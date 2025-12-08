Christian Cueva anucia su Tour Cervecero y revela un nuevo tema junto a Pamela Franco

El futbolista y la cantante unen fuerzas para lanzar un tema original y recorrer juntos escenarios de Trujillo, Piura y Huamachuco, mostrando una faceta artística que promete dar de qué hablar entre sus seguidores (YouTube)

Christian Cueva volvió al país y abrió una etapa en la que la música y el escenario se suman a sus actividades deportivas. El mediocampista detalló que participará en cuatro presentaciones por el norte durante diciembre y enero, meses que considera su única pausa anual.

También anunció que lanzará una canción en colaboración con su pareja, Pamela Franco, iniciativa que tenían pendiente desde hace tiempo y que surgió de conversaciones familiares. El jugador explicó que la pieza será original y que ya no guarda relación con su imagen asociada a la cerveza, porque atraviesa cambios personales.

Mientras desarrolla esta faceta artística, también evalúa su futuro profesional tras su salida del fútbol ecuatoriano y afronta procesos legales vinculados a su vida privada.

El reinicio del tour y las fechas anunciadas

Cueva explicó que reactivó el Tour Cervecero solo durante su receso anual, con presentaciones en Trujillo, Piura y Huamachuco, decisión que equilibró con sus compromisos deportivos. (YouTube)

Christian Cueva confirmó que diciembre será el punto de partida para una nueva etapa sobre los escenarios. Explicó ante los conductores del podcast que retoma el llamado Tour Cervecero únicamente durante ese mes y enero, porque su agenda futbolística no le permite extender fechas a lo largo del año.

Indicó que visitará Trujillo, Piura y Huamachuco, lugares que considera significativos en su historia personal, y adelantó que serán cuatro presentaciones fuertes, planteadas como un reencuentro con el público que ya asistió a giras anteriores.

Mientras dialogaba sobre su faceta musical, los conductores de ‘La Manada’ le recordaron que sus vacaciones casi siempre coinciden con su regreso temporal al país. Cueva respondió que busca equilibrar sus obligaciones profesionales con espacios familiares y que, aunque suele perderse el verano completo debido a pretemporadas en el extranjero, intenta aprovechar cada jornada libre antes del inicio de un nuevo ciclo deportivo. En ese ambiente, sostuvo que diciembre es el único periodo en el que puede dedicarse a actividades paralelas sin afectar su rendimiento.

Durante la charla también intervino Mario Irivarren, quien comentó que la vida necesita un balance entre responsabilidades y tiempo personal. Cueva coincidió con esa mirada y reiteró que su prioridad es mantenerse ordenado en ambos ámbitos, porque la estabilidad fuera de la cancha influye en el rendimiento dentro de ella.

La nueva canción con Pamela Franco

El jugador afirmó que lanzaría una canción original con Pamela Franco, iniciativa impulsada por ambos mientras afirmaba que dejó atrás hábitos anteriores y buscaba mayor estabilidad personal. (YouTube)

El mediocampista detalló que trabaja en una canción inédita junto a Pamela Franco, proyecto que planearon desde hace tiempo. Contó que la idea nació en casa, en conversaciones con su pareja, porque ambos comparten una relación cercana con la música desde sus familias. Explicó que la pieza no será un cover y que se encuentra en la etapa final antes de presentarse.

Cuando le preguntaron si la composición tendría relación con temas festivos asociados a la cerveza, el jugador respondió de inmediato que no. “Ya cambié, agüita, agüita”, señaló entre risas. Recalcó que atraviesa un proceso personal distinto y que ahora se mantiene más enfocado en su carrera y su entorno familiar. Mencionó que puede beber ocasionalmente durante diciembre, pero puntualizó que no es una actividad frecuente y que intenta preservar un estilo de vida más ordenado.

En otro momento de la conversación le consultaron por su relación y los planes con Pamela Franco. Cueva afirmó que desea construir un futuro con ella, aunque indicó que primero debe esperar el cierre de un proceso legal vinculado a su vida anterior.

“Estoy enamorado y quiero todo con la mujer con la que estoy”, dijo al explicar que atraviesa una etapa de cambios que incluye responsabilidades como padre, jugador y pareja. También señaló que ambos priorizan el trabajo y a sus hijos, aunque no descartan la posibilidad de ampliar la familia cuando sus situaciones estén más claras.

La dupla también prepara un repertorio conjunto para las presentaciones de fin de año. Cueva confirmó que habrá música nueva y que su participación responde a un interés genuino, no solo a un impulso mediático. Recalcó que disfruta el escenario siempre que no interfiera con su actividad principal como deportista.