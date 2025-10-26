Perú

23 cafeterías peruanas entre las 100 mejores de Sudamérica: Cuáles son y dónde se encuentran

Establecimientos de seis regiones del Perú aparecen en la lista de las más destacadas del continente. La calidad del café, servicio al cliente, ambiente, el conocimiento del barista e incluso las prácticas sostenibles fueron parte de los criterios de calificación

Por Renato Silva

23 cafeterías peruanas se encuentran en la lista de las 100 mejores de Sudamérica. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El café peruano se ha expandido por el mundo, y ahora también las cafeterías del Perú están siendo destacadas en todo el continente por su calidad, servicio y ambiente. Esta semana se publicó una lista de las 100 mejores de todo Sudamérica y 23 de ellas se encuentran en el país.

El concurso continental, desarrollado por la The World’s 100 Best Cofee Shops, recibió las nominaciones de cafeterías de todos los países del continente y este 25 de octubre, desde la gala de la Expo Café de Colombia, en Bogotá, se publicó la lista completa avalada por jueces de todo el mundo.

23 cafeterías peruanas se encuentran en la lista de las 100 mejores de Sudamérica. (Foto: theworlds100bestcoffeeshops)

Entre las mejores de Sudamérica

En la lista de las cafeterías peruanas incluidas entre las 100 mejores de Sudamérica se encuentran:

  1. Kafi Wasi Café Tostaduría (puesto 2) - Arequipa
  2. Monotono Specialty Coffee (puesto 7) - Lima (Barranco)
  3. Puku Puku (puesto 9) - Lima (Miraflores)
  4. Masaro Café (puesto 15) - Lambayeque (Chiclayo)
  5. Origen Tostadores de Café (puesto 17) - Lima (Surquillo)
  6. Three Monkeys Coffee Cusco (puesto 23) - Cusco
  7. Neira Café Lab (puesto 25) - Lima (Miraflores)
  8. Tasta Café (puesto 27) - Lima (Jesús María)
  9. Oso Café (puesto 28) - Arequipa
  10. Antaqa Café (puesto 31) - Ayacucho
  11. Abisinia Café y Tostaduria (puesto 37) - Lima (Pueblo Libre)
  12. Don Salazar (puesto 41) - Lima (San Isidro)
  13. Punto Café (puesto 43) - Lima (Miraflores)
  14. D’Sala Caffe (puesto 49) - Lima (Surquillo)
  15. Florencia y Fortunata Specialty Coffee (puesto 52) - Cusco
  16. Raiz Coffee (puesto 55) - Lima (Miraflores)
  17. Coffee Busters Roastery (puesto 63) - Lima (San Isidro)
  18. Cafetería Tunki Katari (puesto 65) - Lima (San Borja)
  19. Puma Café (puesto 72) - Lima (Jesús María)
  20. Ciclos Café (puesto 80) - Lima (Barranco)
  21. Elevaria Café (puesto 90) - La Libertad (Trujillo)
  22. Senzuru Coffee (puesto 92) - Lima (San Isidro)
  23. Guanacoffee (puesto 97) - Lima (Pueblo Libre)

¿Cómo se eligieron a las mejores cafeterías de Sudamérica?

Según The World’s 100 Best Cofee Shops, las nominaciones para la lista de las mejores cafeterías pueden ser presentadas por el público y también por su panel de expertos y jueces. Una vez en esta lista preliminar, cada ciudadano podrá votar por su establecimiento favorito.

23 cafeterías peruanas se encuentran en la lista de las 100 mejores de Sudamérica. (Foto: Kafi Wasi)

La elección no es netamente popular. Estos votos solo componen el 30 % del puntaje final, mientras que el otro 70 % está conformado por los votos del panel de expertos. Ellos son especialistas del café, profesionales de la industria, quienes también visitan cada una de las cafeterías para conocer en persona su calidad de atención, entre otros criterios como:

  • Calidad del café.
  • Experiencia del barista.
  • Servicio al cliente.
  • Innovación.
  • Ambiente y atmósfera del local.
  • Prácticas sostenibles.
  • Calidad de la comida y pastelería.
  • Consistencia.

Cafeterías del Perú entre las mejores del mundo

The World’s 100 Best Cofee Shops también incluyó al Perú en su selección de las mejores cafeterías del planeta. En esta sección el país cuenta con cinco representantes con sedes en Lima y Cusco:

  1. Puku Puku (puesto 20) - Lima (Miraflores)
  2. Three Monkeys Coffee (puesto 22) - Cusco (Cusco)
  3. Coffee Busters Roastery (puesto 59) - Lima (San Isidro)
  4. Origen Tostadores de Café (puesto 69) - Lima (Pueblo Libre)
  5. Florencia y Fortunata (puesto 100) - Cusco (Cusco)

