Perú

Cuál es el valor nutricional de un filete de pescado

Incluir pescado habitualmente en la dieta ayuda a proteger el corazón, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar el funcionamiento del sistema circulatorio

El contenido de proteínas del pescado es alto y de elevada calidad biológica, lo que significa que proporciona todos los aminoácidos necesarios para el crecimiento y la reparación de tejidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir proteínas de alta calidad es un pilar fundamental dentro de una alimentación saludable, ya que contribuyen a la formación y reparación de tejidos, al mantenimiento muscular y a múltiples funciones vitales. Entre las fuentes de proteína animal más recomendadas se encuentra el pescado, un alimento que además aporta grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales.

En el Perú, instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) promueven el consumo de pescado como parte de una dieta equilibrada debido a sus beneficios nutricionales y su papel en la prevención de enfermedades crónicas. El Minsa destaca que el pescado contiene proteínas de alta calidad, hierro, fósforo y vitaminas A, B y D necesarias para el desarrollo físico y la salud general.

Por su parte, EsSalud señala que incluir pescado habitualmente en la dieta ayuda a proteger el corazón, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar el funcionamiento del sistema circulatorio gracias a sus ácidos grasos omega-3. Ante esta evidencia, es importante conocer cuál es el valor nutricional de un filete de pescado y cómo incorporarlo de manera adecuada en nuestra alimentación para aprovechar todos sus beneficios.

¿Cuál es el valor nutricional de un filete de pescado?

Un filete de pescado aporta una combinación única de nutrientes esenciales que lo convierten en un alimento especialmente beneficioso. Su contenido de proteínas es alto y de elevada calidad biológica, lo que significa que proporciona todos los aminoácidos necesarios para el crecimiento y la reparación de tejidos. Además, el pescado es una excelente fuente de ácidos grasos omega-3 (especialmente EPA y DHA) que favorecen la salud cardiovascular, reducen los niveles de triglicéridos en sangre y ayudan a mantener las funciones cerebrales saludables.

El pescado frito tiende a absorber el aceite de cocción, aumentando su contenido calórico y de grasas poco saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos de micronutrientes, un filete de pescado también aporta vitaminas como la D y varias del complejo B (incluida la vitamina B12), que son importantes para la salud ósea, el sistema nervioso y la producción de glóbulos rojos. Asimismo, contiene minerales como fósforo, potasio, hierro, yodo, magnesio y zinc, que contribuyen a múltiples funciones metabólicas y al equilibrio de electrolitos en el organismo.

El contenido exacto de nutrientes puede variar según el tipo de pescado (magro o graso), pero en general, 100 gramos de pescado aportan entre 20 y 22 g de proteínas y una cantidad variable de grasas saludables, con un aporte calórico moderado que lo hace útil tanto para dietas de mantenimiento de peso como para planes enfocados en salud.

Además, el pescado no contiene carbohidratos significativos, lo que lo convierte en una opción ideal para personas que buscan controlar la ingesta de azúcares o seguir patrones alimentarios como la dieta mediterránea o baja en carbohidratos.

Pescado a la plancha vs. pescado frito

La forma de cocción del pescado influye notablemente en su perfil nutricional y sus efectos sobre la salud. Preparar pescado a la plancha, al vapor, al horno o en sudado permite preservar sus nutrientes originales y mantener bajo el contenido de grasas adicionales. Estas técnicas evitan la incorporación de grasas saturadas y trans que se producen al freír el pescado en aceite caliente, lo que convierte a las preparaciones saludables en opciones más recomendables para cuidar el corazón y el peso corporal.

Preparar pescado a la plancha, al vapor, al horno o en sudado permite preservar sus nutrientes originales y mantener bajo el contenido de grasas adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pescado frito, por otro lado, tiende a absorber el aceite de cocción, aumentando su contenido calórico y de grasas poco saludables. Esto puede contrarrestar parte de los beneficios provenientes de los omega-3 y otros nutrientes, especialmente si se utiliza aceite de baja calidad o si el alimento se consume con frecuencia en grandes cantidades. Por ello, expertos en nutrición recomiendan priorizar métodos de cocción saludables, como la plancha o el vapor, para potenciar los efectos beneficiosos del pescado sin añadir grasas innecesarias.

¿Cuántas veces a la semana se recomienda comer pescado?

Las guías alimentarias internacionales y las recomendaciones de entidades de salud coinciden en que el consumo de pescado debe formar parte regular de la dieta. Organizaciones como la American Heart Association sugieren comer pescado al menos dos veces por semana, especialmente aquellos ricos en omega-3, para favorecer la salud cardiovascular y reducir el riesgo de infarto y otras enfermedades crónicas.

En el contexto peruano, EsSalud también recomienda incluir pescado en la alimentación familiar al menos tres veces por semana, no solo por su aporte proteico sino también por sus ácidos grasos saludables que protegen el corazón y pueden ayudar en la prevención de enfermedades como la diabetes y el Alzheimer.

