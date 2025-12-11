Perú

Tras dos días de angustia, hallan el cuerpo de empresario minero reportado como desaparecido en Trujillo

La última vez que fue visto, Jorge Santisteban Ganoza salió de su casa en la urbanización El Golf para realizar un cobro y, según testigos, planeaba viajar a la sierra de La Libertad; sin embargo, fue hallado sin vida en las orillas del río Moche

Guardar
Agentes de la Policía Nacional confirmaron la identidad del empresario hallado muerto en el río Moche, tras dos días de intensa búsqueda en Trujillo. Fuente: Exitosa

El hallazgo del cuerpo de Jorge Gaspar Santisteban Ganoza, empresario de 50 años reportado como desaparecido desde el pasado 8 de diciembre en Trujillo, ha generado conmoción en la región.

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó en la noche del miércoles la localización de sus restos en las aguas del río Moche, luego de varios días de intensa búsqueda por parte de sus familiares y efectivos policiales. El caso, rodeado de incertidumbre y marcada alarma social, continúa bajo investigación para determinar las causas y circunstancias de la muerte.

Santisteban Ganoza, dedicado al comercio y al préstamo de dinero, había salido el lunes 8 de diciembre de su vivienda ubicada en la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera. Según relataron sus allegados, el empresario dejó su domicilio con el propósito de realizar un cobro pendiente, y desde aquella mañana se perdió todo contacto con él.

Hallan sin vida a empresario desaparecido en una zona remota del río Moche

El hallazgo del cuerpo de Santisteban Ganoza ocurrió la noche del miércoles en una zona de difícil acceso del río Moche, dentro de los límites de la provincia de Trujillo. Agentes de la Policía Nacional acudieron de inmediato tras el reporte de un cadáver en el lugar y establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena. Personal especializado llegó para realizar las diligencias correspondientes y, tras una primera revisión, confirmó que el cuerpo correspondía al empresario desaparecido días antes.

Las autoridades encontraron el cuerpo
Las autoridades encontraron el cuerpo del empresario en el río Moche tras dos días de intensa búsqueda. Foto: Composición Infobae Perú

La identificación de los restos se realizó a partir de las características físicas y la vestimenta descritas en la denuncia por desaparición. El reconocimiento se completó con la presencia de familiares directos en la escena, quienes confirmaron que se trataba de Jorge Gaspar Santisteban Ganoza. Además de la identificación, los peritos policiales recolectaron evidencia material y fotográfica con el objetivo de esclarecer el contexto en que ocurrió el deceso.

Las circunstancias de la muerte de Santisteban aún son motivo de indagación. Una unidad especializada ha asumido las investigaciones para determinar si se trató de un hecho accidental o si existieron factores externos que contribuyeron al fallecimiento.

El jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo señaló que, hasta el momento, no se dispone de evidencia que respalde la hipótesis de secuestro, por lo que no se ha descartado ninguna línea de investigación. El levantamiento del cuerpo fue realizado con presencia del fiscal de turno, y los resultados de la necropsia serán decisivos para determinar el motivo exacto del fallecimiento.

La noticia del hallazgo causó gran consternación en Trujillo, una ciudad actualmente bajo estado de emergencia debido al incremento de la inseguridad ciudadana. Los gremios empresariales y la población en general han manifestado su preocupación por el caso y exigen que se investigue hasta las últimas consecuencias para evitar que hechos similares queden impunes o vuelvan a repetirse.

La extraña desaparición de Jorge Gaspar Santisteban Ganoza

La desaparición de Jorge Gaspar Santisteban Ganoza inició el 8 de diciembre, cuando salió de su casa en la urbanización El Golf, al oeste de Trujillo. Según testimonios recogidos por la PNP, su salida estuvo motivada por una diligencia comercial: debía realizar un cobro importante relacionado con sus negocios de préstamos. A partir de ese momento, se desconoció por completo su paradero, lo que motivó que su familia iniciara la búsqueda y recurriese a las autoridades.

Familiares reportaron su desaparición luego
Familiares reportaron su desaparición luego de que saliera de su vivienda para realizar un cobro y no regresara. Captura Mininter

Durante el periodo de búsqueda, la Policía Nacional dedicó personal de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas para el caso de Santisteban. Se analizaron grabaciones de cámaras de vigilancia ubicadas cerca de su residencia, así como en otras zonas de la ciudad. Estas imágenes confirmaron que el empresario fue visto caminando solo horas antes de desaparecer.

Un testigo afirmó haberlo escuchado mencionar su intención de viajar a la sierra de La Libertad, y que regresaría entre los días 9 y 10 de diciembre, aunque tal viaje nunca pudo ser confirmado por las autoridades.

El mayor PNP Robinson Leyva, jefe de la División de Investigación Criminal de Trujillo, declaró que la familia colaboró activamente con la policía, proporcionando información relevante sobre los hábitos y rutina del empresario.

La familia denunció la desaparición del empresario luego de que saliera de su casa en Trujillo para realizar un cobro y no volviera a comunicarse. Fuente: ATV

Se descartó cualquier vínculo con actividades mineras y, ante la ausencia de comunicaciones extorsivas, la hipótesis de secuestro perdió fuerza en el curso de los días. Las reuniones con familiares y la toma de declaraciones se sucedieron mientras la PNP mantenía abiertas diferentes líneas de investigación dadas las circunstancias inusuales del caso.

Temas Relacionados

Desaparición Policía Nacional del Perú Trujillo Río Moche EmpresarioAsesinatoLa Libertadperu-noticias

Más Noticias

Samahara Lobatón podría ir a prisión por difundir video privado de Bryan Torres en televisión: “De dos a cuatro años”

La abogada Rosario Sasieta afirmó que la influencer e hija de Melissa Klug podría enfrentar una posible condena tras mostrar imágenes íntimas en un programa, lo que podría considerarse violación a la intimidad

Samahara Lobatón podría ir a

José Cueto desmiente y minimiza declaraciones de Rafael López Aliaga: “El Congreso no puede ser disuelto”

El fundador y candidato por Renovación Popular indicó que los congresistas tendrán que irse “a su casa” si no aprueban sus propuestas en caso se convierta en presidente

José Cueto desmiente y minimiza

Sporting Cristal vs Cusco FC 1-0: gol y resumen del triunfo ‘celeste’ por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Con gol de Santiago González tras asistencia de Gustavo Cazonatti, los ‘celestes’ dieron el primer golpe en el Estadio Nacional de Lima. La vuelta será el domingo 14 de diciembre en Cusco desde las 18:00 horas

Sporting Cristal vs Cusco FC

Marcos López se lució con su primera asistencia en Champions League: espléndido servicio para gol al minuto contra Villarreal

El peruano fue pieza clave en la victoria agónica (3-2) suscitada en España. Nada más empezando el duelo, sacó un pase largo que devino en la anotación de Mohamed Elyounoussi

Marcos López se lució con

Sporting Cristal vs Cusco FC: día, hora y canal TV de la final vuelta de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Tras el triunfo ‘celeste’ en el Estadio Nacional, ambos clubes se volverán a enfrentar en el choque definitivo en la ciudad cusqueña. Descubre todos los detalles de la revancha

Sporting Cristal vs Cusco FC:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Cueto desmiente y minimiza

José Cueto desmiente y minimiza declaraciones de Rafael López Aliaga: “El Congreso no puede ser disuelto”

José Jerí se reunió con expertos del FBI y la DEA en Palacio de Gobierno para hablar sobre seguridad

José Luna a Rafael López Aliaga: “Ironía que rechace la homosexualidad y su partido tenga personajes gay”

Secretario de Estado de Donald Trump visitará el Perú en 2026, confirmó el canciller Hugo de Zela

Canciller Hugo de Zela incómodo con preguntas de la prensa extranjera sobre Betssy Chávez: “Pensé que ya había sido claro”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón podría ir a

Samahara Lobatón podría ir a prisión por difundir video privado de Bryan Torres en televisión: “De dos a cuatro años”

Pamela Franco confirma ser mánager de Christian Cueva y espera gran regalo para Navidad: “Tengo que recuperar lo del bolso”

Púrpura Sessions llega a Lima: Bacanos, Jerau y Danni Úbeda estrenan la experiencia musical 360 del año

Michelle Alexander sobre el ingreso de su hermano Julián a Panamericana TV: “No compito con nadie, solo conmigo misma”

Magaly Medina y César Hildebrandt critican entrevista de Milagros Leiva al presidente José Jerí: “Que la haga Susy Díaz”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cusco FC

Sporting Cristal vs Cusco FC 1-0: gol y resumen del triunfo ‘celeste’ por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Marcos López se lució con su primera asistencia en Champions League: espléndido servicio para gol al minuto contra Villarreal

Sporting Cristal vs Cusco FC: día, hora y canal TV de la final vuelta de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Golazo de Santiago González para el 1-0 en Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play-offs’ de Liga 1