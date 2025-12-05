No solo Ligo: estas otras billeteras digitales también se sumarán al ambicioso plan de pagos minoristas del BCR

El Banco Central de Reserva del Perú impulsa la modernización financiera con la incorporación de nuevas billeteras digitales y fintech en la Plataforma de Pagos Minoristas.

El Banco Central de Reserva (BCR) del Perú autorizó la participación de más billeteras digitales, además de Ligo, en la implementación de la nueva Plataforma de Pagos Minoristas (PPM), ampliando el alcance del piloto de modelo indio UPI, anunciado en días recientes.

Entre las autorizadas, se encuentran también Kasnet, Bim, Niubiz, GMoney, Yape y Bitel, todas notificadas a través de comunicados y correo directo del propio BCR.

No solo era Ligo: BCR autoriza a más billeteras digitales en piloto de pagos minoristas

En la víspera, Tarjetas Peruanas Prepago (TPP), responsable de las soluciones Ligo y LigoPay, anunció su participación oficial en el piloto de la futura PPM nacional.

La primera etapa contempló la selección de Ligo y LigoPay como parte del grupo inicial, dando paso a pruebas controladas desde diciembre de 2026, con miras a integrar servicios de pago con QR único, transferencias inmediatas y pagos interoperables entre personas y comercios.

“Nuestra participación refleja el compromiso de Ligo y LigoPay con un ecosistema de pagos más eficiente, seguro e interoperable”, señaló Alberto Castillo, CEO de Ligo, en declaraciones recogidas por Infobae Perú.

No obstante, Infobae Perú pudo conocer que el BCR otorgó aprobación a otras seis fintech y operadores relevantes para el piloto de la plataforma inspirada en el modelo UPI (Unified Payments Interface) implementado en la India.

Fintech y billeteras digitales se suman al piloto de pagos minoristas del BCR

Además de TPP/Ligo, fueron notificados oficialmente Kasnet, Bim, Niubiz, GMoney, Yape y Bitel. El BCR comunicó de manera directa la inclusión de estas empresas, abriendo el acceso a un entorno de pruebas que busca sentar las bases de un sistema nacional más abierto e interoperable.

La Plataforma de Pagos Minoristas se propone mejorar la velocidad, simplicidad e interoperabilidad de las órdenes de pago a nivel nacional.

El modelo UPI indio —en el que se basa el proyecto peruano— procesa más de 19.000 millones de operaciones mensuales y permite centralizar pagos instantáneos con altos estándares de seguridad.

En Perú, la Fase 1 del programa ya finalizó y adaptó el UPI al contexto local; actualmente, la Fase 2 contempla el desarrollo tecnológico y pruebas industriales, mientras el piloto controlado arrancará en diciembre de 2026.

BCR inicia segunda fase de pagos minoristas tipo UPI

El BCR lidera la Estrategia de Interoperabilidad de Pagos Minoristas desde 2022, con el objetivo de integrar bancos, billeteras digitales y comercios bajo un sistema unificado, seguro y eficiente.

Entre las metas principales figuran la oferta de transferencias en tiempo real sin costo al usuario y la ampliación de la cobertura a zonas históricamente excluidas del sistema financiero formal.

El diagnóstico previo identificó que la falta de plena interoperabilidad entre actores financieros limitó la adopción masiva de pagos digitales.

Hasta junio de 2025, servicios como Yape, Plin y Bim alcanzaron más de 186 millones de transacciones interoperables mensuales debido a los nuevos estándares, la regulación y la evolución en la experiencia de usuario y seguridad.

Perú buscar promuever la interoperabilidad financiera

Con la plataforma nacional, se prevé que bancos, billeteras, fintech y comercios cuenten con herramientas como autenticación biométrica y reglas de igualdad para todo operador.

El acuerdo con la National Payments Corporation of India (NPCI) permitirá adaptar la tecnología UPI y fortalecer la modernización del sistema, promoviendo la competencia, la eficiencia y la reducción de la informalidad.

De acuerdo con expertos citados por Infobae Perú, el modelo tiene potencial para posicionar a Perú como un referente regional en tecnología financiera y abrir la puerta a una futura red latinoamericana de pagos instantáneos. A esperar lo que se viene en 2026.