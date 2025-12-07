Samahara Lobatón muestra el video de cómo le increpó a Bryan Torres una infidelidad: “¿Quién es ella?”

La influencer se presentó en ‘Esta Noche’ y mostró pruebas de la razón de su separación del padre de sus últimos hijos | América TV

Durante la emisión de ‘Esta Noche’, Samahara Lobatón compartió un video que revela el motivo detrás de la abrupta ruptura con Bryan Torres. En la grabación, captada por cámaras de seguridad de su vivienda, la influencer confronta al cantante con pruebas sobre una supuesta infidelidad.

El episodio se produce después de una semana en la que la pareja aún aparecía junta en la celebración de cumpleaños de Samahara Lobatón. Contrario a la imagen de aparente armonía, la hija de Melissa Klug comunicó en días recientes su decisión de dar por terminada la relación con Bryan Torres.

En el comunicado, Samahara Lobatón señaló que la separación se debe a un “error” cometido por el padre de sus últimos hijos, lo que alimentó versiones sobre una posible infidelidad recurrente. De fondo, el propio Bryan Torres ha intentado defenderse apuntando a supuestos malos tratos por parte de Samahara hacia la hija mayor de ella, producto de una relación anterior.

Las imágenes transmitidas muestran a Samahara Lobatón revisando un teléfono móvil, donde tras unos minutos descubre material comprometedor. Según el relato visual, la influencer se aproxima al salsero, quien dormía en una de las habitaciones, y lo confronta con una secuencia de preguntas: “¿Quién es ella?”.

Samahara Lobatón muestra el video de cómo le increpó a Bryan Torres una infidelidad: “¿Por qué me has hecho esto?”

La reacción de Bryan Torres fue inmediata al arrebatar el dispositivo e intentar negar cualquier implicancia. En medio de la discusión, la cita sobresale: “¿Por qué me has hecho esto?”, remarcó la joven, mientras él respondía: “Te lo juro por mis hijos que ni siquiera sé. ¿Por qué quieres pelear? Te lo juro por mis hijos que yo no he hecho”.

La tensión escala cuando Samahara acusa a Bryan de haber eliminado conversaciones con varias mujeres identificadas por nombres como Sandra y Ale. “Borraste tu conversación con Sandra, con Ale. Tienes hartas mujeres ahí, tomando screenshot. ¿Por qué me has hecho si ya te perdoné?”, insistió, sin obtener una contestación distinta por parte del músico, quien sostuvo su versión de no haber cometido ninguna falta.

El material presentado en televisión sirvió como sustento público de la denuncia de Samahara Lobatón y ofreció a la audiencia no solo un fragmento privado, sino la expresión cruda de una crisis matrimonial ante las cámaras.

Samahara Lobatón muestra el video de cómo le increpó a Bryan Torres una infidelidad: “¿Por qué me has hecho esto?”

¿Por qué Samahara tenía el celular de Bryan?

Consultada por la presentadora Chola Chabuca, Samahara Lobatón explicó que la revisión del teléfono de Bryan Torres no formó parte de una búsqueda habitual. Relató que tuvo acceso al dispositivo más de una hora debido al pago de gastos del hogar.

En sus palabras: “Estuve más de una hora con el celular, estaba pagando cosas de la casa. Luego dije: ‘Voy a revisar’. Yo nunca reviso teléfonos porque soy creyente que el que busca encuentra. No encontré nada y algo me hizo ir a sus fotos y no encontré nada. Pero el iPhone tiene una parte que dice ‘ocultos’ y se desbloquea y encuentro eso y muchas cosas más”.

Samahara Lobatón muestra el video de cómo le increpó a Bryan Torres una infidelidad: “¿Por qué me has hecho esto?”

La influencer detalló que encontró imágenes reservadas en la opción “ocultos” del dispositivo, función propia del sistema operativo, lo que amplió la magnitud del descubrimiento. Sumó que entre las evidencias halladas, una de las imágenes mostraba a Bryan con un reloj que, según sus cálculos, le habría regalado solo pocos meses atrás, lo que a sus ojos comprometía aún más la situación.

Por su parte, Bryan Torres eligió mantener una postura de negación y se limitó a destacar que no cometió ninguna infidelidad, sin ofrecer mayores detalles o pruebas que sostuvieran su versión.