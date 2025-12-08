Perú

No es Machu Picchu: ¿Cuál fue el destino turístico más visitado de Perú en 2025?

Los datos oficiales muestran un aumento en el flujo de visitantes extranjeros, lo que contribuye a la recuperación del sector. ¿Ya se recuperó el nivel prepandemia?

El turismo en Perú en
El turismo en Perú en 2025 muestra una recuperación sostenida, con un crecimiento del 4,6% en la llegada de turistas internacionales.

El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), confirmó que el sector turístico mantiene una sólida tendencia de recuperación en 2025.

El Circuito Mágico de las Aguas, ubicado en Lima, figura como el atractivo más visitado del país entre enero y septiembre, alcanzando 1 millón 845.086 visitantes. Este volumen representa una recuperación del 88,7% si se compara con las cifras previas a la pandemia, en 2019, aunque marca una variación interanual de -19,8%.

El turismo en Perú impulsa la economía en 2025: ¿Y Machu Picchu?

Según los datos oficiales, el total de ingresos al Circuito Mágico de las Aguas el 95,4% correspondió a turistas nacionales (1 millón 760.465) y el 4,6% a extranjeros (84.621), reforzando la importancia del turismo interno como motor clave para reactivar la economía local.

El segundo destino destacado es el Santuario Histórico de Machupicchu, que contabilizó 1 millón 170.389 visitantes. Este emblemático sitio elevó su flujo turístico un 3% respecto al año anterior, sumando 34.000 nuevos ingresos.

De este total, las visitas internacionales representaron el 78,4% (917.419) y las nacionales el 21,6% (252.970), consolidando a Machupicchu como el principal imán para los viajeros extranjeros.

El Circuito Mágico del Agua lidera visitas turísticas en Perú durante 2025

La Explanada de Saqsaywaman, en Cusco, registró 720.244 visitantes, lo que implica un crecimiento interanual de 3,1% y supera las cifras de 2019 en un 18,9%. En cuanto a su composición, el 55,6% fueron extranjeros y el 44,4% nacionales.

El Parque Arqueológico de Moray también mostró un desempeño destacado, con 598 881 visitas, 11,5% más que en 2024 y 41,1% por encima de los niveles pre pandemia. Esto lo sitúa como uno de los destinos turísticos más activos del Valle Sagrado. Por su parte, las Islas Ballestas recibieron 454.329 turistas, sumando un alza interanual del 4,6%, segmentados entre 282.857 nacionales y 171.472 extranjeros.

Mincetur subrayó que estos resultados reflejan una recuperación integral, donde el turismo impulsa los servicios, el comercio, el transporte y la generación de empleo. Además, reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo la articulación intergubernamental y la infraestructura turística para mantener el dinamismo del sector.

Promperú: incremento de turistas internacionales y mayores divisas

Promperú informó recientemente que, entre enero y octubre de 2025, Perú recibió 2 millones 800.828 turistas internacionales, superando ampliamente los 2 millones 720.719 del mismo periodo de 2024.

Este crecimiento del 4,6% refleja la reactivación gradual del turismo receptivo, aunque aún se encuentra en un proceso de recuperación hacia los niveles de 2019, año en que arribaron 3 millones 665.659 visitantes extranjeros.

Además, el sector reporta un nuevo récord en los ingresos derivados del turismo: en el segundo semestre del 2025, las divisas generadas por visitantes crecieron 11% en comparación con el mismo periodo de 2019.

Esto evidencia un aumento del gasto promedio por turista, relacionado con viajeros que optan por experiencias diferenciadas, gastronomía de alto nivel y servicios personalizados.

Las Islas Ballestas incrementan su flujo turístico en 2025

Las cifras ratifican la fortaleza de destinos tradicionales como Machu Picchu, que en los primeros 10 meses del año ya recibió 1,5 millones de visitantes. Se proyecta que la cifra anual cierre en torno a los 3,8 y 4 millones, lo que equivaldría a casi el 82% del registro de 2019.

De acuerdo con Promperú, el sector enfrenta retos vinculados a la conectividad aérea y a la variabilidad de los flujos por eventos locales, pero sostiene que tanto el sector público como el privado intensifican esfuerzos para diversificar rutas y sumar nuevas aerolíneas internacionales.

Además, Promperú señala que la promoción de ferias y eventos como motor adicional contribuye al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas turísticas, generando empleo y dinamizando la economía nacional.

