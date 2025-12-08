El Perú está a punto de romper otros nuevo récord exportador, anuncia Mincetur: ¿Cuánto va recaudando por envíos en 2025?

El comercio exterior peruano proyecta un nuevo récord histórico en 2025 gracias al crecimiento de sectores clave y la diversificación de mercados.

Las exportaciones peruanas continúan en ascenso durante 2025, según información difundida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Entre enero y octubre de este año, el valor total de los envíos al extranjero alcanzó US$71.881 millones, un crecimiento de 20% respecto al mismo periodo de 2024.

Este resultado posiciona a Perú como uno de los países sudamericanos con mejor desempeño en comercio exterior, impulsado por la combinación de mayores volúmenes de exportación y precios internacionales favorables. El país se aproxima a un nuevo récord exportador, reforzando los resultados positivos en la balanza comercial.

El comercio exterior peruano alcanza récord de exportaciones en 2025

La ministra Teresa Mera Gómez, titular del Mincetur, declaró que “sectores como el agro, la pesca, la minería, la manufactura y los textiles han incrementado sus envíos al exterior, demostrando que los productos peruanos continúan posicionándose en los mercados internacionales”. Mera Gómez destacó también el trabajo oficial en materia de apertura comercial, fortalecimiento de capacidades y herramientas para el impulso del sector exportador.

El sector agrícola registró exportaciones por US$11.615 millones, creciendo 21% respecto al año anterior. Destacaron el arándano (15% de aumento), el cacao y sus derivados (34%), la uva (245%), el mango (55%), la palta (13%), los colorantes naturales (77%) y la granada (36%), entre otros productos de alto valor agregado.

En cuanto a pesca, las ventas externas totalizaron US$4.116 millones con un incremento de 25%. La pota registró un salto del 255%, alcanzando niveles históricos. También crecieron los envíos de ovas de pez volador (23%), harina de pescado (13%) y langostino (16,9%), evidenciando la diversificación productiva y la demanda internacional por recursos marinos peruanos.

La minería impulsa el liderazgo exportador de Perú en Sudamérica

El sector minero se consolidó como el principal motor de las exportaciones, sumando US$46.939 millones, 23% más que en 2024. Las exportaciones de oro ascendieron a US$15.789 millones, superando el récord contabilizado el año pasado.

También incrementaron los despachos de concentrados de plata (29%), plomo (28%), zinc (22%) y cobre (17%), reflejando la resiliencia del sector ante la demanda global.

Otras ramas industriales se sumaron al buen desempeño. Las exportaciones de textil confecciones alcanzaron US$1.439 millones (7% más), el sector químico, US$1.587 millones (5%), el metalúrgico, US$1.504 millones (22%), y el metal mecánico, US$654 millones (7%), ampliando la base de exportadores peruanos.

Las exportaciones peruanas a China alcanzan nuevo máximo en 2025

En mercados de destino, China permanece como el principal comprador, con US$25.941 millones en envíos (27% de aumento), especialmente de cobre, oro, concentrado de plata y pota.

La Unión Europea figura como segundo socio, sumando US$8.412 millones tras un alza del 25%, gracias a las ventas de cobre, arándanos, cacao y pota. Estados Unidos ocupa el tercer lugar, recibiendo productos por US$7.755 millones, con un portafolio encabezado por arándanos, uvas, oro y derivados del cacao.

El número de empresas exportadoras también registra un avance, totalizando 9.274, cifra que supone un aumento del 2,9% frente al año anterior (en realidad, esto es un crecimiento magro).

De esta manera, las perspectivas de cierre para 2025 anticipan que los envíos de Perú podrían llegar a un nuevo máximo histórico, consolidando al país andino como un actor relevante en las cadenas de valor globales y uno de los mayores jugadores en la diversificación de mercados.