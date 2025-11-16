Perú

Presuntos extorsionadores balean al tiktoker ‘Tío Winner’ en Trujillo: uno de sus guardaespaldas murió tras ataque

La Policía Nacional investiga un posible caso de extorsión vinculado a una banda que habría tenido en la mira al creador de contenido

Cámaras de seguridad registran ataque a balazos contra “Tío Winner” en Trujillo. (Crédito: FB/@Ozono Televisión)

Un ataque armado registrado en la avenida Miraflores, en la ciudad de Trujillo, dejó como saldo un fallecido y dos personas heridas, entre ellas el reconocido creador de contenido Cristian Flores, conocido en redes sociales como “Tío Winner”. El suceso ocurrió la mañana del sábado cuando Flores arribó a un local comercial junto a su equipo de seguridad.

Según imágenes captadas por cámaras de seguridad, dos sujetos armados interceptaron al tiktoker y, sin mediar palabra, dispararon contra él y su acompañantes. Producto del ataque, uno de los guardaespaldas murió en el lugar producto de los disparos, mientras que otra persona resultó herida y fue trasladada de emergencia a un centro de salud. Flores también recibió un impacto de bala, por lo que fue atendido y posteriormente llevado a la Divincri para rendir su declaración.

Sicarios disparan al influencer Cristian Flores en avenida Miraflores; fallece su agente de seguridad.

Disparos provocaron pánico

El incidente se produjo en una zona altamente transitada de Trujillo, donde además se desarrollaba un evento en el colegio Ricardo Palma, lo que generó preocupación entre padres de familia y vecinos. Testigos señalaron que se escucharon al menos siete disparos, los cuales impactaron contra la fachada y la ventana del inmueble.

Residentes de la zona criticaron la demora de la Policía Nacional en llegar al lugar, lo que incrementó la sensación de inseguridad y el temor de que los atacantes pudieran regresar. Tras el atentado, los efectivos policiales aseguraron la escena, realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron a recabar evidencias para esclarecer lo ocurrido.

Posible extorsión tras atentado a "Tío Winner": policía investiga ataque en avenida Miraflores.

Cámaras registraron ataque

Las cámaras de seguridad muestran con claridad cómo los atacantes llegaron a pie y dispararon a quemarropa contra su objetivo, para luego huir rápidamente del lugar. La rápida acción de los sicarios y la planificación aparente del ataque han encendido las alarmas entre la población local y las autoridades, dada la vulnerabilidad de la zona y la proximidad a un centro educativo.

El video de seguridad ha sido clave para iniciar las primeras investigaciones y corroborar la versión de los testigos. La difusión de las imágenes también ha generado preocupación en redes sociales, donde se debate sobre la seguridad de los influencers y la población civil ante actos de violencia armada.

Trujillo en alerta: tiktoker "Tío Winner" herido y su seguridad asesinada en la vía pública.

Posible caso de extorsión

Según información preliminar de la Policía Nacional, el ataque podría estar vinculado a un presunto caso de extorsión. Se sospecha que una banda delictiva que operaría en la zona habría tenido como objetivo al tiktoker o a su entorno cercano. Esta línea de investigación se mantiene bajo reserva mientras se recaban más datos.

Los agentes especializados en crimen organizado están realizando entrevistas, revisando cámaras de seguridad y llevando a cabo peritajes balísticos para identificar a los responsables. La investigación se mantiene abierta y se espera que en los próximos días se den a conocer avances sobre los autores del atentado y su posible vinculación con otros delitos en la región.

