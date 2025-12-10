Perú

Samahara Lobatón confiesa que aún duda sobre la fecha del video que provocó su ruptura con Bryan Torres

La hija de Melissa Klug admitió que, aunque no sabe si el video es reciente, el impacto de lo que vio fue suficiente para poner punto final a su relación con el cantante de salsa

Samahara Lobatón confiesa que aún duda sobre la fecha del video que provocó su ruptura con Bryan Torres.

Samahara Lobatón, influencer peruana e hija de Melissa Klug, admitió públicamente que desconoce si el video de infidelidad que precipitó su ruptura con el cantante de salsa Bryan Torres es reciente, aunque reconoció que el contenido fue determinante para el fin de la relación. En una entrevista televisiva, Lobatón señaló que, tras escuchar las explicaciones de Torres, podría considerar el beneficio de la duda respecto a la fecha del material, pero subrayó que el impacto emocional de lo descubierto sigue pesando en su vida.

Detalles del video y confesión de Samahara Lobatón

Durante su participación en el programa de Magaly Medina, Samahara Lobatón relató que accedió al video revisando el celular de Bryan Torres, lo que la dejó profundamente afectada. La influencer explicó: “Hoy en día no lo sé, no puedo decir: ‘Sí, es de ahorita’. Tenía una fecha cercana, pero con sus explicaciones podría tener el beneficio de la duda. Aún así, no siendo actual, es algo muy fuerte”. De esta manera, Lobatón no pudo precisar si el material corresponde a los últimos días, aunque sí lo considera reciente en términos generales.

La joven madre, de 24 años, detalló que el hallazgo no solo la sorprendió por el contenido, sino también por la presencia de otras mujeres de las que nunca había tenido conocimiento. Lobatón insistió en que, aunque en el pasado decidió perdonar infidelidades, lo hizo sin saber la magnitud de lo que ahora había descubierto. “No me apresuré. Sí, lo perdoné, pero no tenía conocimiento de todo lo nuevo que he visto. Hay cosas que he visto que no era todo lo que salió en ese momento”, declaró.

El impacto emocional de la revelación fue determinante. Lobatón manifestó que el perdón no es posible si no se conoce toda la verdad y que la falta de explicaciones por parte de Torres fue un factor clave en la ruptura. “¿Cómo puedes decir que te perdoné, si no estaba enterada de lo que vi? (...) lo que yo reclamo en ese momento es una explicación y hasta ahora no la recibo y fue una excusa para deshacer a su familia”, afirmó.

Samahara Lobatón confiesa que aún duda sobre la fecha del video que provocó su ruptura con Bryan Torres.

Bryan Torres trata de defenderse

La versión de Bryan Torres difiere de la de Lobatón. El cantante sostiene que las infidelidades ya fueron perdonadas y atribuye los conflictos a problemas familiares, especialmente relacionados con su hija mayor. En sus redes sociales, Torres afirmó: “2024, hice mi vida un carnaval”, y negó haber cometido nuevas faltas, señalando que los desacuerdos se debían a la convivencia y a la relación de Lobatón con su primogénita.

En el mismo sentido, Torres acusó a Lobatón de actitudes problemáticas hacia su hija mayor y advirtió sobre posibles acciones legales, aunque no presentó pruebas concretas en los medios. Por su parte, Lobatón rechazó estas acusaciones y enfatizó que la ruptura se debió a la traición y a la falta de transparencia de Torres.

En cuanto al entorno familiar, Lobatón aclaró en el programa ‘Esta Noche’, conducido por la ‘Chola Chabuca’, que mantiene una relación cordial con la hija mayor de Torres. La influencer aseguró: “En esta pelea, esta separación, no tienen nada que ver nuestros hijos ni su hija. Al contrario, yo quiero dejar en claro que yo no tengo ningún problema con su hija, yo la quiero muchísimo. Es hermana de mis hijos”.

La influencer se presentó en ‘Esta Noche’ y mostró pruebas de la razón de su separación del padre de sus últimos hijos | América TV

Lobatón subrayó que su prioridad es preservar el bienestar de los menores y que la dinámica familiar entre los niños no se ha visto afectada por la separación.

La influencer relató que, pese a la distancia con Torres, procura mantener el vínculo entre su hija Xiana y la hija mayor del cantante, compartiendo momentos y detalles que refuercen la relación fraternal. Lobatón expresó que toda decisión tomada busca proteger la integridad emocional de los menores y garantizar que sigan considerándose una familia, más allá de los desacuerdos entre adultos.

Samahara Lobatón Bryan Torres

