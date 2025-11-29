Deportes

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores en Perú: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

El Verdao y el Fla lucharán por quedarse con el torneo más importante de la región. Desde las 18, por Telefe, Fox Sports, ESPN y Disney+

Horario y dónde ver Palmeiras-Flamengo:

22.00 España

18.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

17.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

16.00 Ecuador, Colombia y Perú

15.00 México

Televisación: ESPN y Disney+ (Sudamérica), Fox Sports y Telefé (Argentina) Chilevisión Web (Chile), beIN Sports y Fanatiz (Estados Unidos) y LaLiga+ Plus y Movistar+ (España)

¿Cómo llega Flamengo?

El Flamengo, por su parte, aunque viene de igualar contra Atlético Mineiro, llega entonado a este duelo al ser el líder de la Serie A de Brasil con 75 unidades, cinco más que Palmeiras, su más inmediato perseguidor.

¿Cómo llega Palmeiras?

El Verdao no llega en un buen momento a la final al arrastrar cinco encuentros sin victorias en la Serie A de Brasil, lo que lo alejó de la cima del torneo (5 puntos del líder Flamengo). Los dirigidos por Abel Ferreira vienen de caer contra Gremio, Santos y Mirassol e igualar contra Fluminense y Vitória.

Probables formaciones:

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Allan, Andreas Pereira y Raphael Veiga; Felipe Anderson, José López y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Jorge Carrascal; Bruno Henrique y Everton ‘Cebolinha’. DT: Filipe Luís. DT: Filipe Luís.

El Verdao y el Fla se verán las caras este sábado 28 de noviembre, desde las 18, en el estadio Monumental (Lima). El árbitro principal será Darío Herrera, mientras que sus asistentes serán Gonzalo Navarro y José Miguel Savorani. El encargado del VAR será Héctor Paletta y el del AVAR será Santiago Fernández Gandini.

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Palmeiras y Flamengo, correspondiente a la final de la Copa Libertadores 2025.

Palmeiras-Flamengo, por la final de la Copa Libertadores

