Agentes del FBI y DEA ingresaron a Perú: expertos analizarán y darán recomendaciones para combatir la delincuencia, confirmó canciller

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, dio detalles de la presencia de expertos estadounidenses y las peticiones por parte del Gobierno de Perú

Se refirió a Betssy Chávez, Estados Unidos y una probable visita del papa León XIV- Canal N

Una delegación de expertos estadounidenses de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) llegó a Lima para brindar asistencia técnica al Gobierno peruano. El equipo, que incluye autoridades con experiencia en la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y fuerzas policiales estatales, tiene la misión de analizar la situación de seguridad en el país y formular recomendaciones para combatir la delincuencia, según dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

“Lo que se les ha pedido a ellos específicamente es dos cosas: una, que hagan un diagnóstico de la situación, es decir, que nos ayuden a tener una mirada diferente desde otro ángulo de cuál es la situación del Perú con respecto a la delincuencia. Y segundo, que hagan algunas recomendaciones de cómo se podría enfrentar este problema”, expuso el canciller en una conferencia de prensa.

El grupo está liderado por José A. Pérez, director de Operaciones del FBI, y lo integran seis funcionarios. Durante su estadía, que se extenderá entre una semana y diez días, los especialistas estadounidenses mantendrán una agenda de trabajo que incluye reuniones con distintos sectores del Estado peruano, mencionó el responsable de la política exterior.

El ministro descartó la adopción automática de modelos foráneos y recalcó que la asesoría estadounidense se utilizará como insumo para fortalecer un plan elaborado por autoridades peruanas. “No estamos pretendiendo buscar un plan extranjero de qué se debe hacer en el Perú, lo que estamos haciendo es recibir insumos para la elaboración del plan peruano de lucha contra la delincuencia”, puntualizó de Zela.

Canciller dio detalles de la presencia de expertos estadounidenses en seguridad.| REUTERS/Sebastian Castaneda

El arribo de la misión ocurrió a solicitud del presidente de la República, José Jerí, quien convocó la primera reunión de trabajo en el Palacio de Gobierno el miércoles. Durante el encuentro, el mandatario subrayó las “fallas estructurales en el control fronterizo”, así como los “bajos recursos tecnológicos” y la deficiencia normativa como puntos críticos que requieren revisión en el diseño del nuevo plan nacional de seguridad ciudadana.

Nuestro objetivo es dejar un plan de seguridad contundente, que proporcione acciones concretas a ejecutar, sea fácil de fiscalizar por las autoridades pertinentes y que sirva como hoja de ruta para el próximo Gobierno. Tenemos el firme compromiso de reducir la criminalidad”, afirmó.

La presencia de la delegación estadounidense forma parte de una estrategia de cooperación intergubernamental. Las reuniones, las primeras de varias previstas para diciembre, cuentan con la participación de representantes del Ministerio del Interior (Mininter), el Ministerio de Defensa (Mindef), la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Cancillería.

Algunas de las metas del plan en elaboración incluyen la optimización del control de fronteras, la incorporación de nuevas tecnologías de vigilancia y la actualización del marco legal. Las autoridades expresaron su interés en que las sesiones consultivas con la delegación estadounidense ofrezcan directrices prácticas, verificables y orientadas a la reducción de la criminalidad. Durante el tiempo que permanezcan en Lima, los expertos del FBI y de la DEA prevén recabar información de campo y sostener nuevas rondas de trabajo con entidades estatales y policiales.

