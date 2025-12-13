Magaly Medina cuestiona a Christian Cueva por enfrentar a la prensa: “La falta de educación se le nota”

La conductora de Magaly TV La Firme rechazó la forma en que el futbolista se expresó de la prensa. Magaly TV La Firme/ ATV

La reciente actuación de Christian Cueva durante un evento público en el distrito de San Martín de Porres generó críticas de la presentadora de televisión Magaly Medina. La conductora analizó en su espacio televisivo imágenes en las que se observa al futbolista adoptando una actitud confrontativa ante los reporteros, especialmente tras el encuentro que mantuvo junto a Pamela Franco.

Magaly Medina señaló de forma enfática que “la falta de educación se le nota” y calificó el proceder del deportista como grosero y altanero.

La escena que motivó el pronunciamiento de Medina tuvo lugar tras el evento organizado con Franco, momento en el que los medios de comunicación aguardaban por declaraciones de Cueva. Durante el abordaje, el futbolista elevó el tono de voz y realizó comentarios directos hacia uno de los reporteros de ‘Un día en el mall’, programa emitido por Willax. La conductora no solamente cuestionó esa respuesta, sino que extendió su crítica a la forma habitual de relacionamiento de Cueva con la prensa.

En una de sus intervenciones en Magaly TV La Firme, Medina señaló: “siempre tan grosero, tan patán. La falta de educación se le nota”, ratificando que la conducta del futbolista no responde a un hecho aislado, sino a un patrón recurrente.

La presentadora agregó: “Cree que porque maneja el lenguaje de la calle está siendo un gran comunicador y que los periodistas deben ser sus fans”.

El jugador recalcó su incomodidad y sugirió que, aunque no es de su agrado, accedía al diálogo. “Estoy tranquilo, en un buen momento, pero no hablaré de mis hijos”, manifestó el mediocampista, quien recordó que durante dos años ha sido objeto permanente de preguntas sobre temas personales. Las cámaras registraron que el ambiente se tornó tenso cuando Cueva dirigió comentarios específicos al espacio ‘Un día en el mall’, criticando el tratamiento que algunos programas dan a su vida privada. Solicitó que los reporteros “investiguen antes de hablar”, señalando que la cobertura muchas veces se apoya en rumores. Incluso, pidió que “se laven la boca” antes de hablar de él.

Lo llama “desubicado”

En otro momento, señaló que existen personas que son reacias a hacerse una autocrítica y no aprenden de sus errores. “Es tan desubicado. Miren cómo las personas no se percatan de las cosas que hacen mal, no hacen nunca una mea culpa. Siguen de lo más pedantes, sintiendo que son dueños de la verdad y que su actuar es el correcto”, remarcó la conductora al comentar el incidente en su programa.

La presentadora aclaró que profesionales de la comunicación mantienen una función informativa que implica reportar hechos y declaraciones, y que las figuras públicas deben mostrar apertura y respeto.

Por su parte, Pamela Franco evitó pronunciarse sobre las declaraciones del futbolista. Solo optó por observarlo y declarar lo menos posible de forma pacífica, indicando que respetaba el trabajo de la prensa.

Perdió los papeles con América Hoy

En la misma entrevista, el futbolista Christian Cueva perdió la paciencia con la reportera de ‘América Hoy’ y se mostró visiblemente incómodo por la insistencia de las preguntas. “Dos años me tienen jo....do”, lanzó el futbolista ante las cámaras de América TV, reflejando el hastío que siente por la cobertura mediática.

Todo comenzó cuando, al ser abordado al final del show, Cueva rechazó responder el micrófono del programa y pidió no recibir más preguntas sobre su vida personal, en especial situaciones relacionadas con sus hijos. “Este micro no lo quiero”, afirmó de manera directa a la reportera, marcando el inicio de una serie de respuestas cortantes.

El intercambio subió de tono cuando la periodista persisitó sobre temas personales. El futbolista señaló: “Miren que les estoy atendiendo, nunca atiendo a nadie y ustedes saben. Se están yendo de avance (…) lo único que le puedo decir a ustedes es que los temas de mis hijos no los toco”. Frente al pedido de la prensa de que se de un beso con Pamela Franco, Cueva replicó: “No, no. Tampoco te voy a... tienen que pagarme, lo que te voy a hacer. Todo lo quieren gratis”.

La incomodidad fue en aumento cuando Pamela Franco contó que era feliz con Cueva porque tenían una conexión. Depronto, el futbolista contraatacó: “¿Tú tienes conexión? Por eso te pregunto, tú me preguntas y yo te pregunto. Antes de que seas reportera y yo futbolista, somos seres humanos”. El deportista concluyó su cruce lanzando sugerencias y advertencias a la prensa: “Antes de hablar de alguien, investiguen. Quien hable de mí, lápense la boca”.

Durante la emisión de América Hoy, la conductora Janet Barboza criticó fuertemente el comportamiento de Cueva, contrastando su actitud actual con la simpatía que mostraba años atrás. Barboza lamentó el cambio físico y el trato que recibió la reportera, catalogando al futbolista como “agresivo” y “bravucon”. Pamela Franco intentó distender el ambiente, aunque dejó ver su incomodidad ante la situación.

