Final de la Copa Libertadores 2025 en Perú dejó USD 86 millones, 16 millones más de lo previsto según Mincetur

Flamengo venció 1-0 a Palemiras en la final de la Copa Libertadores 2025. | ESPN

La final de la Copa Libertadores 2025 no solo dejó una fiesta deportiva en el Estadio Monumental, también desató un movimiento económico que superó todo lo calculado semanas antes del partido. Lo que inicialmente se proyectó como un ingreso de US$ 70 millones y poco más de 50 mil visitantes terminó convirtiéndose en una cifra mucho mayor, de acuerdo con los resultados oficiales que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó tras la clausura del torneo.

El enfrentamiento entre Flamengo y Palmeiras, disputado el 29 de noviembre en Ate, generó un impacto económico de US$ 86 millones, es decir, más de 16 millones por encima de lo previsto, según el estudio “Evaluación del Impacto de la Final de la Copa Libertadores 2025”. Además, se confirmó que el evento movilizó a 51 mil turistas, consolidando a la capital como escenario capaz de atraer y sostener grandes flujos de visitantes en un corto tiempo.

Turismo deportivo en ascenso: perfil del visitante y destinos preferidos

El Mengão y el Verdão están a 90 minutos de conseguir su cuarta Copa Libertadores de América y desempatar con los demás equipos del fútbol brasileño-crédito Jesús Aviles/Infobae

Los datos recopilados por el Mincetur revelan que la final movilizó a 48 mil turistas extranjeros y 3 mil nacionales, una cifra que supera con amplitud las estimaciones preliminares. El estudio también detalla que el 88 % de asistentes fueron hombres, con una edad promedio de 38 años, marcando un claro predominio del público masculino dentro del turismo deportivo asociado al torneo.

En cuanto a la nacionalidad, la presencia brasileña fue abrumadora: el 94 % de los visitantes extranjeros llegó desde Brasil, seguido —en menor proporción— por viajeros de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Estados Unidos. Este comportamiento responde al fuerte arraigo cultural que la competición tiene en Brasil y al desplazamiento masivo de hinchas que estos clubes generan cuando alcanzan instancias finales.

Otro dato clave es que el 34 % de extranjeros ya había estado en territorio nacional en otras oportunidades, lo que sugiere un vínculo previo con rutas turísticas o experiencias pasadas. Incluso un 18 % afirmó haber asistido a la final de la Libertadores celebrada en 2019, lo que evidencia un público recurrente que viaja exclusivamente para este tipo de eventos.

La final no solo significó estadías cortas o viajes exprés. El 28 % de los hinchas decidió extender su permanencia para conocer otros puntos del país. Entre los destinos más elegidos destacan Cusco, con un abrumador 77 %, e Ica, que concentró el 28 % de las visitas, especialmente zonas como Paracas y Nazca, donde la demanda turística se incrementó en hoteles, tours y transporte interprovincial.

Alojamiento, gasto turístico y efectos para el comercio local

Hinchas del Flamengo despliegan banderas y cánticos en el malecón de Miraflores antes de la final de la Copa Libertadores

El impacto también se reflejó en el gasto promedio de los visitantes. Según el informe, cada turista extranjero desembolsó cerca de US$ 1.044, una cifra superior a los US$ 760 registrados en la final de la Libertadores 2019. Este aumento, detalla el Mincetur, responde principalmente a la participación masiva del público brasileño, reconocido por tener mayor capacidad de gasto en actividades de entretenimiento, gastronomía y alojamiento.

En hospedaje, el comportamiento del visitante estuvo dividido en dos tendencias principales. Un 44 % optó por hoteles, muchos de ellos ubicados en distritos turísticos como Miraflores, San Isidro, Barranco y el Centro Histórico. En paralelo, un 29 % eligió alojarse en departamentos o casas tipo Airbnb, una modalidad que ha ganado fuerza entre grupos de amigos y familias que buscan espacios más amplios o estadías prolongadas.

Los bares, restaurantes, operadores turísticos y comercios vinculados al ocio y la vida nocturna también reportaron incrementos significativos en la venta de servicios. Durante los días previos al partido, zonas como Miraflores, Surco y Jesús María registraron picos de ocupación en restaurantes, así como un aumento en la demanda en taxis, aplicaciones de movilidad y servicios de traslado hacia el Estadio Monumental.

El éxito financiero de la final de la Conmebol Libertadores 2025 confirma el peso del fútbol como motor de visitantes, consumo y exposición internacional. Con una proyección inicial de US$ 70 millones, el evento cerró con US$ 86 millones, dejando una diferencia favorable que superó incluso los cálculos más optimistas y que deja abierta la posibilidad de nuevas apuestas por el turismo deportivo en los próximos años.