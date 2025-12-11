Perú

Usuarios reaccionan al encuentro de Karina Rivera y María Pía Copello: “El real Civil War”

Los cibernautas quedaron sorprendidos al ver a las animadoras infantiles juntas por primera vez, tras varios conflictos públicos

Guardar
Con un formato dinámico y de alto nivel, la presentadora marca su retorno a la escena mediática con un proyecto que promete audiencia masiva. Infobae Perú / Captura: IG

La aparición de Karina Rivera y María Pía Copello en un mismo set desató una auténtica revolución en las redes sociales. El esperado encuentro se produjo durante el lanzamiento de ‘Más que TV’, el nuevo canal de streaming de Copello, y selló un momento que muchos peruanos creían imposible.

La expectativa inicial se centraba en la presencia de Paolo Guerrero como principal figura invitada. La verdadera noticia llegó con la entrada de Karina Rivera al set, un gesto que remeció a quienes crecieron con el programa “Karina y Timoteo”. Hace un cuarto de siglo, Rivera abandonó ese espacio en circunstancias que nunca quedaron del todo claras para el público infantil, y su reemplazo inmediato fue la entonces joven Copello.

El nuevo teaser del canal digital mostró a Rivera caminando hacia el estudio, mientras la música de suspenso marcaba un momento que muchos seguidores esperaron durante años. La escena no tardó en viralizarse.

En el video, Rivera y Copello se miran por primera vez con serenidad después de décadas de distancia. “Nunca nos dejaron juntarnos. Y ahora, después de veinticinco años, por fin nos vemos cara a cara”, declaró Rivera, reconociendo frente a las cámaras el distanciamiento histórico.
Usuarios reaccionan al encuentro de
Usuarios reaccionan al encuentro de Karina Rivera y María Pía Copello: “El real Civil War”

La comunidad online recibió el gesto como un acontecimiento generacional. No solo se trataba de la interacción de dos animadoras que marcaron la televisión peruana, sino de la reaparición de una pregunta recurrente: ¿Qué pasó realmente tras la salida de Rivera? Las respuestas de los usuarios resultaron inmediatas y variadas. Entre las frases más compartidas, destacó la consigna: “Oe Karina y María Pía el real Civil War”.

Otros internautas dieron rienda suelta a la nostalgia. “Karina y Pia Omg!!! Mi infancia jajaja sorry Paolo... pero este encuentro me erizó la piel”, publicó un usuario, mientras otro escribió: “Lloré viendo a Karina diciendo “25 años después” directo en mis 36 primaveras. Ni Marvel se atrevió a tanto!!!”. Entre el asombro y el humor, no faltaron las comparaciones con universos cinematográficos: “Es como juntar a Marvel con DC” y “En qué multiverso estoy”, se leían en los comentarios.

Usuarios reaccionan al encuentro de
Usuarios reaccionan al encuentro de Karina Rivera y María Pía Copello: “El real Civil War”

La reunión, largamente postergada y motivada por el estreno de un canal digital, convirtió a Karina Rivera y María Pía Copello en protagonistas inesperadas de una de las conversaciones más vistas del entretenimiento peruano. Frases como “Por fin se juntó el karimerengueo con el semáforo” y “Me da más miedo Karina y Pía juntas que VECNA de Stranger Things” reflejaron el impacto del momento.

El video de la reconciliación superó rápidamente miles de visualizaciones, transformándose en tendencia y dejando en evidencia el peso simbólico de una generación que creció frente al televisor.

El canal de María Pía Copello suma estrellas de la música, el deporte y el entretenimiento

El lanzamiento del canal digital de María Pía Copello ha reunido a personalidades de distintos ámbitos para su nueva etapa en contenidos de streaming. Entre los principales nombres de esta apuesta se encuentran Paolo Guerrero, goleador y figura del fútbol nacional; Daniela Darcourt, cantante reconocida en la escena de la salsa peruana; y Karina Rivera, quien regresa a compartir pantalla con Copello después de décadas de especulaciones sobre su relación profesional.

Karina y María Pía juntas
Karina y María Pía juntas después de 25 años: así fue el inesperado encuentro en el teaser de Más que TV. Infobae Perú / Captura: IG

A la propuesta se suman también Dafonseka, creador digital conocido por su humor y viralidad, junto a el ‘Flaco’ Granda, periodista deportivo con presencia en medios nacionales. La producción está a cargo de Peter Fajardo, reconocido productor televisivo, quien coordina la estructura general del proyecto.

El canal, titulado ‘Más que TV’, busca conectar con públicos de diferentes edades a través de entrevistas, dinámicas, juegos y conversaciones cercanas. El adelanto de este formato digital generó una fuerte expectativa entre los seguidores de Copello y sus invitados, quienes celebraron la diversidad de perfiles y la promesa de contenido innovador y entretenido.

Temas Relacionados

Karina RiveraMaría Pía Copelloperu-entretenimiento

Más Noticias

Histórico: Perú incorpora el delito de arrojo de basura en ríos al Código Penal, ¿Con cuántos años de cárcel se castigará?

La nueva ley busca frenar la descarga ilegal de sólidos en cauces, lechos o riberas de ríos y quebradas, bajo un contexto de déficit hídrico y conflictos por el uso del recurso, según reportes oficiales

Histórico: Perú incorpora el delito

Tomás Gálvez oficializa la reincorporación de Luis Arce Córdova al Ministerio Público

Fiscal de la Nación interino designa al rehabilitado magistrado supremo en la Fiscalía Suprema de Familia. Ambos están implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto

Tomás Gálvez oficializa la reincorporación

Reo del penal de Lurigancho reportado como “ausente” es hallado inconsciente al interior de la cárcel

Narcizo André Ruiz Távara fue encontrado al interior del centro educativo instalado dentro del penal. Agentes del INPE tuvieron que romper la puerta del ambiente en el que estaba

Reo del penal de Lurigancho

Alianza Lima ya tiene nuevo DT para el 2026 tras salida de Néstor Gorosito: llegaría con 2 delanteros

El periodista deportivo Enrique de la Rosa dio a conocer el nombre del flamante estratega de los ‘blanquiazules’. Además, reveló las ofertas formales que hicieron por dos ‘9′

Alianza Lima ya tiene nuevo

No solo en Chiclayo: árbol navideño de Ayacucho también genera críticas por su diseño

El árbol generó opiniones desfavorables debido a su apariencia incompleta, falta de estabilidad y detalles que distan de las expectativas habituales

No solo en Chiclayo: árbol
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez oficializa la reincorporación

Tomás Gálvez oficializa la reincorporación de Luis Arce Córdova al Ministerio Público

El fin de los equipos especiales: Tomás Gálvez disolverá Lava Jato, EFICCOP y Cuellos Blancos en las próximas semanas

José Jerí promulga ley para abrir carretera en un corredor con narcopistas, cultivos ilegales y territorios indígenas vulnerables

Precandidato de Acción Popular Julio Chávez llama “señor fraude” a Alfredo Barnechea luego de su victoria en elecciones internas

José Cueto desmiente y minimiza declaraciones de Rafael López Aliaga: “El Congreso no puede ser disuelto”

ENTRETENIMIENTO

Santi Lesmes explica por qué

Santi Lesmes explica por qué Pol Deportes no narró partido de Real Madrid vs Manchester City en vivo: “Fue imposible”

María Pía Copello celebró la preventa de su nuevo canal y presentó a Peter Fajardo como su brazo derecho: “Es un nuevo comienzo”

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lanzan comunicado tras rectificación de Magaly Medina: “Mi abogado evaluará las acciones legales”

Magaly Medina se rectifica por carta notarial de Melissa Paredes y recalca: “El Gato Cuba la denunció por extorsión y chantaje”

Karina Rivera y María Pía Copello se ven cara a cara después de 25 años en lanzamiento de ‘+QTV’: “Nunca nos dejaron juntarnos”

DEPORTES

Alianza Lima ya tiene nuevo

Alianza Lima ya tiene nuevo DT para el 2026 tras salida de Néstor Gorosito: llegaría con 2 delanteros

Universitario lanzó ultimátum a Jorge Fossati para definir su permanencia para el 2026: “Se hartaron de la situación”

El insólito aumento que Rodrigo Ureña rechazó para renovar con Universitario y Millonarios quiere aprovechar: “Empezará un tira y floja”

Alianza Lima vs Savino Del Bene EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Savino Del Bene HOY: canal tv online del duelo por Mundial de Clubes de Vóley 2025