Perú

Samahara Lobatón podría ir a prisión por difundir video privado de Bryan Torres en televisión: “De dos a cuatro años”

La abogada Rosario Sasieta afirmó que la influencer e hija de Melissa Klug podría enfrentar una posible condena tras mostrar imágenes íntimas en un programa, lo que podría considerarse violación a la intimidad


Samahara Lobatón podría ir a prisión por difundir video privado de Bryan Torres en televisión: “De dos a cuatro años”. Video: América Hoy

Samahara Lobatón, influencer e hija de Melissa Klug, podría enfrentar una pena de entre dos y cuatro años de prisión por difundir en televisión un video privado en el que confronta a su expareja, el cantante de salsa Bryan Torres, por una presunta infidelidad. Según la abogada Rosario Sasieta, la acción podría constituir un delito de violación a la intimidad bajo la legislación peruana, independientemente del vínculo sentimental entre los involucrados.

Implicancias legales y proceso tras la difusión del video

La controversia se desató luego de que Lobatón presentara en el programa ‘Esta Noche’ imágenes captadas por cámaras de seguridad en su vivienda, donde se observa el momento en que enfrenta a Torres por supuestas pruebas de infidelidad. La abogada Rosario Sasieta explicó que la difusión de material privado sin consentimiento puede ser sancionada penalmente: “Se llama violación a la intimidad, de dos a cuatro años de prisión”.

La especialista subrayó que la sanción no depende de si el video es reciente o antiguo, ni del vínculo sentimental entre las partes, sino del acto de vulnerar la privacidad de una persona. Sasieta detalló que cualquier persona grabada en un espacio privado, como un dormitorio, puede denunciar si no autorizó la grabación o difusión de las imágenes.

Además, aclaró que pruebas obtenidas revisando el teléfono de otra persona sin su consentimiento no tienen validez legal, ya que se consideran obtenidas de manera ilícita. La abogada enfatizó que, si Torres demuestra que no autorizó la grabación o difusión del video, podría iniciar acciones legales contra Lobatón.

Samahara Lobatón podría ir a
Samahara Lobatón podría ir a prisión por difundir video privado de Bryan Torres en televisión: “De dos a cuatro años”.

Detalles del video, reacciones y contexto de la relación

El video, difundido en el programa conducido por La Chola Chabuca, muestra a Lobatón revisando el teléfono móvil de Torres, inicialmente para realizar pagos domésticos. Según relató la influencer, tras más de una hora con el dispositivo, accedió a la sección de archivos “ocultos” y encontró imágenes que la llevaron a confrontar a Torres mientras dormía. En la grabación, se escucha a Lobatón exigir explicaciones: “¿Quién es ella?”, mientras el cantante niega cualquier implicancia y retira el móvil de sus manos.

Lobatón explicó que una de las fotos que la impactó mostraba a Torres con un reloj que ella le había regalado recientemente, lo que, a su juicio, confirmaba la actualidad del material. Sin embargo, la propia influencer admitió en declaraciones posteriores, que no puede precisar si el video es reciente: “Hoy en día no lo sé, no puedo decir: ‘Sí, es de ahorita’. Tenía una fecha cercana, pero con sus explicaciones podría tener el beneficio de la duda. Aún así, no siendo actual, es algo muy fuerte”.

Tras la difusión del video, Torres utilizó sus redes sociales para defenderse, asegurando que el material era antiguo y que la supuesta infidelidad ya había sido perdonada por Lobatón. “No conté con que el video era del 2024 y eso fue perdonado. Sí, porque me perdonaron. En enero fue perdonado todo y hoy se dio cuenta de eso. Pero ya no hay vuelta atrás”, escribió el cantante en mensajes.

Lobatón, por su parte, respondió en redes sociales acusando a Torres de no haberla apoyado en momentos difíciles y de permitir que se involucraran con sus hijos. “¿También quieres hablar del 7 de noviembre, donde se meten con mis tres hijos y no los defiendes? (…) No me retes, porque quien perdió fuiste tú, no yo”, replicó la influencer.

La influencer se presentó en ‘Esta Noche’ y mostró pruebas de la razón de su separación del padre de sus últimos hijos | América TV

La confrontación pública escaló con nuevas acusaciones de Torres, quien sugirió que posee grabaciones que respaldan su versión y advirtió sobre posibles acciones legales. Además, el cantante atribuyó los conflictos a problemas familiares, especialmente relacionados con su hija mayor, y negó haber cometido nuevas faltas.

La relación entre Lobatón y Torres ya había estado marcada por episodios de tensión y acusaciones cruzadas. La pareja atravesó una ruptura mediática tras la difusión del video, en medio de versiones sobre infidelidades recurrentes y conflictos familiares. Torres ha señalado que los desacuerdos se debían a la convivencia y a la relación de Lobatón con su primogénita, mientras que la influencer sostiene que la falta de explicaciones y la traición fueron determinantes para la separación.

El entorno familiar también ha sido parte del conflicto. Lobatón aclaró en el programa ‘Esta Noche’ que mantiene una relación cordial con la hija mayor de Torres y que su prioridad es preservar el bienestar de los menores. “En esta pelea, esta separación, no tienen nada que ver nuestros hijos ni su hija. Al contrario, yo quiero dejar en claro que yo no tengo ningún problema con su hija, yo la quiero muchísimo. Es hermana de mis hijos”, afirmó la influencer.

El episodio ha tenido un fuerte impacto emocional en Lobatón, quien reconoció en entrevista que lo descubierto en el celular de Torres la dejó “destrozada” y que aún no logra procesar completamente la situación. La influencer insistió en que el perdón no es posible sin conocer toda la verdad y que la falta de respuestas de Torres fue el punto de quiebre definitivo. “¿Cómo puedes decir que te perdoné, si no estaba enterada de lo que vi? (…) lo que yo reclamo en ese momento es una explicación y hasta ahora no la recibo y fue una excusa para deshacer a su familia”, expresó.

