Perú

Fiscalía y PNP intervienen evento nocturno y encuentran a 71 menores expuestos a drogas y prostitución

En una intervención conjunta realizada la noche del 7 de diciembre, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Coronel Portillo, en coordinación con la Policía Nacional y la Municipalidad de Manantay, clausuró un hotel donde se celebraba una fiesta clandestina, hallando a 71 menores de edad

Autoridades intervinieron un evento nocturno
Autoridades intervinieron un evento nocturno realizado en un hotel de Manantay y encontraron a 71 menores expuestos a la venta de alcohol y sustancias ilegales. - Fiscalía

La Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Coronel Portillo en Ucayali desarrolló una acción preventiva la noche del 7 de diciembre de 2025, con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad de Manantay. El operativo tuvo como escenario un conocido hotel del distrito, donde se realizaba una convocatoria bajo el nombre de ‘fiesta de piscina o mojados’. El evento, ambientado como discoteca, ofrecía venta de bebidas alcohólicas, convirtiéndose en un ambiente de riesgo para menores de edad.

La diligencia contó con la conducción de la fiscal adjunta provincial Leydi Mónica Medina Rodríguez. Junto a efectivos de la comisaría de Yarinacocha y personal de fiscalización municipal, el equipo interviniente constató la presencia de 71 adolescentes (30 mujeres y 41 varones) cuyas edades se ubicaban entre 13 y 17 años. Los menores enfrentaban situaciones peligrosas, como la exposición a sustancias ilegales y presunto favorecimiento a la prostitución.

La fiscal Leydi Mónica Medina
La fiscal Leydi Mónica Medina Rodríguez lideró el operativo, que terminó con la clausura del local y el resguardo de los adolescentes - Fiscalía

Clausura y protección inmediata

Como resultado directo de la intervención, el personal de fiscalización de la comuna de Manantay procedió a clausurar el local. Esta acción fue parte de una serie de medidas orientadas a proteger la integridad de los adolescentes. La representante del Ministerio Público notificó de inmediato al fiscal provincial de familia Edwin Antonio Mallqui Herrera, quien fue informado sobre la gravedad de los hechos y las disposiciones adoptadas.

La Policía Nacional ha intensificado
La Policía Nacional ha intensificado las labores de inteligencia para prevenir eventos similares que pongan en riesgo la integridad de menores - Fiscalía

En una medida adicional de resguardo, se garantizó el traslado de los menores intervenidos, con acompañamiento de personal policial femenino, a la Sección Familia de la Comisaría de San Fernando. Allí se realizó el proceso legal correspondiente para la entrega de los adolescentes a sus padres o tutores, bajo estricta supervisión de las autoridades.

El Ministerio Público exhortó a
El Ministerio Público exhortó a los responsables del local y organizadores del evento a no permitir el acceso de adolescentes, bajo apercibimiento de sanción legal - Fiscalía

Exhortación y medidas preventivas

La fiscal adjunta Leydi Mónica Medina Rodríguez exhortó enfáticamente tanto a la administradora del hotel como a la arrendataria y promotora del evento a no permitir el ingreso de menores a actividades nocturnas de esta naturaleza, bajo apercibimiento de ley. Esta advertencia busca prevenir nuevas situaciones en las que se vulnere la salud y el bienestar de adolescentes en la provincia.

Por su parte, la Policía Nacional ha reforzado sus labores de inteligencia en el distrito, tras haber identificado que locales como hoteles o discotecas son utilizados para la realización de eventos encubiertos, permitiendo la venta de bebidas alcohólicas y el acceso de menores de edad. Estas acciones han puesto en alerta máxima a las autoridades, que redoblan esfuerzos para evitar que los adolescentes sean víctimas de la venta de sustancias ilícitas o delitos relacionados con la explotación.

Los 71 menores, de entre
Los 71 menores, de entre 13 y 17 años, fueron trasladados a la comisaría para su entrega a padres o tutores y seguimiento por la Fiscalía de Familia - Fiscalía

Compromiso institucional

La intervención reciente de la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional evidencia el compromiso institucional con la protección de los derechos de los niños y adolescentes en Ucayali. La coordinación efectiva entre el Ministerio Público, la Municipalidad y la PNP permite desarrollar operativos que desarticulan entornos ilegales y refuerzan la seguridad ciudadana.

Las autoridades han recordado a los establecimientos públicos y privados la obligación de cumplir con la normativa vigente, especialmente respecto a la prohibición de ingreso de menores a eventos donde se expenda alcohol. Se han anunciado próximas inspecciones y operativos sorpresa para garantizar ambientes seguros y respetuosos para la juventud.

La acción de la Fiscalía de la Nación y la PNP, así como la clausura del establecimiento, subrayan la importancia de la vigilancia comunitaria y la denuncia oportuna de actividades ilícitas que comprometen la integridad de los adolescentes.

