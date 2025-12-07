Perú

Samahara Lobatón aclaró que no tiene problemas con la hija de Bryan Torres a pesar de la separación

La empresaria reafirma su cariño hacia la hija de su expareja y subraya que no existen discrepancias con su menor tras el término de la relación. La joven dejó claro que su vínculo familiar sigue intacto

Samahara Lobatón reveló detalles conmovedores
Samahara Lobatón reveló detalles conmovedores sobre el lazo fraternal que une a las pequeñas, asegurando que la separación de los adultos no ha afectado el cariño entre las niñas (América TV)

Durante su participación en el programa televisivo Esta noche, conducido por la ‘Chola Chabuca’, Samahara Lobatón expuso detalles sobre su actual lazo con la hija de Bryan Torres, luego de que ambos decidieran distanciarse sentimentalmente.

La joven insistió en que la situación entre adultos no afecta en absoluto la convivencia adecuada y la relación de afecto entre los menores, en especial entre su hija Xiana y la pequeña de Bryan.

Lobatón, visiblemente emotiva, manifestó que ambas niñas comparten una relación fraternal, consolidada con gestos de cariño y detalles espontáneos que refuerzan su cercanía incluso después del rompimiento de la pareja.

Su trato con la menor

La joven madre reiteró que
La joven madre reiteró que jamás dañaría a la hija de su expareja y remarcó que su trato hacia la menor siempre ha sido cercano, basado en detalles y gestos que fortalecen la relación familiar establecida. (América TV)

Samahara Lobatón desestimó cualquier insinuación acerca de hacia la hija de su expareja, asegurando de manera tajante que su vínculo con la menor es sólido y está cimentado en el aprecio. “En esta pelea, esta separación, no tienen nada que ver nuestros hijos ni su hija. Al contrario, yo quiero dejar en claro que yo no tengo ningún problema con su hija, yo la quiero muchísimo. Es hermana de mis hijos”, afirmó.

La joven madre enfatizó que su intención es diferenciar los asuntos personales de pareja respecto a la crianza y al entorno de los menores involucrados para que su amor de hermanos no se vea afectado en un futuro.

“Yo jamás podría perjudicar a una niña. La quiero mucho, siempre que está a mi alcance la sorprendo con regalos, incluso más de los que he dado a mi propia hija. Ella tiene once años y sé que se encuentra en una etapa especial”, señaló.

Detalles cotidianos

La influencer relató que suele
La influencer relató que suele elegir obsequios para la hija de Bryan y afirmó que, pese a la distancia ocasional, la conexión con la menor se mantiene intacta gracias a gestos que reafirman su aprecio. (Instagram)

A lo largo de la entrevista emitida anoche por América Televisión, Samahara compartió anécdotas que ilustran la calidez de su trato hacia la menor. Mencionó que, en diversas ocasiones, ha elegido obsequios especialmente pensados para ella, buscando mantener una relación de complicidad y entendimiento. “Siempre que puedo le compro muchísimas cosas, a veces ni a mi propia hija le he llegado a comprar porque entiendo sus gustos y quiero que se sienta querida”, puntualizó.

La también influencer declaró que la frecuencia de sus encuentros depende de factores ajenos a su voluntad, pues en oportunidades no puede coincidir en el tiempo, pero asegura conservar siempre el entusiasmo cuando logran reunirse. “No siempre puedo verla yo, pero no es por mi decisión”, especificó.

Durante la conversación, Lobatón también abordó la reacción de las niñas frente al nuevo escenario familiar. Explicó que el afecto es recíproco y las menores no han permitido que las dificultades influyan en su convivencia. “Ella adora a sus hermanos y quiere mucho a mi hija Xiana. Y Xiana la adora a ella, incluso se emociona hasta las lágrimas cuando no puede verla”, relató.

Mensaje de unidad familiar

El mensaje final destacó el
El mensaje final destacó el deseo de preservar la unión entre los menores y subrayó que la separación no ha afectado sus vínculos, mientras Samahara expresó su intención de mantener un entorno estable y respetuoso. (América TV)

La conductora del espacio, la ‘Chola Chabuca’, destacó el valor de permitir que los niños continúen su convivencia habitual y puedan considerarse una familia, al margen de las diferencias entre los adultos.

Su observación fue recibida por Lobatón con asentimientos y gestos de gratitud, subrayando que su interés principal es que esa dinámica armoniosa perdure. “Dios permita que estos niños sigan siendo la familia que son”, acotó tras las declaraciones de la hija de Melissa Klug.

Durante la entrevista, se evidenció que la separación no ha destruido los vínculos afectivos entre los pequeños, ni las relaciones familiares que han construido a lo largo del tiempo. La joven madre expresó que toda decisión tomada por los adultos ha sido pensada para preservar la integridad de los menores y para que sigan compartiendo momentos importantes juntos.

Las declaraciones ofrecidas destacan el esfuerzo por mantener la calma y la madurez frente a procesos familiares difíciles, subrayando que los protagonistas de esta etapa deben continuar desarrollándose en un entorno seguro, donde el afecto y el respeto prevalezcan.

Temas Relacionados

Samahara LobatónBryan TorresEsta NocheLa Chola Chabucaperu–entretenimiento

