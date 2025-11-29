Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores en Perú: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Televisación: ESPN y Disney+ (Sudamérica), Fox Sports y Telefé (Argentina) Chilevisión Web (Chile), beIN Sports y Fanatiz (Estados Unidos) y LaLiga+ Plus y Movistar+ (España)

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Palmeiras y Flamengo, correspondiente a la final de la Copa Libertadores 2025.

El Verdao y el Fla se verán las caras este sábado 28 de noviembre, desde las 18, en el estadio Monumental (Lima). El árbitro principal será Darío Herrera, mientras que sus asistentes serán Gonzalo Navarro y José Miguel Savorani. El encargado del VAR será Héctor Paletta y el del AVAR será Santiago Fernández Gandini.

El Verdao no llega en un buen momento a la final al arrastrar cinco encuentros sin victorias en la Serie A de Brasil, lo que lo alejó de la cima del torneo (5 puntos del líder Flamengo). Los dirigidos por Abel Ferreira vienen de caer contra Gremio, Santos y Mirassol e igualar contra Fluminense y Vitória.

El Flamengo, por su parte, aunque viene de igualar contra Atlético Mineiro, llega entonado a este duelo al ser el líder de la Serie A de Brasil con 75 unidades, cinco más que Palmeiras, su más inmediato perseguidor.

