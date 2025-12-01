Celebraciones por el título de Flamengo en el parque Kennedy terminaron con robos y desmanes en Miraflores

Robos y desorden opacan festejos de Flamengo en el parque Kennedy tras final de la Libertadores. (Exitosa)

El parque Kennedy volvió a reunir a multitudes en una noche que empezó con cánticos y banderas rojinegras, impulsada por el triunfo de Flamengo en la reciente final de la Copa Libertadores. El equipo brasileño superó por 1-0 a Palmeiras en el Estadio Monumental, y apenas terminó el partido, cientos de aficionados se desplazaron hacia Miraflores para extender la celebración. La alegría se expandió por las calles y ocupó, sobre todo, la transitada zona de Las Pizzas, donde los seguidores buscaban continuar la fiesta después del título continental.

La presencia de hinchas se multiplicó con rapidez y el ambiente festivo se instaló en los alrededores del parque. Familias, turistas y grupos de seguidores del ‘Mengao’ se sumaron a la jornada sin mayores previsiones, confiando en un espacio tradicionalmente visitado por residentes y extranjeros. Sin embargo, el tránsito constante de personas y la concentración de aficionados expusieron puntos débiles en materia de control y vigilancia.

Mientras la música y los cánticos llenaban el área, varios asistentes empezaron a reportar la desaparición de teléfonos y objetos personales. Algunos señalaron que la multitud facilitó el movimiento de personas con intenciones delictivas, quienes se mezclaron entre los celebrantes. Testigos describieron escenas de sorpresa y desconcierto al descubrir la ausencia de pertenencias que guardaban pocos minutos antes.

En medio de la confusión, ciudadanos afectados compartieron sus testimonios. “Miraflores se convirtió en el centro de la celebración del Fluminense, a donde acudieron todos los rojinegros a celebrar este cuarto campeonato en el Libertadores”, expresó una persona presente en la zona, quien también señaló que, con el incremento de la multitud, “los delincuentes se aprovechen del desorden y robaron a diestra y siniestra varios celulares”.

Robos en plena celebración

El triunfo de Flamengo en la Copa Libertadores movilizó a cientos de hinchas hacia el parque Kennedy y la zona de Las Pizzas.

Varias víctimas relataron que la sustracción de teléfonos ocurrió en pocos segundos y sin oportunidad de reacción. Una de ellas afirmó: “Están robando teléfonos acá, le ha pasado ya a un brasilero, la otra mujer por allá... Y a mi papá le robaron el teléfono. Mi papá anda con un bastón y le robaron ahí mismo en el pasaje de la calle Las Pizzas”. Según su versión, la persona que cometió el robo se acercó sin levantar sospechas y extrajo el dispositivo desde la chaqueta del adulto mayor.

Otra ciudadana explicó que notó la desaparición de sus pertenencias cuando intentó revisar su cartera. “Pasa que estaba con el teléfono en la cartera y luego lo busqué para sacarlo y desapareció. Aparentemente, mi cartera estaba abierta y alguien se lo había llevado junto con algunas cosas. Solamente encontré mi billetera, felizmente”, relató. Indicó que agentes de Serenazgo intentaron apoyarla en la búsqueda, pero “ya se lo habían llevado y era demasiado tarde ya”.

La crítica hacia la capacidad de respuesta de la seguridad local surgió de inmediato. Frente a la consulta sobre la labor policial, una víctima respondió: “Está horrible. O sea, está trabajando, pero no hacen nada. Son tantos y ninguno le solucionó el problema, nada. Pusieron reja y la reja no es la solución. Estaba mejor el otro día que no había reja”. Otro asistente reforzó esta percepción y pidió mayor control de parte de Serenazgo y la Policía. “Que controlen más, porque el que robó, yo lo pude ver y no era brasilero, era un peruano. Yo soy chileno peruano”, afirmó.

Balance tras la concentración

Algunas zonas del distrito de Miraflores, donde se concentraron hinchas de Flamengo, quedaron cubiertas de basura tras banderazo | Foto captura: TikTok / Depor

La jornada dejó además una gran cantidad de botellas y residuos de bebidas alcohólicas en distintos puntos del parque y calles aledañas. Personal de la Municipalidad de Miraflores inició labores de limpieza en la zona apenas disminuyó el flujo de personas, intentando restablecer la normalidad en un espacio que suele recibir una alta afluencia de visitantes.

Durante la madrugada, un contingente policial se mantuvo desplegado en los alrededores del parque, junto con personal de Serenazgo del distrito. Su presencia buscó resguardar la seguridad de los ciudadanos brasileños que permanecieron en la zona después de los festejos y prevenir nuevos incidentes mientras la afluencia de aficionados descendía de forma paulatina.