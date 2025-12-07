Bryan Torres desmiente a Samahara Lobatón y asegura que su infidelidad fue perdonada: “2024, hice mi vida, un carnaval”

La separación entre Bryan Torres y Samahara Lobatón se volvió tema de conversación tras la difusión de un video en el que la influencer enfrenta al músico por encontrar en su celular fotos vinculadas a una presunta infidelidad.

Lobatón insinuó que esa habría sido la causa principal del quiebre. Sin embargo, el cantante de salsa publicó un comunicado dejando claro su propia versión y aludiendo a situaciones previas de pareja.

En su mensaje, Torres explicó que las imágenes presentadas por Lobatón corresponden a un episodio ocurrido meses atrás: “No contó con que el video era del 2024 y eso fue perdonado, sí porque me perdonaron. ¡En enero fue perdonado todo! Y TODO el mundo lo sabe”. Así, remarcó que las diferencias mayores no se originaron por ese hecho en la actualidad.

Bryan Torres desmiente a Samahara Lobatón y asegura que su infidelidad fue perdonada: “2024, hice mi vida, un carnaval”

La situación escaló cuando el artista resaltó que los conflictos constantes no se debían solo a una supuesta infidelidad: “No voy a dejar que se desvíe porque ambos sabemos los motivos de las discusiones que eran constantes”. Según sus palabras, los motivos de las tensiones estarían relacionados directamente con la convivencia familiar y en especial con su hija mayor, fruto de una relación anterior.

Torres acusó a Lobatón de tener actitudes problemáticas hacia su primogénita. “Ya tengo la culpa por lo que pasó en su momento, contra las faltas de respeto hacia mi hija mayor”, escribió, agregando además un mensaje directo a la madre de su hija: “No subir las veces que los insultaste, interrogarste y comparaste a Galiana con la menor. No lo hagas por respeto a mí”.

El músico también hizo referencia a temas legales, señalando que cuenta con grabaciones de cámara dentro de la habitación que respaldarían sus afirmaciones “de quienes están siguiendo los pasos y que los tengo grabados de la misma cámara de su cuarto”. Advirtió que cualquier acción en contra de su hija podría desencadenar medidas judiciales.

Samahara Lobatón muestra el video de cómo le increpó a Bryan Torres una infidelidad: “¿Por qué me has hecho esto?”

Tras exponer sus argumentos y dejar en claro que “ya no hay vuelta atrás” en la relación, el cantante dio por finalizado públicamente este capítulo: “Con esto cierro mi etapa para toda la vida como pareja con ella, sí, porque se lo juré a mi hija”. Sorprendió también haciendo referencia a su presente profesional: “Gira Europa 2024. Donde hice de mi vida un carnaval. Separado de ella. Y lo acepto”.

El video de la discusión entre Samahara y Bryan

Durante su participación en el programa ‘Esta Noche’, Samahara Lobatón mostró un video captado por cámaras de seguridad en el que confronta directamente a Bryan Torres por una supuesta infidelidad. En el material, se observa a la influencer revisando el teléfono móvil del músico.

Después de unos minutos, se acerca a la habitación donde él duerme y lo increpa con preguntas insistentes: “¿Quién es ella?” y “¿Por qué me has hecho esto?”. Torres intenta arrebatarle el celular y niega cualquier implicancia.

La influencer se presentó en ‘Esta Noche’ y mostró pruebas de la razón de su separación del padre de sus últimos hijos | América TV

Lobatón le acusa explícitamente de haber eliminado mensajes con varias mujeres y lo enfrenta por conversaciones y evidencias halladas en el apartado de “ocultos” del dispositivo. Ella argumenta que encontró imágenes comprometedoras y recalca que ya lo había perdonado antes. Bryan Torres rechaza las acusaciones y mantiene que no cometió ninguna falta, respondiendo: “Te lo juro por mis hijos que ni siquiera sé”.

El video expone una fuerte discusión privada que escaló frente a las cámaras, sirviendo como prueba pública de la denuncia de Samahara Lobatón sobre el fin de la relación con el padre de sus últimos hijos.