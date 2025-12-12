Minsa informa sobre la situación de la gripe H3N2 en Perú y recomienda vacunación y medidas preventivas por fiestas de fin de año

Paciente con gripe - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alerta internacional por la Gripe A H3N2 subclado K ocupa cada vez más espacio en la discusión sanitaria mundial. Mientras Europa y Estados Unidos reportan aumento de contagios y presión sobre sus hospitales, el escenario peruano mantiene vigilancia estricta ante la posible llegada de este subtipo. Las autoridades observan el flujo constante de viajeros por las celebraciones de fin de año y evalúan cualquier señal que sugiera un caso importado.

En el país, la atención pública se concentra en los informes diarios del Ministerio de Salud. La información disponible indica que la circulación de la influenza A continúa dentro de los parámetros regulares para esta época del año, aunque el comportamiento del subtipo K en el hemisferio norte genera preocupación. El comunicado oficial del sector señala que “el riesgo de brotes en el Perú es actualmente de leve a moderado”, una frase que se repite entre especialistas como recordatorio de que la situación amerita vigilancia constante, pero no alarma generalizada.

Los reportes técnicos del Minsa precisan que el clima cálido de la región mantiene niveles de transmisión más bajos que los observados en países con invierno. A pesar de ello, la supervisión epidemiológica se intensifica para evitar que un caso procedente del exterior avance sin detección temprana. El propio comunicado remarca que, hasta ahora, “este subclado no se identificó en Sudamérica”, un dato que sostiene la cautela con la que se examina cada posible señal de ingreso.

Protocolos activados y vigilancia reforzada

La expansión global de la gripe H3N2 mantiene la atención de las autoridades peruanas| Canvas

La autoridad sanitaria informó que “el Minsa activó los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles casos importados y organizó los servicios de salud para una respuesta oportuna”. Este despliegue considera puntos de ingreso internacional, redes de salud regionales y coordinación continua con organismos especializados. El objetivo se centra en ubicar eventuales contagios en sus fases iniciales y evitar cadenas de transmisión sin control.

La estadística más reciente procede de la Sala Situacional, donde se registraron 609 casos confirmados de influenza A (H3N2) hasta la semana epidemiológica 49, correspondiente al 6 de diciembre. Los análisis señalan que la vigilancia se realiza semana a semana con el fin de identificar variaciones en el comportamiento del virus dentro del país. Ningún registro confirma aún la presencia del subclado K, aunque la observación permanece activa.

La Organización Mundial de la Salud indicó que “no existe evidencia de mayor gravedad en este subclado”. Esta afirmación respalda la posición técnica sobre el nivel de riesgo y mantiene la orientación de las recomendaciones en medidas preventivas. Los especialistas explican que los síntomas de la influenza A, incluyendo los vinculados al subtipo K, no muestran diferencias importantes frente a otros cuadros gripales de origen viral.

Los médicos describen la influenza como una infección respiratoria que puede provocar fiebre alta, malestar general, decaimiento y rinorrea abundante. En situaciones específicas, la enfermedad puede avanzar hacia neumonía viral o complicaciones severas, sobre todo en personas con factores de riesgo. Los grupos más expuestos incluyen menores de dos años, adultos mayores y ciudadanos con enfermedades preexistentes.

La OMS también detalló un conjunto de signos frecuentes: fiebre, tos seca, dolores musculares, escalofríos y malestares gastrointestinales. Estos indicadores permiten orientar la detección temprana y facilitan la decisión de buscar atención médica sin retraso.

Comunicado del Minsa

Vacunación y recomendaciones oficiales

El Ministerio de Salud reiteró que “las vacunas actuales continúan protegiendo contra la hospitalización y cuadros graves”, por lo que su aplicación se considera fundamental en los grupos más expuestos. La entidad recomendó que menores de 5 años, adultos de 60 o más y personas con comorbilidades acudan al establecimiento de salud más cercano para recibir la dosis correspondiente.

El comunicado también incluyó orientaciones para reducir riesgos durante las celebraciones de fin de año. Se señaló la necesidad de mantener el lavado de manos, usar mascarilla ante síntomas respiratorios y evitar reuniones si existe malestar. Además, indicó que quienes retornan de Europa o Estados Unidos deben permanecer atentos a cualquier señal de infección y acudir a un servicio de salud para comunicar su historial de viaje.

Finalmente, el Minsa afirmó que “monitorea de manera permanente la situación internacional de la Influenza A H3N2 subclado K” y que mantiene coordinación con la Organización Panamericana de la Salud para responder según la evolución epidemiológica.