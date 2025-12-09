Policía de Perú intensifica verificaciones migratorias en Lima y detecta permanencia irregular de extranjeros

Perú intensifica seguridad migratoria. Foto: REUTERS/Alexander Infante

Durante un operativo que ejecutó el gobierno de Perú en la zona sur de Lima, se intervino a 100 ciudadanos extranjeros para verificar su situación migratoria. Los individuos pasarán controles obligatorios durante las siguientes 12 horas.

La estrategia, que se llevó a cabo este martes 9 de diciembre, participaron 280 policías en el distrito limeño de Villa El Savaldor. La intervención fue encabezada por los ministros del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quienes recorrieron los puntos principales de la zona, junto al alcalde Guido Iñigo y el equipo de seguridad ciudadana local. Entre los objetivos se encontraba supervisar el funcionamiento de la Subcentral de Videovigilancia y constatar la coordinación de esfuerzos en el marco del estado de emergencia.

“Estamos actuando en todo Lima, esta vez en Lima Sur, con una estrategia coordinada. La seguridad requiere que todas las instituciones trabajen juntas y con presencia real en la calle. Esta es la instrucción del Gobierno: proteger a las familias y recuperar el orden público”, indicó Tiburcio.

El Ministerio del Interior confirmó que los operativos continuarán durante esta semana, hasta el domingo 14 de diciembre, en otros distritos de la capital peruana. Se enfocarán en fortalecer la prevención y el control de identidad, además de incrementar la lucha contra las organizaciones criminales y los delitos informáticos. Las autoridades recalcaron que la tecnología y la cooperación seguirán siendo ejes clave en los próximos despliegues de seguridad.

Estas acciones fueron presentadas por las autoridades como parte de una estrategia integral, simultánea y multisectorial, que busca combatir el crimen organizado en Lima Sur y atender la demanda ciudadana de mayor seguridad pública.

Perú intensifica seguridad migratoria. Foto: EFE

Controles migratorios

Durante el recorrido, las autoridades verificaron la operatividad de 1.000 cámaras de videovigilancia en el distrito. Este sistema permite detectar situaciones delictivas en tiempo real, alertar a los patrullajes y coordinar intervenciones inmediatas, lo que incrementa la capacidad de respuesta ante incidentes reportados por vecinos y autoridades civiles.

El operativo incluyó también la colaboración de equipos municipales y Fuerzas Armadas en distintas etapas. Se priorizó el fortalecimiento de la prevención y el control de identidad en espacios públicos con alta afluencia, así como la vigilancia de zonas comerciales y mercados.

Perú intensifica seguridad migratoria. Foto: REUTERS/Alexander Infante

La acción en Villa El Salvador se reforzó en sitios estratégicos como el centro comercial Plaza Center y el mercado Villa Sur, ubicados en la avenida César Vallejo. En estos puntos, se realizaron controles de identidad a cientos de transeúntes.

“Vamos a verificar toda la documentación de los ciudadanos extranjeros detenidos. A quienes se encuentren en situación irregular los pondremos a disposición de Migraciones”, explicó Tiburcio.

Paralelamente, en Villa María del Triunfo cayeron dos mujeres extranjeras por situación migratoria irregular. En Lurín, la Policía desarticuló una red criminal dedicada al tráfico de drogas y detuvo a una persona involucrada en delitos informáticos.

En tanto, el Poder Ejecutivo también ha declarado estado de emergencia por 60 días en varios distritos fronterizos de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Puno y Ucayali, para fortalecer la seguridad y el control migratorio frente a delitos como tráfico de drogas, tráfico de personas, contrabando y otras situaciones de violencia.