Perú

El Perú está a punto de romper otros nuevo récord exportador, anuncia Mincetur: ¿Cuánto va recaudando por envíos en 2025?

Las ventas al exterior de minerales y agroindustria registran un aumento clave, consolidando al país como referente regional y contribuyendo de manera decisiva al incremento del valor total de las exportaciones nacionales

Guardar
El comercio exterior peruano proyecta
El comercio exterior peruano proyecta un nuevo récord histórico en 2025 gracias al crecimiento de sectores clave y la diversificación de mercados.

Las exportaciones peruanas continúan en ascenso durante 2025, según información difundida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Entre enero y octubre de este año, el valor total de los envíos al extranjero alcanzó US$71.881 millones, un crecimiento de 20% respecto al mismo periodo de 2024.

Este resultado posiciona a Perú como uno de los países sudamericanos con mejor desempeño en comercio exterior, impulsado por la combinación de mayores volúmenes de exportación y precios internacionales favorables. El país se aproxima a un nuevo récord exportador, reforzando los resultados positivos en la balanza comercial.

El comercio exterior peruano alcanza récord de exportaciones en 2025

La ministra Teresa Mera Gómez, titular del Mincetur, declaró que “sectores como el agro, la pesca, la minería, la manufactura y los textiles han incrementado sus envíos al exterior, demostrando que los productos peruanos continúan posicionándose en los mercados internacionales”. Mera Gómez destacó también el trabajo oficial en materia de apertura comercial, fortalecimiento de capacidades y herramientas para el impulso del sector exportador.

El sector agrícola registró exportaciones por US$11.615 millones, creciendo 21% respecto al año anterior. Destacaron el arándano (15% de aumento), el cacao y sus derivados (34%), la uva (245%), el mango (55%), la palta (13%), los colorantes naturales (77%) y la granada (36%), entre otros productos de alto valor agregado.

En cuanto a pesca, las ventas externas totalizaron US$4.116 millones con un incremento de 25%. La pota registró un salto del 255%, alcanzando niveles históricos. También crecieron los envíos de ovas de pez volador (23%), harina de pescado (13%) y langostino (16,9%), evidenciando la diversificación productiva y la demanda internacional por recursos marinos peruanos.

La minería impulsa el liderazgo exportador de Perú en Sudamérica

El sector minero se consolidó como el principal motor de las exportaciones, sumando US$46.939 millones, 23% más que en 2024. Las exportaciones de oro ascendieron a US$15.789 millones, superando el récord contabilizado el año pasado.

También incrementaron los despachos de concentrados de plata (29%), plomo (28%), zinc (22%) y cobre (17%), reflejando la resiliencia del sector ante la demanda global.

Otras ramas industriales se sumaron al buen desempeño. Las exportaciones de textil confecciones alcanzaron US$1.439 millones (7% más), el sector químico, US$1.587 millones (5%), el metalúrgico, US$1.504 millones (22%), y el metal mecánico, US$654 millones (7%), ampliando la base de exportadores peruanos.

Las exportaciones peruanas a China alcanzan nuevo máximo en 2025

En mercados de destino, China permanece como el principal comprador, con US$25.941 millones en envíos (27% de aumento), especialmente de cobre, oro, concentrado de plata y pota.

La Unión Europea figura como segundo socio, sumando US$8.412 millones tras un alza del 25%, gracias a las ventas de cobre, arándanos, cacao y pota. Estados Unidos ocupa el tercer lugar, recibiendo productos por US$7.755 millones, con un portafolio encabezado por arándanos, uvas, oro y derivados del cacao.

El número de empresas exportadoras también registra un avance, totalizando 9.274, cifra que supone un aumento del 2,9% frente al año anterior (en realidad, esto es un crecimiento magro).

De esta manera, las perspectivas de cierre para 2025 anticipan que los envíos de Perú podrían llegar a un nuevo máximo histórico, consolidando al país andino como un actor relevante en las cadenas de valor globales y uno de los mayores jugadores en la diversificación de mercados.

Temas Relacionados

exportacionesMinceturMinisterio de Comercio Exterior y Turismocomercio exteriorperu-economia

Más Noticias

Grupo 5 reacciona al ver a Ibai Llanos cantando su canción ‘Eres mi bien’ y él responde: “Perú es clave”

La agrupación de cumbia compartió en sus redes sociales la alegría de ver que su música llegó a los oídos del youtuber español

Grupo 5 reacciona al ver

Alianza Lima busca el fichaje de ‘9′ con pasado en River Plate que le anotó en Copa Libertadores y enfrentó a Carlos Zambrano

El periodista Horacio Zimmermann contó que el club ‘blanquiazul’ quiere dar el golpe sobre la mesa con la contratación del delantero formado en el ‘millonario’ y que ya chocó con los ‘íntimos’

Alianza Lima busca el fichaje

‘Pol Deportes’ llegó a España y fue recibido por la comunidad peruana: “Gracias por el cariño”

Cliver Huamán cumple su sueño de narrar un partido de la Champions League en el país europeo

‘Pol Deportes’ llegó a España

Regular la pesca en ANP: una tarea pública que no admite improvisaciones

El reciente compromiso de Perú ante la OCDE exige regular la pesca en Áreas Naturales Protegidas con transparencia, evidencia científica y procesos legales claros y participativos

Regular la pesca en ANP:

Fernando Armas y Patricia Alquinta sorprendieron con divertida broma a Ibai Llanos: “Te quiero a ti”

El comediante y la actriz ingresaron a la dinámica del español sin imaginar que terminarían convirtiéndose en el momento divertido del video

Fernando Armas y Patricia Alquinta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quiénes son las mujeres que

¿Quiénes son las mujeres que buscarán la Presidencia en 2026?: Las únicas cuatro candidatas que lograron pasar las internas en un proceso dominado por hombres

Elecciones 2026: Conoce quiénes son los 37 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

“Entregué un país estable y no renuncié porque hubiera sido irresponsable”: Dina Boluarte pide ser juzgada con contexto

Dina Boluarte describe su presidencia entre traiciones, prejuicios y soledad: “Sin aliados” y en “terreno minado”

Dina Boluarte afirma que gobernó “en el borde del abismo” y no fue fácil ser presidenta: “Recibí un país devastado”

ENTRETENIMIENTO

Grupo 5 reacciona al ver

Grupo 5 reacciona al ver a Ibai Llanos cantando su canción ‘Eres mi bien’ y él responde: “Perú es clave”

‘Pol Deportes’ llegó a España y fue recibido por la comunidad peruana: “Gracias por el cariño”

Fernando Armas y Patricia Alquinta sorprendieron con divertida broma a Ibai Llanos: “Te quiero a ti”

Jessica Newton no enviará a ninguna reina al Miss Grand All Star: “Dejo esta oportunidad para ustedes”

Paco Bazán tiene romántico detalle con Susana Alvarado en el día de su cumpleaños: “feliz vida”

DEPORTES

Alianza Lima busca el fichaje

Alianza Lima busca el fichaje de ‘9′ con pasado en River Plate que le anotó en Copa Libertadores y enfrentó a Carlos Zambrano

“La mayoría de jugadores de Alianza Lima no quiere a Hernán Barcos”, el inesperado motivo de la salida del ‘Pirata’ del equipo ‘íntimo’

Reimond Manco hizo crudo análisis sobre Sergio Peña en Alianza Lima y le dejó sentido consejo: “Es mejor hablar menos y jugar más”

Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿Cuándo se jugará la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025?

Perú logró la medalla de plata en vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025 tras caer ante Venezuela en dura final