Perú

Vuelve a latir: niña de 8 años supera paro cardíaco de media hora

Tras permanecer diez días con el tórax abierto y tres meses en cuidados intensivos, Antonella superó complicaciones renales y hepáticas, lográndose su recuperación gracias al trabajo conjunto de múltiples especialidades médicas

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La cardiopatía congénita ventrículo único mantenía su oxígeno en niveles críticamente bajos, requiriendo una cirugía de alta precisión y coordinación multidisciplinaria - Créditos: Incor.
La cardiopatía congénita ventrículo único mantenía su oxígeno en niveles críticamente bajos, requiriendo una cirugía de alta precisión y coordinación multidisciplinaria - Créditos: Incor.

A los ocho años, Antonella se convirtió en símbolo de esperanza al sobrevivir a un paro cardíaco de 30 minutos luego de recibir un trasplante de corazón considerado de máxima complejidad.

Nació con ventrículo único, una cardiopatía congénita severa que mantenía su saturación de oxígeno en solo 43 %, cifra drásticamente inferior a la normal. Su vida dependía de una intervención quirúrgica que no solo incluía el reemplazo del órgano, sino la reconstrucción total de sus estructuras vasculares, un procedimiento que exigió alta precisión y coordinación entre las distintas áreas del Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) de EsSalud.

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La cirugía representó solo el primer reto. Al poco tiempo de haber salido del quirófano, el corazón trasplantado se detuvo durante media hora. El equipo multidisciplinario respondió con la activación del sistema ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea), tecnología que asumió temporalmente las funciones cardíacas y pulmonares de la niña. Así, se creó una ventana crítica para que el nuevo órgano pudiera adaptarse y recobrar fuerza.

Tras permanecer diez días con el tórax abierto y tres meses en cuidados intensivos, Antonella superó complicaciones renales y hepáticas, lográndose su recuperación gracias al trabajo conjunto de múltiples especialidades médicas (Créditos: Incor)

Antonella permaneció diez días con el tórax abierto y tres meses bajo cuidados intensivos, enfrentando complicaciones tanto renales como hepáticas. De acuerdo con la doctora Arcelia Reyes, cardióloga pediátrica del Incor, la recuperación fue posible gracias al trabajo conjunto de especialistas en terapia intensiva, nefrología, rehabilitación y enfermería. Finalmente, la niña logró superar el proceso postoperatorio y recibió el alta médica, reuniéndose con su familia.

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“Hoy puedo verla despierta y haciendo su vida de niña. Es una segunda oportunidad”, expresó Silvia Lévano, madre de Antonella, al agradecer la entrega del personal médico y la generosidad de la familia del donante.

La experiencia representa un ejemplo de la capacidad de la medicina peruana, pero también un recordatorio sobre la importancia de la solidaridad.

El equipo médico utilizó tecnología ECMO para sustituir las funciones cardíacas y pulmonares durante el momento más crítico, permitiendo que el nuevo corazón se adaptara a su organismo - Créditos: Incor.
El equipo médico utilizó tecnología ECMO para sustituir las funciones cardíacas y pulmonares durante el momento más crítico, permitiendo que el nuevo corazón se adaptara a su organismo - Créditos: Incor.

Datos sobre trasplante de corazón

El INCOR ha realizado 135 trasplantes de corazón desde 2010, con 16 procedimientos exitosos en pacientes pediátricos, todos bajo estándares internacionales. Sin embargo, la institución advierte sobre una realidad preocupante: Perú registra menos de dos donantes por cada millón de habitantes, una de las tasas más bajas en América Latina. Esta cifra limita las posibilidades de acceder a intervenciones que salvan vidas y evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de donación.

El caso de Antonella no solo ratifica el avance técnico y científico del sistema de salud nacional, sino que también expone la urgencia de un mayor compromiso social. Sin donantes, historias como la suya serían excepcionales y no la regla. La donación de órganos constituye el único camino para que más pacientes, tanto niños como adultos, puedan acceder a una nueva oportunidad.

Trasplante de corazón tras más de 12 horas de operación

El fotógrafo Carlos Daniel Garrido Abad, de 46 años, recuperó la esperanza tras recibir un trasplante de corazón exitoso en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Essalud. Afectado por una cardiomiopatía dilatada avanzada, dependía de un dispositivo de asistencia ventricular mientras esperaba un órgano compatible.

La operación, que duró más de 12 horas, fue realizada por un equipo multidisciplinario que coordinó la extracción del órgano de un donante con muerte encefálica y la preparación del paciente. El doctor David Arturo Bellido Yarlequé destacó la precisión y vigilancia requeridas para asegurar el éxito del procedimiento.

Garrido, padre soltero de dos hijos, expresó su gratitud a la familia del donante y resaltó la importancia de la donación de órganos, invitando a la sociedad a tomar conciencia sobre el impacto de esta decisión. En lo que va del año, EsSalud ha incrementado sus operativos de donación y trasplantes, salvando más vidas.

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