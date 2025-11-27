Me equivoqué al yapear: La única opción de Yape que te ayudaría a recuperar un pago

Yape sugiere que te contactes con la persona a la que yapeaste por error. Ellos mandarán un mensaje por ti. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Difusión

Por el uso tan rápido de las billeteras digitales, puede que un usuario pueda equivocarse al enviar un monto o colocar el destino de un pago. Esto a veces es un error en el que una persona pueden incurrir cuando realiza una operación o hace un pago por Yape, la aplicación de transferencias inmediatas más conocida de país. De ahí que una de las preguntas más buscadas sobre el tema sea si se puede revertir un yapeo.

Pero si bien no se puede revertir un yapeo hecho por error —es decir, no hay una operación para cancelar un yapeo, dado que es una transferencia inmediata—, sí hay formas en que Yape abordar esta situación.

Ante esto, la billetera digital informa que si te equivocaste y yapeaste a otra persona, puedes ingresar al Centro de Ayuda de Yape por el aplicativo, seleccionar el yapeo que necesitas ‘revertir’ y seleccionar la opción “Me equivoqué al yapear”. Ahí podrás solicitar a Yape que envien un mensaje oficial a la persona para informarle que estás pidiendo que te envien el dinero de vuelta.

Así Yape puede ayudarte a 'revertir' un yapeo que hiciste a otra persona por error. - Crédito Yape/Composición

Así pides un yapeo de vuelta

“Sabemos lo importante que es para ti resolver esta situación. Aunque no podemos revertir el yapeo por ti, te aconsejamos hacer lo siguiente”, revela Yape en su web.

Así, según a dónde estabas enviando el dinero, te avisan seguir una serie de pasos. Si enviaste un yapeo por error a un Yape, se te avisa que el aplicativo “puede contactar a la persona por ti y solicitar la devolución de tu dinero”. Para eso sigue estos pasos:

Inicia sesión en Yape y toca en los audífonos para abrir el Centro de Ayuda Selecciona el yapeo que necesitas que te devuelvan Selecciona la opción “Me equivoqué al yapear” Ubica la opción “Que Yape envíe mensaje” y presiona el botón ¡Recuerda! La devolución dependerá de la buena voluntad de la otra persona.

Lamentablemente, no se puede revertir un yapeo. - Crédito Composición Infobae/Captura de Instagram/Yape

¿Y si el yapeo fue fuera de Yape?

En este caso, Yape no podrá enviar un mensaje al contacto pidiendo la devolución. “En este caso, te recomendamos contactarte directamente con la persona para coordinar la devolución del dinero”, sugieren.

“En muchos casos, el error ocurre cuando el número que tienes guardado ya no le pertenece a la persona a la que le ibas a yapear. Por seguridad, no podemos mostrarte el número de otras personas, pero puedes buscar un número en tu libreta de contactos”, resalta la billetera digital. Para eso sigue estos pasos:

Ingresa a la libreta de contactos de tu celular Revisa si algún contacto comparte los 3 últimos dígitos del número al que yapeaste por error Intenta comunicarte con la persona para coordinar la devolución ¡Recuerda! La devolución dependerá de la buena voluntad de la otra persona.

Así, en ambos casos que se te devuelva el dinero dependerá de la persona a la que le has transferido el monto por error. Si a ti te yapean por error, y te llega en un mensaje de Yape que dice que la persona que te transfirió esta pidiendo el monto de vuelta, no te preocupes, este es el mensaje oficial de Yape (en tanto verifiques que tiene el símbolo de verificado en Whatsapp y viene del número +51 939 339 299).