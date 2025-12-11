Tras dos días de angustia, hallan el cuerpo de empresario minero reportado como desaparecido en Trujillo

Agentes de la Policía Nacional confirmaron la identidad del empresario hallado muerto en el río Moche, tras dos días de intensa búsqueda en Trujillo. Fuente: Exitosa

El hallazgo del cuerpo de Jorge Gaspar Santisteban Ganoza, empresario de 50 años reportado como desaparecido desde el pasado 8 de diciembre en Trujillo, ha generado conmoción en la región.

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó en la noche del miércoles la localización de sus restos en las aguas del río Moche, luego de varios días de intensa búsqueda por parte de sus familiares y efectivos policiales. El caso, rodeado de incertidumbre y marcada alarma social, continúa bajo investigación para determinar las causas y circunstancias de la muerte.

Santisteban Ganoza, dedicado al comercio y al préstamo de dinero, había salido el lunes 8 de diciembre de su vivienda ubicada en la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera. Según relataron sus allegados, el empresario dejó su domicilio con el propósito de realizar un cobro pendiente, y desde aquella mañana se perdió todo contacto con él.

Hallan sin vida a empresario desaparecido en una zona remota del río Moche

El hallazgo del cuerpo de Santisteban Ganoza ocurrió la noche del miércoles en una zona de difícil acceso del río Moche, dentro de los límites de la provincia de Trujillo. Agentes de la Policía Nacional acudieron de inmediato tras el reporte de un cadáver en el lugar y establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena. Personal especializado llegó para realizar las diligencias correspondientes y, tras una primera revisión, confirmó que el cuerpo correspondía al empresario desaparecido días antes.

Las autoridades encontraron el cuerpo del empresario en el río Moche tras dos días de intensa búsqueda. Foto: Composición Infobae Perú

La identificación de los restos se realizó a partir de las características físicas y la vestimenta descritas en la denuncia por desaparición. El reconocimiento se completó con la presencia de familiares directos en la escena, quienes confirmaron que se trataba de Jorge Gaspar Santisteban Ganoza. Además de la identificación, los peritos policiales recolectaron evidencia material y fotográfica con el objetivo de esclarecer el contexto en que ocurrió el deceso.

Las circunstancias de la muerte de Santisteban aún son motivo de indagación. Una unidad especializada ha asumido las investigaciones para determinar si se trató de un hecho accidental o si existieron factores externos que contribuyeron al fallecimiento.

El jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo señaló que, hasta el momento, no se dispone de evidencia que respalde la hipótesis de secuestro, por lo que no se ha descartado ninguna línea de investigación. El levantamiento del cuerpo fue realizado con presencia del fiscal de turno, y los resultados de la necropsia serán decisivos para determinar el motivo exacto del fallecimiento.

La noticia del hallazgo causó gran consternación en Trujillo, una ciudad actualmente bajo estado de emergencia debido al incremento de la inseguridad ciudadana. Los gremios empresariales y la población en general han manifestado su preocupación por el caso y exigen que se investigue hasta las últimas consecuencias para evitar que hechos similares queden impunes o vuelvan a repetirse.

La extraña desaparición de Jorge Gaspar Santisteban Ganoza

La desaparición de Jorge Gaspar Santisteban Ganoza inició el 8 de diciembre, cuando salió de su casa en la urbanización El Golf, al oeste de Trujillo. Según testimonios recogidos por la PNP, su salida estuvo motivada por una diligencia comercial: debía realizar un cobro importante relacionado con sus negocios de préstamos. A partir de ese momento, se desconoció por completo su paradero, lo que motivó que su familia iniciara la búsqueda y recurriese a las autoridades.

Familiares reportaron su desaparición luego de que saliera de su vivienda para realizar un cobro y no regresara. Captura Mininter

Durante el periodo de búsqueda, la Policía Nacional dedicó personal de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas para el caso de Santisteban. Se analizaron grabaciones de cámaras de vigilancia ubicadas cerca de su residencia, así como en otras zonas de la ciudad. Estas imágenes confirmaron que el empresario fue visto caminando solo horas antes de desaparecer.

Un testigo afirmó haberlo escuchado mencionar su intención de viajar a la sierra de La Libertad, y que regresaría entre los días 9 y 10 de diciembre, aunque tal viaje nunca pudo ser confirmado por las autoridades.

El mayor PNP Robinson Leyva, jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo, declaró que la familia colaboró activamente con la policía, proporcionando información relevante sobre los hábitos y rutina del empresario.

La familia denunció la desaparición del empresario luego de que saliera de su casa en Trujillo para realizar un cobro y no volviera a comunicarse. Fuente: ATV

Se descartó cualquier vínculo con actividades mineras y, ante la ausencia de comunicaciones extorsivas, la hipótesis de secuestro perdió fuerza en el curso de los días. Las reuniones con familiares y la toma de declaraciones se sucedieron mientras la PNP mantenía abiertas diferentes líneas de investigación dadas las circunstancias inusuales del caso.