participación ha dado de qué hablar en las redes sociales, especialmente por el buen desempeño que está teniendo en las pasarelas.

Te puede interesar: Valeria Flórez en el Miss Supranational 2023: así fue su pasarela en el Supra Model of the Year

Antes de presentarse en el evento principal, la modelo habló para las cámaras de ‘Amor y Fuego’, asegurando que se encuentra muy contenta por la repercusión que está teniendo su participación. “Estoy feliz de que estén teniendo mucho interés, porque aquí en el Miss Supranational soy Perú”, dijo.

La conductora no pudo evitar señalar que se encuentra bastante contenta por el apoyo y el cariño que viene recibiendo del público, quienes incluso la posicionan como una de las finalistas.

Te puede interesar: Valeria Flórez destacó en preliminar del Miss Supranational 2023: así fue su implecable pasarela

“Yo he venido acá a mostrar quién soy, a mostrarme auténtica. No solamente aquí (me muestro auténtica) sino a cada lugar que voy me muestro como soy. La estoy pasando increíble y estoy muy agradecida con todas las personas que están confiando en mí, que me están colocando en los tops. En simple hecho de poder lograr posicionar el nombre de mi país de esa manera, me llena de orgullo”, recalcó.

Valeria Flórez previo a la final del Miss Supranational dice que su objetivo es mostrarse auténtica. (Willax TV)

Su paso por ‘América Kids’

Valeria Flórez desde joven mostró su amor por las cámaras de televisión. Ella fue una de las primeras conductoras del espacio llamado ‘América Kids’. Junto a Ximena Hoyos, María Grazia Gamarra y Silvana Cañote, divirtieron a toda una generación con las entrevistas que realizaron a personajes juveniles del momento.

Se convirtió en chica reality

En el 2016, Valeria Flórez ingresó al reality ‘Reto de Campeones’ de Latina. Ella fue el reemplazo de Luciana Fuster, quien había sufrido una lesión tras caer de un andamio. En este programa, ella se reencontró con Flavia Laos y Ximena Hoyos, sus compañeras de ‘América Kids’.

Te puede interesar: Valeria Flórez en el ‘Miss Supranational 2023′ vía YouTube: hora para ver EN VIVO el certamen de belleza

En este programa, la modelo tuvo una fuerte discusión con Rafael Cardozo. “Primero, aprende a cruzar el ‘pasamanos’ y después hablamos”, dijo el brasileño, a lo que ella le respondió: “Yo puedo aprender a cruzar el pasamanos, de aquí a un mes. Pero tú, valores, no vas a conseguir nunca. Eso se consigue desde que naces, y tú eres una persona malcriada”.

Fue locutora radial

Durante el año 2019, Valeria Flórez estuvo a cargo de un programa radial en la emisora Onda Cero. Aquí la modelo peruana interactúa bastante con sus oyentes y los animaba a que comenten en las redes sociales hashtags coloquiales, donde sus seguidores le contaban algunas de sus experiencias.

Volvió a la conducción de un programa televisivo

Willax Televisión llamó a Valeria Flórez para que sea parte de su espacio ‘Un Día en el Mall’. La joven modelo no se encuentra sola aquí, pues está junto a Andrea Arana, donde hablan sobre varios temas, en los que destacan los contenidos de espectáculos, salud, moda y belleza.

El programa se emite de lunes a viernes a las 11:00 a. m. y, como segundo horario, a las 4:00 p. m. Asimismo, presentan invitados especiales relacionados con el arte y la música peruana.

Valeria Flórez es conductora de 'Un Día en el Mall'.

Postulante del Miss Perú 2022

En el 2022, Valeria Flórez se animó a participar en el Miss Perú de dicho año, ella tenía la ilusión de convertirte en la máxima representante de nuestro país en el Miss Universo; sin embargo, no pudo lograrlo, ya que ese año ganó Alessia Rovegno.

“Siempre tuve el sueño de representar a mi país de alguna forma y qué mejor que con algo como el Miss Perú, una organización que busca hacer ayuda social, trabajo positivo, siempre buscando el bienestar de niños, mujeres, animales”, dijo bastante emocionada cuando la entrevistaron.