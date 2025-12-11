Perú

Pamela Franco confirma ser mánager de Christian Cueva y espera gran regalo para Navidad: "Tengo que recuperar lo del bolso"

Durante su entrevista en 'Habla Chino', la artista detalló cómo funciona su sociedad con el jugador, quién se encarga de cobrar los shows y qué planes tienen para la 'Noche Buena'

La intérprete defendió su manera de trabajar, habló de independencia económica y terminó dejando un mensaje que generó lectura doble en redes. Infobae Perú / Captura: Habla Chino

Pamela Franco volvió a ubicarse en el centro de la conversación pública tras su reciente aparición en el programa ‘Habla Chino’, donde ofreció una entrevista que no solo tocó su presente musical, sino que también reveló detalles inéditos de la relación profesional y personal que mantiene con Christian Cueva, el futbolista que en los últimos meses ha estado bajo intenso escrutinio mediático.

La cantante no esquivó ningún tema, habló con soltura y dejó frases que rápidamente se viralizaron, especialmente después de confirmar un cambio sustancial en su vínculo con el deportista: ahora ella es su mánager.

La artista inició explicando que ambos se encuentran cerrando el año con múltiples proyectos musicales, varios de ellos planeados cuidadosamente para el mes de diciembre, cuando arrancará su anunciada gira denominada ‘Tour cervecero’.

Pamela Franco inicia ‘tour cervecero’
Pamela Franco inicia 'tour cervecero' con Cueva y deja frase que muchos tomaron como indirecta a Pamela López.

Pamela Franco reconoció que las expectativas son altas y que el público quiere verlos juntos, aunque no descartó la posibilidad de que en algunos shows puedan coincidir menos de lo esperado, dependiendo de sus respectivas agendas. “Todo se dará según las circunstancias”, señaló, sin cerrar del todo la puerta a posibles apariciones conjuntas.

Pero lo que sí dejó completamente claro es que el futbolista no será un acompañante pasivo. Pamela sorprendió al revelar que Cueva no solo se animará a subir al escenario, sino que también tendrá momentos en solitario durante los conciertos.

Ha mejorado mucho en el canto. A él le gusta, le echa muchas ganas. Estoy enamorada. Hay un par de canciones que él cantará solo. Él es un show en el escenario, también es animador”, expresó con una mezcla de orgullo.

Pamela Franco inicia ‘tour cervecero’
Pamela Franco inicia 'tour cervecero' con Cueva y deja frase que muchos tomaron como indirecta a Pamela López.

Pamela Franco ironiza sobre bolso de Christian Cueva

Sin embargo, el punto que generó mayor reacción en redes sociales fue cuando Aldo Miyashiro le preguntó directamente quién es la persona encargada de manejar los cobros y la logística de las presentaciones que ambos realizan. La respuesta de Pamela Franco dejó a todos en el set sorprendido.

Yo, pues hermano, soy su representante. Es que tengo que recuperar lo del bolso, él me dijo que le gustaba, estaba tirando indirectas, creo”, dijo entre risas, haciendo referencia al regalo que fue comentado semanas atrás y que marcó un episodio adicional en la historia mediática de la pareja.

La declaración generó interés inmediato no solo por la revelación laboral, sino también por lo que podría implicar respecto a la cercanía y la manera en que ambos se complementan. Algunos usuarios interpretaron el comentario como un guiño humorístico, mientras que otros lo vieron como una muestra de que Pamela Franco está tomando roles cada vez más amplios en la vida del jugador. Ella, sin embargo, lo tomó con naturalidad, explicando que trabaja de manera ordenada, profesional y responsable, como lo hace con su propia agenda artística.

Pamela Franco inicia ‘tour cervecero’
Pamela Franco inicia 'tour cervecero' con Cueva y deja frase que muchos tomaron como indirecta a Pamela López.

La entrevista también dio espacio a momentos más irónicos, especialmente cuando Pamela emitió un comentario que muchos interpretaron como una indirecta hacia Pamela López, expareja de Cueva, quien ha sido señalada en redes por su supuesta falta de actividad laboral estable. La cantante, sin mencionar nombres, dejó una frase que provocó lectura inmediata entre los espectadores.

A mí me gusta trabajar, a mí me gusta chambear, porque a mí me gusta tener mi dinero, porque soy desobediente y siento que la que no trabaja tiene que obedecer ja ja ja. Soy malcriada, me dices esto, yo te digo lo otro”, afirmó con una sonrisa irónica mientras recibía reacciones en vivo por parte del panel.

Pamela Franco inicia ‘tour cervecero’
Pamela Franco inicia 'tour cervecero' con Cueva y deja frase que muchos tomaron como indirecta a Pamela López.

