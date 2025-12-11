Perú

Machu Picchu: Sancionan a guía de turismo por agredir a pasajero en tren en Urubamba

El caso, ocurrido el pasado mes de octubre, provocó la suspensión temporal de la profesional y reabre el debate sobre las reglas y el trato en uno de los destinos más visitados del Perú

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco comunicó la suspensión por tres meses de una guía de turismo tras viralizarse un video en el que se observa una agresión contra un pasajero en el tren entre Machu Picchu y Ollantaytambo, en la provincia de Urubamba.

La decisión apunta a garantizar el respeto y la calidad del servicio en la región, en medio de la alta visibilidad que rodea cada incidente en rutas de gran afluencia internacional.

El hecho quedó registrado durante la primera semana de octubre y generó repercusión inmediata entre visitantes y ciudadanos. En la grabación, la guía discute con un adulto mayor por el manejo del equipaje.

A pesar de la intervención de otros pasajeros, la situación escala hasta el punto en que la mujer amenaza al hombre y lo toma del cuello.

El usuario, sin oponer resistencia, queda expuesto en una escena que se propagó ampliamente por aplicaciones móviles y portales web.

Rosendo Baca Baca Palomino, titular de la Gercetur, señaló que la sanción disciplinaria obedece a la gravedad del episodio, pero también a la necesidad de enviar un mensaje claro al rubro turístico sobre los estándares de comportamiento profesional requeridos al atender en Cusco, enclave fundamental para el turismo receptivo en el país.

A la vez, esta medida busca reafirmar el compromiso de la entidad con el orden, el respeto y la calidad del servicio turístico en la región, así como preservar la protección de los visitantes, quienes son el motor del flujo económico de Machu Picchu y su entorno.

Debate en el sector turístico

El episodio reactivó las discusiones recurrentes en torno a la convivencia a bordo del tren local y al perfil profesional esperado de quienes representan a agencias de turismo.

El caso motivó pedidos de mayor fiscalización y de nuevos procesos de capacitación entre los guías oficiales, destacando la necesidad de reforzar los valores de cortesía y respeto.

Según datos de la autoridad regional, este tipo de actos puede derivar en sanciones de hasta un año de suspensión y en medidas administrativas para las empresas que emplean a los infractores.

El gerente regional de Turismo advirtió que, de confirmarse la participación de una agencia, se aplicarían procedimientos adicionales para evaluar su continuidad en la lista de operadores acreditados.

De manera paralela, se supo que la mujer señalada por la agresión ha enviado cartas notariales a medios de comunicación solicitando eliminar el video viral y advirtiendo la posibilidad de acciones legales.

La Gercetur Cusco comunicó que el proceso de indagación confirmó que la profesional intervenida contaba con la credencial oficial de guía de turismo. Esto motivó la activación de las herramientas regulatorias a disposición de la entidad, en línea con los principios que rigen la operación del sector.

El sector turístico de Cusco, punto neurálgico en el acceso a Machu Picchu, se mantiene en alerta ante las repercusiones de situaciones de esta naturaleza, que trascienden la coyuntura y ponen a prueba los protocolos de convivencia y responsabilidad profesional en escenarios de alta exposición mediática.

