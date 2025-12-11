Con un formato dinámico y de alto nivel, la presentadora marca su retorno a la escena mediática con un proyecto que promete audiencia masiva. Infobae Perú / Captura: IG

La aparición de Karina Rivera y María Pía Copello en un mismo set desató una auténtica revolución en las redes sociales. El esperado encuentro se produjo durante el lanzamiento de ‘Más que TV’, el nuevo canal de streaming de Copello, y selló un momento que muchos peruanos creían imposible.

La expectativa inicial se centraba en la presencia de Paolo Guerrero como principal figura invitada. La verdadera noticia llegó con la entrada de Karina Rivera al set, un gesto que remeció a quienes crecieron con el programa “Karina y Timoteo”. Hace un cuarto de siglo, Rivera abandonó ese espacio en circunstancias que nunca quedaron del todo claras para el público infantil, y su reemplazo inmediato fue la entonces joven Copello.

El nuevo teaser del canal digital mostró a Rivera caminando hacia el estudio, mientras la música de suspenso marcaba un momento que muchos seguidores esperaron durante años. La escena no tardó en viralizarse.

En el video, Rivera y Copello se miran por primera vez con serenidad después de décadas de distancia. “Nunca nos dejaron juntarnos. Y ahora, después de veinticinco años, por fin nos vemos cara a cara”, declaró Rivera, reconociendo frente a las cámaras el distanciamiento histórico.

Usuarios reaccionan al encuentro de Karina Rivera y María Pía Copello: “El real Civil War”

La comunidad online recibió el gesto como un acontecimiento generacional. No solo se trataba de la interacción de dos animadoras que marcaron la televisión peruana, sino de la reaparición de una pregunta recurrente: ¿Qué pasó realmente tras la salida de Rivera? Las respuestas de los usuarios resultaron inmediatas y variadas. Entre las frases más compartidas, destacó la consigna: “Oe Karina y María Pía el real Civil War”.

Otros internautas dieron rienda suelta a la nostalgia. “Karina y Pia Omg!!! Mi infancia jajaja sorry Paolo... pero este encuentro me erizó la piel”, publicó un usuario, mientras otro escribió: “Lloré viendo a Karina diciendo “25 años después” directo en mis 36 primaveras. Ni Marvel se atrevió a tanto!!!”. Entre el asombro y el humor, no faltaron las comparaciones con universos cinematográficos: “Es como juntar a Marvel con DC” y “En qué multiverso estoy”, se leían en los comentarios.

La reunión, largamente postergada y motivada por el estreno de un canal digital, convirtió a Karina Rivera y María Pía Copello en protagonistas inesperadas de una de las conversaciones más vistas del entretenimiento peruano. Frases como “Por fin se juntó el karimerengueo con el semáforo” y “Me da más miedo Karina y Pía juntas que VECNA de Stranger Things” reflejaron el impacto del momento.

El video de la reconciliación superó rápidamente miles de visualizaciones, transformándose en tendencia y dejando en evidencia el peso simbólico de una generación que creció frente al televisor.

El canal de María Pía Copello suma estrellas de la música, el deporte y el entretenimiento

El lanzamiento del canal digital de María Pía Copello ha reunido a personalidades de distintos ámbitos para su nueva etapa en contenidos de streaming. Entre los principales nombres de esta apuesta se encuentran Paolo Guerrero, goleador y figura del fútbol nacional; Daniela Darcourt, cantante reconocida en la escena de la salsa peruana; y Karina Rivera, quien regresa a compartir pantalla con Copello después de décadas de especulaciones sobre su relación profesional.

Karina y María Pía juntas después de 25 años: así fue el inesperado encuentro en el teaser de Más que TV. Infobae Perú / Captura: IG

A la propuesta se suman también Dafonseka, creador digital conocido por su humor y viralidad, junto a el ‘Flaco’ Granda, periodista deportivo con presencia en medios nacionales. La producción está a cargo de Peter Fajardo, reconocido productor televisivo, quien coordina la estructura general del proyecto.

El canal, titulado ‘Más que TV’, busca conectar con públicos de diferentes edades a través de entrevistas, dinámicas, juegos y conversaciones cercanas. El adelanto de este formato digital generó una fuerte expectativa entre los seguidores de Copello y sus invitados, quienes celebraron la diversidad de perfiles y la promesa de contenido innovador y entretenido.