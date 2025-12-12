Perú

El derecho al trabajo no vence a los 50

La realidad es que muchas personas de 50 años a más no buscan privilegios ni un trato especial, sino oportunidades reales

Mature businessman speaking in an
Mature businessman speaking in an informal meeting with younger colleagues. They are in a modern start up space. (Getty)

Cada año, el Día de los Derechos Humanos nos obliga a mirar aquello que suele quedar en silencio. Y uno de esos silencios, tal vez el más incómodo, es la exclusión cotidiana que viven millones de personas mayores de 50 años que desean seguir trabajando o emprendiendo, pero se topan con barreras que las empujan a la inactividad y minan su bienestar emocional. Los datos lo confirman: según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 50% de las personas en el mundo expresa actitudes edadistas, una señal clara de que no se trata de casos aislados, es un sistema de prejuicios normalizado que reduce oportunidades y deteriora la calidad de vida.

En América Latina, además, este problema se agudiza por un cambio demográfico acelerado. El Banco Interamericano de Desarrollo advierte que, en las próximas décadas, más del 30% de la población tendrá más de 50 años. Sin embargo, en lugar de prepararnos para integrar ese talento, seguimos replicando estereotipos que identifican la edad con obsolescencia. El resultado es una paradoja: justo cuando necesitamos más experiencia y más capacidad de adaptación, dejamos fuera a quienes ya la tienen.

En el Perú, algunas iniciativas ya están avanzando hacia ese enfoque integral. Desde Ecosistema Plateado de la Universidad del Pacífico, especialistas han venido insistiendo en un punto clave: el país no puede darse el lujo de desperdiciar el talento estratégico de quienes acumulan décadas de experiencia. Integrar a esta población al mercado laboral no es una cuestión de justicia, es una necesidad económica urgente en un país que requiere productividad, resiliencia y nuevas formas de emprendimiento.

La realidad es que muchas personas de 50 años a más no buscan privilegios ni un trato especial, sino oportunidades reales, un espacio donde se reconozca su trayectoria, donde puedan actualizarse sin ser juzgadas por su edad y donde se valore su aporte como parte activa de la economía. El emprendimiento, cuando está acompañado de asesoría y de modelos de negocio sostenibles, puede convertirse en una vía poderosa para reactivar trayectorias laborales que se han visto interrumpidas por prejuicios.

En un día dedicado a los derechos humanos, conviene recordar que la discriminación por edad también vulnera derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, a la igualdad de oportunidades, a la dignidad y a la participación plena en la vida económica. Ignorar esta realidad es condenar a una parte creciente de nuestra población a la irrelevancia forzada.

La pregunta es, ¿vamos a seguir construyendo un mercado laboral que expulsa a quienes más experiencia tienen, o, por el contrario, ¿seremos capaces de crear un país donde cumplir 50 años signifique más oportunidades y no menos? El futuro demográfico ya está escrito, pero la respuesta aún no, y dependerá de si vemos a las personas de 50 años a más como una carga… o como el talento que todavía puede, y quiere, mover al país hacia adelante.

