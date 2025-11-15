Estadounidense acusado de homicidio en su país se ocultaba en Perú: estuvo 24 años prófugo y cayó en Lima

Homicida estadounidense de ocultaba en el Perú y era buscado por las autoridades desde hace 24 años | Foto captura: Interpol

Un ciudadano estadounidense acusado de homicidio y prófugo durante 24 años fue identificado y detenido en la ciudad Lima, en Perú, en una operación internacional que involucró a la Policía Nacional del Perú, INTERPOL, el FBI, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Policía de Chicago y el Departamento de Estado.

La Embajada de Estados Unidos en Perú informó este 15 de noviembre que la captura se logró tras siete meses de coordinación con la Cancillería peruana, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior del Perú. Las autoridades confirmaron que el individuo ya fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por asesinato en primer grado.

Aunque EE.UU. mantiene en reserva la identidad del criminal, su captura demuestra la eficacia de la cooperación bilateral para ubicar y detener a un fugitivo buscado por más de dos décadas.

Estadounidenses que fueron extraditados desde el Perú

Las últimas solicitudes de extradición pasiva que el Gobierno peruano aprobó involucran a ciudadanos estadounidenses requeridos por la justicia de su país. Ambos casos se tramitaron bajo el procedimiento simplificado de entrega, mecanismo previsto en el Tratado de Extradición entre el Perú y los Estados Unidos de América, que agiliza el proceso cuando la persona reclamada acepta voluntariamente ser entregada.

Las decisiones fueron formalizadas mediante Resoluciones Supremas refrendadas por los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores, y se basaron en informes técnicos de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas, así como en pronunciamientos previos de la Corte Suprema.

El caso más reciente corresponde a Lance Nigel Aikens, cuya extradición fue aprobada el 29 de octubre de 2025. Las autoridades estadounidenses lo requieren para ser procesado por presuntos delitos vinculados al tráfico de metanfetamina, específicamente conspiración para distribuir esta sustancia y posesión con intención de distribución en cantidades significativas. La Corte Suprema declaró procedente la solicitud y el requerido aceptó voluntariamente el procedimiento simplificado, cumpliéndose así las exigencias del tratado bilateral y del Código Procesal Penal peruano.

Semanas antes, el 1 de octubre de 2025, el Ejecutivo autorizó la extradición de David Louis Barklow, reclamado para enfrentar cargos por homicidio o asesinato en su país. En este caso, la Sala Penal Permanente también emitió un informe favorable y el ciudadano estadounidense se acogió a la entrega simplificada.

En ambos procesos, el Perú dispuso que, antes de su traslado, se verifique que los requeridos no tengan procesos pendientes en territorio nacional y que Estados Unidos garantice el cómputo del tiempo de detención cumplido durante el trámite de extradición.

Lista de fugitivos buscados por Interpol

Field officers from 15 participating countries (Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru and Uruguay) carrying out checks on individuals and vehicles, and record any illicit firearms seizures and arrests in daily reports. Triple Frontiers, March 2023.

El FBI y otras agencias internacionales, como Interpol, mantienen registros de personas buscadas por diversos delitos graves. Para conocer la lista ingresa a ESTE ENLACE.

A través de formularios electrónicos, cualquier ciudadano puede reportar información sobre actividades delictivas o individuos sospechosos.

Si tienes información sobre alguna de las personas buscadas, puedes enviarla de manera confidencial a través del formulario electrónico del FBI. Puedes ponerte en contacto con con la embajada o el consulado estadounidense. También puedes comunicarte con las autoridades policiales de tu país, como la Policía Nacional a través de sus canales oficiales. Las denuncias pueden realizarse de forma confidencial y anónima, y toda la información suministrada será tratada con la máxima reserva para proteger tu identidad.