Samahara Lobatón sobre material oculto que encontró en el móvil de Bryan Torres: “No estaba enterada de lo que vi en su celular”

La reciente entrevista que brindó la modelo Samahara Lobatón a Magaly Medina reveló el capítulo emocionalmente devastador que la joven todavía intenta procesar. Aunque ya se sabía que la relación con Bryan Torres había entrado en una etapa crítica, Samahara decidió romper su silencio y narrar todo lo que vivió tras revisar el celular del salsero.

Lo que encontró allí —según sus propias palabras— la dejó sin aliento, en shock y con una sensación de traición tan fuerte que aún hoy no puede gestionar por completo.

Samahara inició su testimonio dejando claro que lo observado en el dispositivo no fue un simple conflicto de pareja, sino una revelación que removió heridas que ella creía superadas. Para empezar, se le preguntó si el material encontrado era reciente, una duda que muchos también tenían. Ella respondió con sinceridad, intentando mantener la serenidad, aunque su voz evidenciaba la profunda desilusión que sentía. “Hoy en día no lo sé, no puedo decir: ‘Sí, es de ahorita’. Tenía una fecha cercana, pero con sus explicaciones podría tener el beneficio de la duda. Aun así, no siendo actual, es algo muy fuerte”.

Samahara Lobatón afirma que perdonó a Bryan Torres, pero contenido de su celular no lo había visto

Su afirmación fue contundente. Incluso si el contenido no hubiera sido de los últimos días, su peso emocional fue suficiente para quebrarla. Porque lo que vio, asegura, no era algo conocido, ni mucho menos esperado. “No me apresuré. Sí, lo perdoné, pero no tenía conocimiento de todo lo nuevo que he visto. Hay cosas que he visto que no era todo lo que salió en ese momento”, continuó.

Esas palabras dejaron al descubierto que lo que había sido público en el pasado no representaba ni la mitad de lo que existía realmente detrás de la relación. Lo descubierto involucraba a mujeres de cuya existencia no tenía idea y sobre las cuales nunca había recibido explicación. Ese fue el detonante que la hizo ver su situación desde otra perspectiva. El dolor no vino solamente por el acto, sino por el cúmulo de informaciones ocultas que se iban revelando pieza por pieza.

Mientras narraba su experiencia, Samahara insistió en que el golpe más fuerte no fue únicamente lo encontrado, sino la falta total de respuesta por parte de Bryan. “¿Cómo puedes decir que te perdoné, si no estaba enterada de lo que vi? (...) lo que yo reclamo en ese momento es una explicación y hasta ahora no la recibo y fue una excusa para deshacer a su familia”, expresó con firmeza.

No lo perdona

Para ella, el perdón no podía existir si no había una verdad completa sobre la mesa. Y ese fue el punto de quiebre. Según contó, Torres evitó responder sus dudas, evadió explicaciones y solo ofreció frases vagas que no la tranquilizaban en lo absoluto. “Él no daba respuesta a lo que había visto (...) decía que no era de este año. Esa no es una respuesta. Yo le pregunté por qué lo guardaba”, enfatizó.

La joven madre aseguró que lo que más le dolía era la indiferencia —o la intención de restar gravedad— que percibía en Bryan. Para ella, un contenido así no debía estar guardado, no debía permanecer almacenado, salvo que hubiera un interés o vínculo que él no pudiera o no quisiera reconocer. Esa idea la lastimó profundamente.

El público ya conocía el video que se viralizó días antes, donde se veía a Samahara encarando a Bryan en plena calle, visiblemente afectada. Magaly, en su programa, cuestionó si aquella reacción había sido producto de lo hallado en el celular. Samahara confirmó que sí. Aquel momento no fue una escena impulsiva, sino el desahogo de alguien que se sintió traicionada en un punto irreparable.

Durante la entrevista, Samahara se mostró emocionalmente agotada, pero determinada a poner límites. “Hay un montón de cosas que no están resueltas en mi cabeza, es suficiente lo que he visto”, cerró con una sinceridad que dejó en silencio al set.

Ella reconoció que, aunque intentó perdonar en su momento, lo hizo sin conocer toda la verdad. Y que ahora, con todas las piezas sobre la mesa, su postura cambia por completo. No se trata de venganza ni de exposición mediática, sino de supervivencia emocional.

Samahara también sugirió —sin mencionarlo de manera literal— que siente que Bryan usó la situación como una salida para romper la relación o justificar distancias previas. Esa posibilidad la dejó aún más golpeada, porque el núcleo de su preocupación, asegura, era su familia.

Pese a lo doloroso de revivir estos hechos, la hija de Melissa Klug dejó ver que está en un proceso de introspección y sanación, aunque reconoce que aún le cuesta. Recordar lo encontrado, detallar lo que vio y asumir la respuesta de Bryan —o la falta de ella— sigue siendo un peso emocional que no logra soltar. Para ella, lo encontrado no fue solo una traición sentimental, sino una ruptura de confianza que no tenía marcha atrás.