Cuatro días de café, arte y sabores amazónicos: así será Expovida Lima 2025 en el parque Kennedy

Las calles de Miraflores volverán a convertirse en una vitrina del talento y la producción sostenible con la llegada de Expovida Lima 2025, una feria que cada año reúne a cientos de visitantes en el corazón del Parque Kennedy. Este evento, impulsado por Devida, busca acercar al público urbano una oferta diversa de productos elaborados por familias que apostaron por el Desarrollo Alternativo, alejándose del cultivo ilícito de hoja de coca. Durante cuatro días, los asistentes podrán explorar una propuesta que combina sabor, tradición e innovación.

La nueva edición, que se desarrollará del 13 al 16 de diciembre en el Pasaje Los Pintores, reunirá a más de 30 organizaciones productivas provenientes de diez departamentos. Estas asociaciones presentarán líneas de café, cacao, miel, panetones, chocolates y otras alternativas sostenibles que han logrado posicionarse en mercados competitivos. Para los productores, esta feria representa una oportunidad clave para consolidar ingresos lícitos y mostrar el impacto económico que ha transformado sus comunidades.

Lo que traerá Expovida Lima 2025 al Parque Kennedy

Entre los productos que los visitantes podrán encontrar destacan panetones elaborados con harina de plátano y nibs de cacao, mermeladas hechas con frutas amazónicas, chocolates de alto porcentaje, miel pura y sus derivados, néctares, artesanías de comunidades de Amazonas y chifles artesanales. Todos ellos comparten un propósito común: demostrar que los cultivos sostenibles pueden abrir camino a nuevas oportunidades económicas.

Además de la exhibición y venta, Expovida Lima 2025 incluirá dos competencias que prometen captar la atención del público amante del café. El Campeonato de Latte Art será uno de los eventos centrales y se realizará el sábado 13, de 3:00 p. m. a 5:00 p. m., donde 18 baristas pondrán a prueba su precisión y creatividad en rondas eliminatorias, semifinales y una final que definirá al ganador.

El domingo 14 se llevará a cabo el Campeonato de Cold Brew, un espacio que reunirá a 12 participantes especializados en esta técnica. Cada uno deberá presentar un cold brew base y una versión de autor, evaluadas por un jurado que calificará claridad, balance, creatividad e historia detrás de cada preparación. Se valorará especialmente el uso de café peruano y, de ser posible, granos provenientes de organizaciones del Desarrollo Alternativo.

Durante los cuatro días, el público también podrá acceder a degustaciones, presentaciones artísticas y espacios informativos que muestran cómo estas iniciativas han permitido a cientos de familias dejar atrás actividades ilícitas y apostar por la agricultura sostenible. En la edición anterior, Expovida Lima registró S/ 134 258 en ventas, consolidándose como una de las plataformas más efectivas para promover productos orgánicos y responsables.

La sustitución de la hoja de coca en Perú: avances, límites y el rol del Desarrollo Alternativo

La destrucción de estos cultivos se ejecutó en 8626 parcelas, evitando así la producción potencial de 250.18 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. (Mininter)

En Perú, donde una parte importante de las 250 mil a 300 mil familias ligadas a la hoja de coca depende de este cultivo para subsistir, los programas de Desarrollo Alternativo impulsados por Devida buscan ofrecer oportunidades económicas legales y reducir la vulnerabilidad de las comunidades rurales expuestas al narcotráfico. Estas iniciativas se desarrollan desde la década de 1980 y se enfocan en zonas históricamente golpeadas por la violencia, como el Vraem, donde las disputas por el control territorial aún afectan la vida cotidiana de los productores.

El modelo peruano prioriza la erradicación manual, una estrategia que evita el uso de agentes químicos y ha sido presentada como menos perjudicial para el entorno. Sin embargo, especialistas advierten que esta medida suele generar tensiones porque implica la intervención directa del Estado en territorios con altos índices de pobreza. A diferencia de Colombia, donde las fumigaciones han generado conflictos sociales y ambientales, en Perú la menor presión coercitiva ha permitido que los programas de sustitución avancen con niveles más bajos de confrontación, aunque aún sin lograr cambios estructurales.

A lo largo de los años, proyectos han promovido cultivos como el cacao, el café y otros productos de valor agregado que buscan reemplazar la coca como fuente principal de ingresos. Aunque estos esfuerzos han permitido desarrollar nuevas líneas productivas y fortalecer cooperativas locales, investigaciones sostienen que la sustitución en Perú sigue siendo un proceso complejo, debido a la dispersión geográfica de las comunidades, la limitada capacidad de inversión rural y la falta de continui­dad presupuestal.