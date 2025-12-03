JNE inicia proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por invocar a Dios en su propaganda electoral, prohibido por ley

Fuente: Alejandro Muñante/X

El legislador Alejandro Muñante, vocero de Renovación Popular, informó este martes que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inició un proceso sancionador contra Rafael López Aliaga, líder del partido, por “mencionar a Dios en un mitin”, acto prohibido por ley.

Sin detallar las declaraciones que originaron el proceso, el congresista explicó que la resolución se fundamentó en un artículo de la Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe el uso o la invocación de temas religiosos de cualquier credo en la propaganda política, y en el Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, que dispone la misma restricción.

A criterio de Muñante, estas disposiciones “se han convertido en un arma para prohibir toda invocación religiosa, amputando valores e identidad al discurso político”. En ese sentido, calificó la medida como “censura” y “exclusión de la fe”.

“No es neutralidad, es un candado impuesto al alma del país. El caso contra Rafael López Aliaga revela cómo estas normas se están aplicando con un rigor absurdo y discriminado. ¿Desde cuándo invocar a Dios o mostrar un símbolo religioso es una falta?”, cuestionó en un video difundido en su cuenta de X, antes Twitter.

Sostuvo que las autoridades transformaron las expresiones espirituales en riesgos electorales, lo que, según explicó, debilita el derecho de los ciudadanos a pensar, creer y expresarse con libertad.

Añadió que su despacho denunciará “estos atropellos” y realizará “todo lo posible para derogar estas disposiciones, porque en una democracia, las personas deben poder expresar su identidad espiritual sin miedo a ser sancionadas”.

“La fe no se confina. La fe se vive en las plazas, en los debates, en las calles, en cada discurso. Limitarla en plena campaña es limitar la democracia misma. ¡Basta de convertir la fe en un delito!“, afirmó.

Perfil

López Aliaga, aspirante nuevamente a la Presidencia y líder en las encuestas, compartió el video de Muñante, uno de sus principales aliados. El exalcalde de Lima ha mencionado que practica la autoflagelación desde hace cuarenta años para cumplir su compromiso de celibato y aseguró, durante la campaña pasada, estar “enamorado” de la virgen María.

También manifestó que recurre a la oración para controlar sus impulsos sexuales y sostuvo que el “sexo es un tema sagrado”.

“No es reprimir, es elevar a Dios. Si veo un ‘mujerón’, le digo a la virgen María, directamente: ‘tú eres más bonita que esta chica’. Estoy tan enamorado de la virgen María, que me llena de paz, de alegría y de fortaleza”, señaló en una entrevista con Exitosa.

El político, quien en el pasado propuso enviar a una niña violada a un hotel de cinco estrellas para evitar que acceda a un aborto terapéutico, expresó además su orgullo por pertenecer al Opus Dei y aseguró que dicha institución “no tiene ningún caso de pedofilia”, a pesar de la sanción por una denuncia de abuso contra el cardenal Juan Luis Cipriani.

“Soy del Opus Dei a mucha honra, con mucho orgullo, estoy muy feliz, tengo un plan de vida que practico, que leo todos los días para trabajar durísimo dentro de mi vocación”, afirmó en la misma entrevista.